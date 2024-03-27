受到朋友邀請，來中壢遊玩
偶然在巷弄中，發現了一間專賣海鮮料理的寶藏小店
門口是海豚和美人魚，還滿好找的
穿過開放式廚房、洗手間，最後方就是用餐區了
明亮乾淨，內用區位子還滿多的
牆上還有滿滿來訪用餐客人的簽名
前方還有投影牆播放著電影
店家還貼心備有兒童餐具
🌟月見和風烤肉飯＄100
將溫體黑豬五花肉手工切絲、炸以及煎烤，吃起來外酥裡嫩
上頭還淋上店家特製的醬汁，微甜，提升了肉的香味
溫熱的半熟蛋黃和飯攪在一起，又是一個極好的搭配
有些人可能會覺得油膩
但我個人很喜歡這種肥瘦夾層的口感
🌟綜合海鮮蓋飯＄160
有新鮮的白蝦、虱目魚肉、東石鮮蚵，以及多種中藥熬製的滷肉
海陸兩者一次滿足
蓋飯也不錯吃，但我個人比較偏愛上一碗『月見和風烤肉飯』
🌟鮭魚刺身＄380
我的天！有我最愛的魚籽
QQ彈彈的鮭魚，一口魚籽，一口哇沙比
沾上醬汁，味蕾瞬間得到極大的滿足
🌟綜合海鮮粥＄180
店內的招牌菜之一
蝦子、鮮柯、虱目魚皮、虱目魚肉、蛤蜊等，結合店家秘製的粥底
雖然有多種食材在裏頭，也不會搶了各自的風采
必須大推這道，滿滿的餡料，蝦子大隻！蚵仔多顆又飽滿！
粥粒粒分明的，不是外面黏糊糊的那種喔
🌟香煎虱目魚肚＄180
不需要太多調味，才能吃到新鮮魚肉原有的鮮甜
一點點的鹽和胡椒粉提味就可以了
有的人不敢吃最中間的肉
但恰巧是我最愛的部分
魚肚油脂入口即化吃起來好細緻
🌟虱目魚皮湯(小)＄70
第二道喜歡的，肉質鮮甜，沒有腥味
魚皮軟嫩，不會散散爛爛的
湯的味道甘甜順口
🌟東石蚵仔湯(小)＄80
其實料滿多的，但半碗都被姐妹們吃掉了😂
🌟私房泡菜＄60
🌟梅汁蘿蔔＄60
這是手工醃製的小菜
雖然前面點的飯裡都已經有了
但酸甜爽脆的口感讓我們忍不住又點了一盤
🌟香酥炸生蠔＄200
這道是最後加點的，畢竟誰能抵擋地住生蠔的誘惑啦😆
新鮮肥美的生蠔，炸起來香香脆脆
必須稱讚一點，這裡的醬和小料選擇非常多
有辣椒粒、辣椒粉、白芝麻、黑白胡椒等
我和朋友最喜歡左區的手工辣椒
老闆的家傳特製，裡面還有中藥喔！加到飯裡嘎嘎香
這個辣椒醬讓我們都多吃了好幾碗飯呢😂
蒜酥也推推，我超推薦加蒜酥到粥裡，香味更上一層樓
想加多少就加多少，老闆就是這麼大方
我也是來來回回加了好多次呢🤭
除了一樓用餐區，二樓也有包廂，朋友聚會不是問題
剛巧要離開店前遇到老闆，便跟他稍微聊了一下
才知道原來新莊也有一間，但兩間的口味不太一樣
老闆說如果有客人當下說不好吃
可以馬上調整
也曾經遇過有客人說沒戴口罩之類的，直接重新換一份給客人
老闆還說連飯後儀式也必須要給客人好的
讓我去看一下廁所，店裡用的都是免治馬桶🤣🤣🤣
老闆滿佛的
雖然營業時間到凌晨2:30而已
但如果客人快打烊前才進來
老闆也還是會收，就讓客人坐在外桌慢慢吃
我們四個女生都是第一次來
不知道點什麼，就點網友和店家推薦的餐點
每樣都很好吃，沒有踩到雷
價錢也不貴，每碗都份量滿滿
新鮮CP值也滿高的，推薦大家來喔～
地址：桃園市中壢區大同路40號
電話：03 426 6789
時間：週一~週五17:00–02:30（六日開至03:00）
♥️ Instagram：sunny19960606
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