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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭火直烤麻油飄香暖呼呼就愛這一味！

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭火直烤麻油飄香暖呼呼就愛這一味！

2024-02-15 23:27:10 三重菜菜子 人氣：109
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：霸味薑母鴨桃園中正北店
place桃園市蘆竹區中正北37號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店

 

霸味薑母鴨桃園中正北店

桃園市蘆竹區中正北路37

週一~週日 16:00-02:00

03-317-1000

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店

 

用餐日期：2023/12/23(六)

2023年的尾聲迎來幾個霸王級寒流，

在溫度驟降的夜晚，薑母鴨、羊肉爐這類的店家總是人潮爆滿，

今天來到霸味薑母鴨桃園中正北店

店家旁邊有自己的停車場，開車前來也算是蠻方便的～

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

 

有桌子空出來店員請我們先入座，

後續再來收拾桌面，店內滿客店員真的頗忙，

餐具自取，冰箱飲料有標價也是自取，啤酒、果汁和茶飲都有，

拿了一罐很少能喝到的18天～開車不喝酒，喝酒不開車！

最後點了薑母鴨（300元)，鴨肉丸(70元)、秀珍菇(60元)、

鴨血糕(50元)、豆皮(50元)、高麗菜(50元)，還有一份麵線(40元)。

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

 

過一會店員先來放烤得紅通通的炭火，後續再送上薑母鴨鍋，

鍋內已有剛剛點的鴨肉丸、豆皮及秀珍菇以及薑母鴨鍋底的鴨肉塊，

高麗菜跟鴨血糕是另外裝盤讓我們自己下鍋煮～

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

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加點的配料自己吃完覺得鴨肉丸跟豆皮頗推，

然後吸附薑母鴨鍋底的菇類跟蔬菜很夠味又健康，

我自己是偏愛原味，桌上也有薑母鴨特製沾醬－腐乳醬可以沾著吃。

鴨肉的部分算是比較韌，需要費點功夫啃的那種，不過是好吃的！

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

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霸味薑母鴨桃園中正北店的湯頭是麻油味比較重的底，

建議等湯頭滾一點了或是湯勺往下多撈兩下，才不會太油膩，

因為吃慣家裡煮全酒的口味，霸味薑母鴨我自己吃起來覺得沒有酒味，

菜單上也加點米酒的選項，大家可以自己斟酌加點～

比起瓦斯爐直接滾湯頭，使用炭火除了增加一股炭香味之外，

能讓薑母鴨保有一定溫度卻又不會太滾燙呦！

 

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

[桃園蘆竹]霸味薑母鴨桃園中正北店|立冬進補吃霸味薑母鴨，炭

 

想增添飽足感可以點上份麵線吃，有油蔥酥稍微拌過，

但我們更喜歡舀些薑母鴨的湯一起吃，

立冬進補吃霸味薑母鴨，炭火直烤麻油飄香暖呼呼，

這就是台灣人天冷愛吃的這一味啦！

 

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