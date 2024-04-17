桃園美食推薦「虎頭山土雞城」，隱藏在山中的虎頭山土雞城地址在桃園龜山鄉，離林口地區蠻近的，搜尋Google導航開車就可以抵達，餐廳有提供大型停車場，開車或騎機車來吃土雞都方便，虎頭山土雞城有適合多種人數用餐的獨立包廂和提供卡拉OK的大包廂，低消很容易達到。

「虎頭山土雞城」菜單品項提供各種山珍野味，假日用餐建議先預訂，吃完土雞還可以去附近的桃園景點虎頭山環保公園看夜景散步，免費景點好停車。

桃園龜山美食 虎頭山土雞城 交通

「虎頭山土雞城」是山上的美味餐廳，上次經過就看到路邊指示，桃園朋友也很推薦的景觀餐廳。

「虎頭山土雞城」的位置算是有點偏僻，但停車相當方便

入口就有一個大型的停車場，騎機車來可以，離林口地區也很近。

虎頭山土雞城

電話：033284081

地址：桃園市龜山區樹人路305巷50弄10號

營業時間：週一～週五11:00–22:00；週六～週日11:00–14:30、17:00–22:00

粉絲團：虎頭山土雞城

食記：【桃園龜山美食】虎頭山土雞城，大小包廂適合聚餐推薦

桃園龜山美食 虎頭山土雞城 包廂座位

從停車場就可以看到好幾間小包廂

我們三個人就在小包廂用餐，安靜不受打擾，包廂還有冷氣

虎頭山土雞城平日晚上的用餐客人不多，多一分寧靜和悠閒

這棟是虎頭山土雞城主要的餐廳

提供一般散客用餐，也很適合公司團體大型聚會包場。

這邊是大包廂，裡面還有卡拉OK設備

適合家族聚會、團體用餐的空間，用餐需達到低消規定才能選大包廂

一整排水族箱都是活體水產。

嚇到我的田雞(青蛙)池，這張是宜蘭人拍的XD

櫃檯冷藏櫃放著各種飲料，竟然還看到誠意奶茶。

也有免費的茶水。

虎頭山土雞城隱藏版菜單

不在固定菜單的餐點，竟然連鴕鳥、蟋蟀、田雞(青蛙)….這些都有在賣

我們看到隱藏版菜單又加點了催淚蛋

我們三個人用餐的小包廂

來的時候快接近傍晚，沒多久天色變暗有不同氛圍

包廂座位還算乾淨的，沒有奇怪討厭的味道

有冷氣真棒，夏天來這吃土雞也不用擔心太熱

虎頭山土雞城平日沒有用餐時間限制

小包廂低消一千元

十人大包廂三千元

包廂低消金額不高，很好達到

我們三個人就點了兩千二XD

有提供卡拉OK的大包廂

中型包廂



桃園龜山美食 虎頭山土雞城 菜單價錢

虎頭山土雞城 菜單價錢

餐點選擇好多，打開菜單真的會有選擇障礙

建議都點小份就好，這樣可以點多道不同的分享

但我們三個人點太多，最後還打包

朋友後來說手工小饅頭是招牌，但我覺得在陽明山就有啦XD

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園龜山美食 虎頭山土雞城 菜單價錢

店員先送來招待的開胃菜

大家一致好評的菜脯

鹹香爽脆，大塊飽滿，超涮嘴

櫃檯還有單獨販售整罐的菜脯

白斬雞 ($650)

虎頭山土雞城有五種土雞料理，我們選了最基本的白斬雞

想起某次在陽明山米其林必比登推薦的那間踩雷，點餐的時候跟老闆說我們不要柴柴的雞肉XD朋友佩服我實在有勇氣

上桌後果然沒讓人失望，白斬雞油亮亮的皮相當吸引人

雖然味道不到非常好吃，比較像是阿嬤家的土雞味道，很家常味

不過當天吃到皮Ｑ肉嫩的口感就讓人超滿足，店家也很客氣

很漂亮的白斬雞，皮Ｑ肉嫩

沾點店家特調的醬油更是美味

手工麵線 ($100)

手工麵線古早味，拌點麻油加上蔥花，口感Ｑ軟好吃，份量有點多，三個人分食很飽

蚵仔酥(小)($250)

炸物很強，吃起來又酥又香，不會油膩，蚵仔也很新鮮。

鐵板牛柳($380)

鐵板牛柳一上桌，鐵板上吱吱作響、食材滿溢出的香氣實在吸引我們

相當有視覺效果的鐵板牛柳，份量也很多，肉質軟嫩的牛柳、切厚口感飽滿，加上香濃的胡椒味跟各種蔬菜，這道很推薦。

催淚蛋 隱藏版菜單 300元

不在菜單的隱藏版料理，好奇催淚蛋是什麼就點了

如果人少千萬不要點太多道菜，會吃不完啊啊啊～XD 部落客就是心酸？每道都想點來給大家看是啥米東東

搭配糯米椒跟辣椒，兩種辣椒配色好看

光看外觀可能覺得很辣，但實際吃起來大概只有微辣的程度

厚實的炸蛋，入味鹹香，這道菜相當下飯

苦瓜鹹蛋(小)($200)

吃起來鹹蛋的味道比較多，滋味甘甜，不過我覺得苦瓜有點硬＋乾



炒山蘇(小)($200)

爽脆的炒青菜，味道很不錯

火爆冰淇淋 ($40/顆)

可以當餐後甜點，裡面包著冰涼的冰淇淋

店家招待的餐後水果

芭樂很甜，而且還帶點鹹鹹的味道

在虎頭山土雞城餐廳看到的貓咪，好像不只一隻。

（開車不喝酒、喝酒不開車）

這天臨時和朋友來虎頭山土雞城，三個人亂點消費了2210元，有點了啤酒和一瓶水，幾道熱炒＋啤酒很適合這天炎熱的天氣。

在虎頭山土雞城用完餐後覺得心滿意足，趁著天色暗了下來，跑去虎頭山環保公園看夜景。

虎頭山土雞城

電話：033284081

地址：桃園市龜山區樹人路305巷50弄10號

營業時間：週一～週五11:00–22:00；週六～週日11:00–14:30、17:00–22:00

粉絲團：虎頭山土雞城

食記：【桃園龜山美食】虎頭山土雞城，大小包廂適合聚餐推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇虎頭山土雞城食記自費

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