「麗英麵攤」是台北宵夜推薦名單，忘記看那部戲場景收藏的宵夜，營業時間下午四點至凌晨一點，是中山區林森北路附近在地人的宵夜小廚房。

台北宵夜 麗英麵攤 位置

宵夜時間近晚上12點，搜尋「麗英麵攤」地址，騎著機車穿過巷弄來到麵攤，看著沒停過的人潮，就算沒有排隊也覺得生意好好，平日凌晨時間，這麼多人不用上班啊！

麗英麵攤

地址：台北市中山區林森北路67巷口號

營業時間：16:00–01:00（週日、週一休息）

電話：無

粉絲團：無

食記：【台北宵夜】麗英麵攤，中山區林森北路凌晨麵店推薦

台北宵夜 麗英麵攤 內用環境

位置在馬路上的「麗英麵攤」攤位貼著營業執照，很有年代的攤位，網路提到經營者是兩姐妹，也有人稱姐妹老麵攤。

老闆娘遞來一個碗

熟門熟路的客人都自己夾滷味

切盤後會再加熱

我第一次來不知道，老闆娘直接問我要切什麼滷味

不用畫菜單，她都記得住，有漏掉一兩樣

但我還是覺得她很強

麗英應該就是老闆娘吧？態度親切相當客氣，讓我覺得很棒

來到攤位才看到她另一隻手截肢，但速度依舊非常快，切小菜的動作俐落，只是若非常在乎攤位衛生的，可能就要避開這一攤。

台北宵夜 麗英麵攤 菜單價錢

麗英麵攤 菜單價錢

攤位上貼著價錢，不用怕被當盤子

湯麵、乾麵、各種湯品和滷味小菜，品項不少

網路稱這裡是台北林森北路平價宵夜麵攤

小菜好幾樣都20元起真的不貴，就是用餐環境比較接地氣，吃完翻桌很快

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北宵夜 麗英麵攤 滷味、湯麵

因為宜蘭人最近胃食道逆流

所以這餐宵夜就我一個人享用

才剛吃晚餐不久，本來只想點幾樣嚐鮮

但不知為何，點餐就又習慣什麼都想來一點

餛飩麵 小45元

陽春麵條Ｑ嫩爽口，油蔥湯底鹹香

手工餛飩滑口，內餡豬肉小巧緊實

唏哩呼嚕地吃著這碗麵

轉頭看到老闆娘和老客人寒暄

深夜的暖心麵攤，常常出現在偶像劇場景

豬皮20元、雞翅25元

不是很習慣豬皮那層豐厚的油脂

即使我是一個愛吃肥肉的人，也不愛

雞翅滷得很香，價格也不貴，簡單的醬油提味，好吃

可惜豬皮被我嫌棄，真心不愛的口感

三層肉 50元

霸氣的厚切三層肉，切得太厚讓我有點不習慣

肥的有點膩，瘦肉又太柴，必須沾點辣椒才吃得完

燙青菜 30元

看似平凡的燙青菜可厲害了

調味醬香，不會過鹹，加上大量蒜頭夠味

這絕對是我吃過最有誠意的燙青菜了

蒜頭量一百分

凌晨的深夜食堂，撫慰許多人的胃

麗英麵攤就像偶像劇場景一樣

可能是你下班後的晚餐

可能是他的第一餐

在台北經營很久的老麵攤

晚上睡不著，出門吃碗麵

麗英麵攤

地址：台北市中山區林森北路67巷口號

營業時間：16:00–01:00（週日、週一休息）

電話：無

粉絲團：無

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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