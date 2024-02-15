霸味薑母鴨桃園中正北店
桃園市蘆竹區中正北路37號
週一~週日 16:00-02:00
03-317-1000
用餐日期：2023/12/23(六)
2023年的尾聲迎來幾個霸王級寒流，
在溫度驟降的夜晚，薑母鴨、羊肉爐這類的店家總是人潮爆滿，
今天來到霸味薑母鴨桃園中正北店，
店家旁邊有自己的停車場，開車前來也算是蠻方便的～
有桌子空出來店員請我們先入座，
後續再來收拾桌面，店內滿客店員真的頗忙，
餐具自取，冰箱飲料有標價也是自取，啤酒、果汁和茶飲都有，
拿了一罐很少能喝到的18天～開車不喝酒，喝酒不開車！
最後點了薑母鴨（300元)，鴨肉丸(70元)、秀珍菇(60元)、
鴨血糕(50元)、豆皮(50元)、高麗菜(50元)，還有一份麵線(40元)。
過一會店員先來放烤得紅通通的炭火，後續再送上薑母鴨鍋，
鍋內已有剛剛點的鴨肉丸、豆皮及秀珍菇以及薑母鴨鍋底的鴨肉塊，
高麗菜跟鴨血糕是另外裝盤讓我們自己下鍋煮～
加點的配料自己吃完覺得鴨肉丸跟豆皮頗推，
然後吸附薑母鴨鍋底的菇類跟蔬菜很夠味又健康，
我自己是偏愛原味，桌上也有薑母鴨特製沾醬－腐乳醬可以沾著吃。
鴨肉的部分算是比較韌，需要費點功夫啃的那種，不過是好吃的！
霸味薑母鴨桃園中正北店的湯頭是麻油味比較重的底，
建議等湯頭滾一點了或是湯勺往下多撈兩下，才不會太油膩，
因為吃慣家裡煮全酒的口味，霸味薑母鴨我自己吃起來覺得沒有酒味，
菜單上也加點米酒的選項，大家可以自己斟酌加點～
比起瓦斯爐直接滾湯頭，使用炭火除了增加一股炭香味之外，
能讓薑母鴨保有一定溫度卻又不會太滾燙呦！
想增添飽足感可以點上份麵線吃，有油蔥酥稍微拌過，
但我們更喜歡舀些薑母鴨的湯一起吃，
立冬進補吃霸味薑母鴨，炭火直烤麻油飄香暖呼呼，
這就是台灣人天冷愛吃的這一味啦！
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