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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。嘉義西區]阿岸米糕- 阿彰的店。招牌鹹米糕/浮水土魠魚羹/滷肉飯/醋溜睫毛菜。傳承三代嘉義必吃米糕! #文化路夜市

[食記。嘉義西區]阿岸米糕- 阿彰的店。招牌鹹米糕/浮水土魠魚羹/滷肉飯/醋溜睫毛菜。傳承三代嘉義必吃米糕! #文化路夜市

2024-04-19 12:20:00 小狐尼 NiNi 人氣：109
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：310篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：阿岸米糕 阿彰的店
phone05-2277886
place嘉義市西區民生北路10號
作者本次評價：
3.40
美味度
2.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

火雞肉飯、白醋(美乃滋)涼麵是嘉義市常見的代表小吃

特定知名品牌美食則除了砂鍋魚頭以外，還有就是文化路夜市商圈的「阿岸米糕」啦

前(2022)年搬遷到民生北路上的「阿岸米糕-阿彰的店」，是我第一次來訪

招牌鹹米糕口味經典依舊，土魠魚羹則是變更好吃了

整體有老字號新氣象的Level UP感覺!

 

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餐廳名稱：阿岸米糕-阿彰的店 (嘉義市西區民生北路10號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  Instagram 

營業資訊：05-2277886 11:00-20:00；公休日請參考店家公告

餐點介紹：米糕/滷肉飯/土魠魚羹/湯類/單點/冷凍包

用餐日期：2024.04


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202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲阿岸米糕-阿彰的店 店面

位於民生北路上，接近垂楊路，附近有舊市政府、嘉義女中、文化公園等地標

步行到文化路夜市也只要450 m，約5分鐘時程。吃完米糕還有胃口的話，還能去文化路夜市再吃一波

(客串演出: J哥、Na哥)

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲阿岸米糕-阿彰的店 用餐環境

兩個店寬的內用座位區總共有5組二人桌和10組四人桌，座位間距寬，桌面又大，坐起來很舒適

內用的燈光明亮又不刺眼，冷氣也很涼!

(客串演出: Na哥)

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲阿岸米糕-阿彰的店 自助區

自助區有餐具、衛生紙、調味料(辣椒粉)以及兩壺的柴魚湯

(客串演出: J哥、Na哥)

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲內用免費柴魚湯

就是用柴魚片熬煮，無額外添加味精或柴魚粉

極少油、清甜暖胃...讓我好想吃春捲(嘉義很多春捲攤位也都會有柴魚湯)

(客串演出: Na哥)

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲阿岸米糕-阿彰的店 招牌鹹米糕

糯米蒸熟後拌入豬油和其他調料，並且放在竹飯桶內保溫；老闆會隨時用爪子型的飯杓稍微攪拌糯米飯，避免內部的糯米被燜太久而變太軟

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲阿岸米糕-阿彰的店 招牌鹹米糕

用爪子飯杓將糯米飯鏟到碗中，再淋上獨家肉燥和適量滷汁

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲單人行，必食「鹹米糕+土魠魚羹」經典組合

多人行，則必有更多口福焉

滿滿一桌豐盛的飯與菜肉，看起來真的蠻營養均衡的(笑)

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

鹹米糕 NT 35/ 小 

米糕上的肉燥是切成細片狀，多瘦少肥，少吃起來既有瘦肉的精實與肉香，並有少許油脂的柔嫩以及脂肪香氣；肉燥裡還有少少的蝦米和油蔥，兩者味道都不重，是要咬到了才會浮現出他們的味道，因此主要多是嚐到肉燥的肉與醬汁為主

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲學Google map上有人就這樣在米糕上淋了一個螺旋的甜辣醬

看起來好像量太多，但整體吃起來很剛好，香甜的肉燥味多了甜滋滋帶微微辛辣的滋味

但考量到鈉含量問題，還是斟酌使用~

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲糯米飯已經有先拌入豬油和調味料，飽滿精實、粒粒分明又保有黏性，不像白米飯綿軟易糊，又不如油飯那般顆顆都有彈性和嚼勁

