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近幾年台中火車站變得好不一樣，除了週末的文創市集，還有各種知名的可愛IP展覽和藝文特展，讓這座交通樞紐成為了文創特展的熱鬧據點。火車站不再只是個過境的地方，而是一個充滿藝術氛圍的聚會場所。

提到台中驛鐵道文化園區，最經典的景點莫過於舊軌旁的三台退役火車。你不僅可以在月台上欣賞經典的列車風采，還能在舊軌道上與它們合影，彷彿穿越時空，感受復古氛圍的沉浸。近期，這兩台經典火車經歷了華麗大變身，吸引了眾多鐵道迷和遊客的目光。『台中火車站咖啡』推薦！退役的自強號EMU100現在變身成一家別具風格的咖啡廳，而光華號DR2700則變身為一家質感選物店。這兩台列車靜靜地停駛在鐵軌上，仿佛在向過去展示它們的風華魅力，吸引程度真的是破表啊！

＃英國貴婦化身台中火車站咖啡廳

#Mamonaku cafe

■ 地址：台中市中區台灣大道一段1號（舊台中車站月台上EMU100自強號）（台中火車站咖啡）

■ ig：@mamonaku_cafe

■ 營業時間：13:00～18:00，週二公休

■ 備註：每人低消一杯飲品。採無預約制，需現場候位

▌EMU100自強號火車車廂改造的復古空間

近期台中最矚目的新咖啡廳之一便是Mamonaku Cafe！直接將台鐵退役的自強號EM100改頭換面成為一家充滿復古氛圍的咖啡廳，除了保留民國78年的懷舊風格之外，車廂內的「月洞門」拱門更是讓列車更具復古氛圍！"Mamonaku"這個名字即為日文「まもなく」的拼音，寓意列車即將進站。一踏上車廂，經典座椅、火車時刻表、圓拱隔間盡收眼底，彷彿走進一條時光隧道。車廂空間重新規劃，約20個座位，每個座位都別具特色。美不勝收，讓你情不自禁地按下快門！

雖然「Mamonaku Cafe」目前仍在試營運期間，卻已吸引了眾多遊客特地前來體驗。無論你是鐵道迷還是火車控，都強烈推薦來這裡感受一番。有著英國貴婦之名的自強號EMU100，在車廂中，細細品味下午茶，沐浴在咖啡和烘焙的芳香中，享受復古時光的氛圍，感受上實在太特別了，我自己前往的時候是平日下午，尚未營業前便已大排長龍，也因為目前店家尚未開放預約訂位，所以想要去品嚐的旅人建議提早前往喔！

▌菜單｜低消一杯飲品

\菜單來源：取自 mamonaku cafe 官方

▌望著月台，坐在復古火車內品嚐下午茶

冷萃厚咖啡 ｜＄130

原味可麗露 ｜＄75

巴斯克 ｜＄90

雞蛋糕｜＄70

網路上的的普遍推薦香氣濃郁的「巴斯克蛋糕」以及外酥內軟的「可麗露」，實際品嚐後，這兩款甜點的口感和風味確實不錯，但我自己更喜歡的是「冷萃厚咖啡」，順口到讓我驚艷！上方的氣泡綿密，為整杯咖啡帶來了獨特的口感，進一步提升了黑咖啡的風味，另外厚咖啡不僅一點也不酸，反而帶有一份濃郁的順口感，那個咖啡的味道令我深深著迷。

\ 一盒三顆的雞蛋糕，造型上化身為咖啡豆，呼應著現場濃濃的咖啡香氣

臺中火車站打卡景點報你知.ᐟ.ᐟ

＃列車進站！光華號化身質感選物店

#光華小賣所

■ 地址：台中市中區台灣大道一段1號（舊台中車站月台上DR2700光華號）

■ ig：@kuang_hua_selectshop

■ 營業時間：週一～週五11:00～21:00（販售服務至20:00）；週六日(含國定假日)10:30～21:30（販售服務至20:30）

▌鐵道迷注意！鐵道周邊商品選物店

同樣也是座落在舊站鐵軌區的DR2700光華號，曾是陸上最快的交通工具，被譽為「白鐵武士」的光華號從1966年啟用後，經過歲月的洗禮，反倒增添其列車的獨特風采，如今經過精心改造，蛻變成一座質感十足的選物店「光華小賣所」！完整保留了原有內裝，包括月洞門、電扇和日光燈，呈現出濃濃的復古風情。成為一個集文創商品、零食、伴手禮、以及車站紀念品於一身的販售區，同時也是鐵鹿大街服務站的所在地。

鐵道迷注意！光華小賣所裡販售許多鐵道紀念商品，也有日本JR商品及台中伴手禮可以購買喔！

\目前店內也有販售熱食及小點：清爽冷泡茶、奶香霜淇淋、Q彈茶葉蛋、爆米花

//後記

台中火車站一直都是我經常造訪的地方，不僅因為交通的方便，也常帶著孩子們一同參加假日市集及親子活動。令人意外的是，在2023年12月，舊鐵軌區的兩台退役列車竟然經過巧妙改造，成為一座復古咖啡廳和實感選物店，吸睛度實在破百，即便是平日前往也不減旅人想前去朝聖的心情！特別是Mamonaku Cafe將台鐵元老級自強號EMU100巧妙轉變成咖啡廳，絕對令人驚艷。在這裡，你不僅能品嚐美味的咖啡，還可以俯瞰著月台上熙攘來回的人群。穿梭在時光復古的氛圍中，無論你是否為鐵道迷，絕對會深深愛上這片獨特的角落。

臺中火車站打卡景點報你知.ᐟ.ᐟ

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