受到朋友邀請,來中壢遊玩

偶然在巷弄中,發現了一間專賣海鮮料理的寶藏小店

門口是海豚和美人魚,還滿好找的

穿過開放式廚房、洗手間,最後方就是用餐區了

明亮乾淨,內用區位子還滿多的

牆上還有滿滿來訪用餐客人的簽名

前方還有投影牆播放著電影

店家還貼心備有兒童餐具

🌟月見和風烤肉飯$100

將溫體黑豬五花肉手工切絲、炸以及煎烤,吃起來外酥裡嫩

上頭還淋上店家特製的醬汁,微甜,提升了肉的香味

溫熱的半熟蛋黃和飯攪在一起,又是一個極好的搭配

有些人可能會覺得油膩

但我個人很喜歡這種肥瘦夾層的口感

🌟綜合海鮮蓋飯$160

有新鮮的白蝦、虱目魚肉、東石鮮蚵,以及多種中藥熬製的滷肉

海陸兩者一次滿足

蓋飯也不錯吃,但我個人比較偏愛上一碗『月見和風烤肉飯』

🌟鮭魚刺身$380

我的天!有我最愛的魚籽

QQ彈彈的鮭魚,一口魚籽,一口哇沙比

沾上醬汁,味蕾瞬間得到極大的滿足

🌟綜合海鮮粥$180

店內的招牌菜之一

蝦子、鮮柯、虱目魚皮、虱目魚肉、蛤蜊等,結合店家秘製的粥底

雖然有多種食材在裏頭,也不會搶了各自的風采

必須大推這道,滿滿的餡料,蝦子大隻!蚵仔多顆又飽滿!

粥粒粒分明的,不是外面黏糊糊的那種喔

🌟香煎虱目魚肚$180

不需要太多調味,才能吃到新鮮魚肉原有的鮮甜

一點點的鹽和胡椒粉提味就可以了

有的人不敢吃最中間的肉

但恰巧是我最愛的部分

魚肚油脂入口即化吃起來好細緻

🌟虱目魚皮湯(小)$70

第二道喜歡的,肉質鮮甜,沒有腥味

魚皮軟嫩,不會散散爛爛的

湯的味道甘甜順口

🌟東石蚵仔湯(小)$80

其實料滿多的,但半碗都被姐妹們吃掉了😂

🌟私房泡菜$60

🌟梅汁蘿蔔$60

這是手工醃製的小菜

雖然前面點的飯裡都已經有了

但酸甜爽脆的口感讓我們忍不住又點了一盤

🌟香酥炸生蠔$200

這道是最後加點的,畢竟誰能抵擋地住生蠔的誘惑啦😆

新鮮肥美的生蠔,炸起來香香脆脆

必須稱讚一點,這裡的醬和小料選擇非常多

有辣椒粒、辣椒粉、白芝麻、黑白胡椒等

我和朋友最喜歡左區的手工辣椒

老闆的家傳特製,裡面還有中藥喔!加到飯裡嘎嘎香

這個辣椒醬讓我們都多吃了好幾碗飯呢😂

蒜酥也推推,我超推薦加蒜酥到粥裡,香味更上一層樓

想加多少就加多少,老闆就是這麼大方

我也是來來回回加了好多次呢🤭

除了一樓用餐區,二樓也有包廂,朋友聚會不是問題

剛巧要離開店前遇到老闆,便跟他稍微聊了一下

才知道原來新莊也有一間,但兩間的口味不太一樣

老闆說如果有客人當下說不好吃

可以馬上調整

也曾經遇過有客人說沒戴口罩之類的,直接重新換一份給客人

老闆還說連飯後儀式也必須要給客人好的

讓我去看一下廁所,店裡用的都是免治馬桶🤣🤣🤣

老闆滿佛的

雖然營業時間到凌晨2:30而已

但如果客人快打烊前才進來

老闆也還是會收,就讓客人坐在外桌慢慢吃

我們四個女生都是第一次來

不知道點什麼,就點網友和店家推薦的餐點

每樣都很好吃,沒有踩到雷

價錢也不貴,每碗都份量滿滿

新鮮CP值也滿高的,推薦大家來喔~

承意港灣大同旗艦店

地址:桃園市中壢區大同路40號

電話:03 426 6789

時間:週一~週五17:00–02:30(六日開至03:00)