加上油和滷汁的濕潤使糯米飯更適口好咀嚼，滷汁和油香更是誘人一口接著一口

 

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

滷肉飯 NT 30/ 小

滷肉飯乍看則跟米糕實在有八九分相似，不過店家會用碗做區別：有印花的碗裝滷肉飯、全白碗裝米糕

當然，專業的食客們也可直接從飯和肉燥辨別：米糕是用糯米且有拌油汁，米粒細長且有點油亮；滷肉飯則是用蓬萊白飯，白皙且無油亮感

另外，儘管兩者的肉燥是來自同一滷鍋，不過滷肉飯的飯沒有額外事先調味，所以店家會特意放較多比例的肥肉，增加更多脂香

我個人喜歡有咬勁的米食(與麵食)，也比較喜歡瘦肉、不愛肥肉，因此對於這兩種飯食，我舉雙手都投給米糕!

 

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

▲土魠魚羹和菜羹的羹湯透徹，適量的勾芡使羹湯喝起來稠中還是帶湯水感；配料簡單，就是只有幼嫩的大白菜葉；

味道甜而恬淡，熬煮時無醬油、爆香蒜頭等重調味

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

土魠魚羹 NT 50 

上桌前店家會有淋少少的烏醋，但客可自行添加更多烏醋、胡椒粉、辣椒粉和蒜汁

每碗的土魠魚有四、五塊，約略是一口大小。

是以魚肉裹魚漿的「浮水魚羹」的作法，跟常見的裹麵粉漿再油炸的紅燒土魠魚羹不同，兩種土魠魚羹風味差蠻多的，各有特色

我喜歡他們的土魠魚羹在於魚肉比例超高! 整塊的土魠魚肉塊外層裹上薄薄的番薯粉，因此不會像吃魚羹或魚丸那般彈脆，主要還是吃到整大塊土魠魚肉本身的鮮味以及細緻的肉質，這些是再怎麼真材實料的漿或丸類都無法比擬的

 

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

綜合湯 NT 20 

內容：貢丸1顆、油豆腐2顆、湯

不像大多小吃店的丸子或油豆腐湯會有不少的白胡椒粉和芹菜味，

他們的清湯類就跟柴魚湯很像，只是柴魚味道淡了點，也是很少浮油，口味清雅恬淡、不嗆辣

油豆腐裡外都非常軟嫩，飽含湯汁而不油膩、無油耗味

當然，桌位上的白胡椒粉也是可以自行斟酌添加佐味的啦

 

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

睫毛菜 NT 30 

大多涼拌小菜如睫毛菜、木耳、小黃瓜，都是醋溜和少許香油調味，酸酸甜甜的是刺激味蕾又解膩

其中睫毛菜是相對較少見的。其實他就是裙帶菜的「一個部位」，是中間梗條旁邊的鬚邊，產量最少也最貴

雖然味道就是海帶，但最輕薄與細緻，因此口感會比較柔軟帶一點點脆度而已，不那麼富有嚼感

 

202404 嘉義西區 阿岸米糕-阿彰的店

豬耳朵 NT 30 

有細絲、也有大片

肉質滑嫩，有點煙燻香氣；軟骨Q脆好咀嚼

 

在嘉義頗具盛名的「阿岸米糕」是年近半百(至今第48年)的老店

阿岸就是創始人阿公的名字，最初攤位是在文化路上的「老張米糕」，後來二代移到民族路店面，也是在文化路口處附近，並改名為阿岸米糕

而兩年前(2022年)則再度搬遷至文化路和民生北路上。

 

目前由二代阿彰與三代接掌的「阿岸米糕-阿彰的店」

內用環境寬敞舒適、免費柴魚湯喝到飽，對面就有公用停車場，很是方便

此外，外帶包裝的設計和冷凍品的推廣均有兼顧，整體經營得更有規格、精益求精

 

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阿岸米糕-阿彰的店 菜單(拍攝日期：2024.04)

[食記。嘉義西區]阿岸米糕- 阿彰的店。招牌鹹米糕/浮水土魠

品項不算多，就是飯類(米糕、滷肉飯)、羹類(土魠魚羹、無肉的菜羹)、涼拌菜、清湯

以上。

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