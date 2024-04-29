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台北市中正區【台北車站美食】艾隆義式麵食館北車店，補習街平價餐廳推薦

2024-04-29 13:20:07 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：840篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：艾隆義式麵食館(北車店)
place台北市中正區許昌街26號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北車站好吃義大利麵「艾隆義式麵食館 北車店」位在北車補習街附近，菜單價格平價不貴是很多學生用餐的選擇，平日來用餐還有超值經濟午、晚餐可以選擇。

艾隆義式麵食館 北車店內用環境乾淨舒適，提供紅茶無限暢飲，義大利麵品項選擇不少，也有燉飯可以選擇，以前在銀行上班常常和同事一起訂的午餐外送，是台北車站美食推薦的餐廳。

台北車站美食 艾隆義式麵食館北車店 位置

艾隆義式麵食館 北車店」位在凱薩大飯店後面的許昌街，從捷運台北車站Z2出口走過來約2分鐘，搭乘大眾運輸工具過來很方便，附近街道也有機車停車格可以停車。

艾隆義式麵食館 北車店
電話：02 23122019
地址：台北市中正區許昌街26號2樓
捷運：台北車站
營業時間：週一~週六 11:00-15:00 16:30-20:00 週日公休
粉絲團：艾隆義式麵食館-北車店
食記：【台北車站美食】艾隆義式麵食館北車店，補習街平價餐廳推薦

台北車站美食 艾隆義式麵食館北車店 環境

艾隆義式麵食館 北車店」餐廳地點在二樓
樓下是7-11，從鎖匠舖旁的樓梯走上去就會看到

用餐區的座位數還蠻多的，白天用餐還有大片玻璃引進的光線，用餐環境舒適。

有提供兒童座椅跟置物籃

自助區有各種調味料、餐具還有免費的紅茶跟水

店內有評論五顆星送雞塊或濃湯的活動

牆上還我的偶像“江明娟”的簽名XD 也太巧了吧！

台北車站美食 艾隆義式麵食館北車店 菜單

艾隆義式麵食館 北車店的菜單價錢

提供義大利麵跟義大利燉飯
也有單點的飲料跟湯品
內用每人低消80元

來吃的時候是平日剛好有優惠
平日
午、晚餐三種麵食優惠
紅醬德式香腸150元特價130元
奶油雙菇麵140元   特價120元
蒜味蛤蜊麵150元   特價130

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北車站美食 艾隆義式麵食館北車店 餐點

用餐方式
先找座位然後用手機掃描桌上QR code就可以看到菜單
點餐後至點餐機選擇店內付款即可
提供現金、信用卡、街口支付和LINE PAY付款方式

 

使用手機點完餐可以持手機上顯示的QR code到點餐機結帳。

內用提供紅茶和水，喝完可以免費續

玉米濃湯 ($35)

濃湯味道還不錯，沒有太多勾芡，很順口

蒜香麵包 ($15)

烤到熱熱脆脆的香蒜麵包
不管單吃還是沾著玉米濃湯一起吃都不錯

蒜味蛤蜊麵 ($130) 平日優惠價

蒜味蛤蜊麵平日超值經濟午、晚餐價錢只要130元，真的很平價

麵條硬度適中，是我很愛的口感
香濃的蒜味讓麵體更有滋味
醬汁濃郁鮮味夠也是好吃的重點
蛤蜊鮮美飽滿好吃，另外還有玉米筍、花椰菜等配料
每次吃艾隆義式麵食館都必點的口味

麵條的軟硬度剛剛好好，吸附著香濃的湯汁，很好入口。

軟絲墨魚汁麵 ($180)

第一次約會見情人要小心
真心相愛再點這道好吃的墨魚汁麵XD

墨魚醬汁雖然會讓人吃完嘴巴黑黑的，但真的會忍不住一口接著一口
軟絲大塊厚實，還有花椰菜和玉米筍增添口感
加上九層塔的香氣，也是很好吃的一道義大利麵料理

軟絲Ｑ彈的口感加上花椰菜跟玉米筍等配料，內容相當豐富。

記得以前最愛和同事一起訂午餐的回憶
這間位在台北車站的艾隆義式麵食館就是同事們口中的美食名單

以平價又美味為主的艾隆義式麵食館在很多地方都有分店，「艾隆義式麵食館 北車店」價格平食，料理美味而且出餐快，方便了附近來來往往的學子跟上班族，是我非常推薦的台北車站美食。

艾隆義式麵食館 北車店
電話：02 23122019
地址：台北市中正區許昌街26號2樓
捷運：台北車站
營業時間：週一~週六 11:00-15:00 16:30-20:00 週日公休
粉絲團：艾隆義式麵食館-北車店
食記：【台北車站美食】艾隆義式麵食館北車店，補習街平價餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
粉絲團：小可愛阿貴
家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒
聯絡信箱： 
使用相機：CANON5D4 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記邀請
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