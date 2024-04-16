三重有什麼好吃的排骨便當推薦嗎？「阿賢排骨便當」是三重經營多年的便當店，也是外送平台榜上有名的美食推薦，用餐時間經過常常都在排隊，人氣很夯的三重便當店。

三重便當店 阿賢排骨便當 位置

平日晚餐排隊外帶的人很多，都是三重在地人較多

店家的速度很快，所以沒有等很久，外送鈴聲也不斷響起

阿賢排骨便當

地址：新北市三重區自強路三段14號

電話：02 8983 0122

營業時間：09:30–20:00（周日休息）

粉絲團：阿賢排骨便當

食記：【三重美食】阿賢排骨便當，三重排隊便當店推薦(有外送)



三重便當店 阿賢排骨便當 菜單價錢

阿賢排骨便當 菜單價錢

菜單口味價錢就在餐檯區

便當有分特製餐盒和精選便當

旁邊也有圖片參考

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重便當店 阿賢排骨便當 推薦

排隊的時候可以先看要點什麼便當

阿賢排骨便當可以自己選菜，檯面上有超過十種選擇

菜脯和滷汁是免費加的，記得先和店員說要加才有喔～

控肉看起來也很好吃呢XD 但我每次都點排骨和雞腿

剛炸好的排骨是這裡的招牌

有提供內用座位

不過外帶便當的人比較多

店內還可以裝免費的熱湯

最近很流行跟關聖帝君請示可以吃九個便當

但我只能吃三個就很飽很撐

特製餐盒的配菜比精選便當多，看自己需求

炸雞腿便當

除了推薦排骨便當

這裡的酥炸大雞腿也很好吃

加點胡椒就很夠味，皮脆肉嫩

之前請爸爸來外帶也都會買

香煎雞腿排餐盒

有六樣配菜比精緻便當更豐富

宜蘭人最近不能吃油炸，香煎雞腿就很適合他

皮Ｑ肉嫩，甜甜鹹鹹的滋味

小魚乾花生酥香下飯，鹹鹹的超涮嘴

白飯也煮的很好吃

鐵道排骨餐盒

剛炸好的排骨看起來很油

但實際口感不會

外層薄薄一層酥香，肉嫩鮮彈



雖然這份一百元沒找還多5元，但排骨比我臉大就很有誠意XD

我最喜歡吃到有骨頭的炸排骨，直接拿起來啃很過癮，骨頭邊邊肉很香，也不會太油膩。

三重這間阿賢排骨便當推薦給大家：）要是有大量外送需求可以電洽店家詢問。

這次顧著拍照忘記＋菜脯XD

放一張之前外帶便當有記得＋菜脯的參考

阿賢排骨便當

地址：新北市三重區自強路三段14號

電話：02 8983 0122

營業時間：09:30–20:00（周日休息）

粉絲團：阿賢排骨便當

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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