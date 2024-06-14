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隨著台中機捷特區的快速發展，這片熱土迎來了越來越多獨具特色的店面。2024年4月『禾作Hezuo 私房菜』的新餐廳在台中COSTCO商圈旁隆重開幕，毗鄰台中總站夜市，這間餐廳主打『精緻中式私房料理』，米黃色的挑高店面，彷彿帶我們走進了韓國的質感餐廳。

『禾作Hezuo 私房菜』是禾作食堂的新開二店，與北屯知名的咖啡廳LOCC Coffee攜手合作，營造出一個兩品牌共生的魅力空間。在這裡，顧客既能享用美味的正餐，也能品嚐精緻的下午茶點心，餐單上的每一道料理份量約為2至3人份，很適合和朋友及家人在此品嚐中式合餐

#禾作Hezuo ｘLOCC coffee

■ 地址：台中市北屯區敦富二街93號

■ 官方連結：>ig:hezuo_cuisine<

■ 營業時間：11:00-21:00，供應甜點14:00-17:00

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＃與咖啡廳結合的共享質感餐廳

『禾作Hezuo 私房菜』內部裝潢呈現現代設計與溫馨氛圍，帶給人們一種舒適而愜意的感覺。餐廳分為兩層樓，一樓的空間設計以韓系淡黃色色調和胡木色實木餐桌椅為主，營造出沈穩的咖啡廳風格，挑高的空間設計搭配充足的自然光線，使整個用餐區域顯得明亮而開闊。吧台區域設有幾個座位，讓顧客可以與咖啡師互動，增添了用餐的趣味性與親近感。

二樓則延續了禾作食堂的風格，運用淺色木質調，搭配雙人沙發，營造出柔和舒適的視覺效果，非常適合與朋友或家人一起享受悠閒的用餐時光。

source: HEZUO

菜單部分皆為精緻中式私房菜，餐單上的每一道料理份量約為2至3人份，菜色根本就是精緻熱炒，建議兩人用餐的話「主食+兩三道菜+兩杯飲品」就很飽足！

＃中式家鄉菜

菜色部分，這次我們點了三道光是菜色名稱就十分吸引人的家鄉菜。每一道菜色真的是份量十足，若是兩個人品嚐，主菜部分選擇2-3道就很充足，整體而言，菜色不會太鹹，若是帶著孩子來品嚐也沒問題。

蛋酥高麗菜 Nt.120元

本來就很喜歡高麗菜料理的我，將炒至翠綠爽脆的高麗菜，搭配上香酥的蛋絲，簡單的食材卻能帶出無比豐富的口感。每一口都能感受到高麗菜的鮮甜與蛋酥的香脆，讓人食指大動。

極汁滑蛋牛 Nt.260元 ( 推！)

這道真的好推薦呀！滑嫩的蛋花與鮮嫩的牛肉片完美結合，口感細膩而不失鮮美。濃郁的醬汁滲透每一片牛肉，既保留了牛肉的原汁原味，又增添了層次豐富的滋味。這道菜絕對是肉食愛好者的首選，先生光是這道菜就扒了半碗飯！

蜜蘋鳳尾蝦 Nt.360元

精緻的炸大蝦一上桌便讓人食指大動，以大蝦為主角，蝦肉鮮嫩彈牙，外層裹上一層微甜的蜜汁，再搭配清爽的蘋果絲，讓整道菜既有海鮮的鮮美，又帶有水果的清新，喜歡嚐鮮的饕客，這道菜可以試試看。

位在總站夜市旁的『禾作Hezuo 私房菜』，附近為機捷特區的大型住宅區，每次經過時都是門庭若市，可能是因為結合正餐餐廳及咖啡廳，兩個族群的客戶，每一個時段都很多饕客前往，菜色上的表現也很不錯，如果有和親朋好友聚餐，這間餐廳很推薦給你試試。

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