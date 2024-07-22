在宜蘭車站打開Google Map APP，搜尋抹茶
哪裡有呢？咖啡廳、早午餐、糕點店、手搖飲料店......中式早餐？
真的沒看錯，這家看起來很傳統的早餐店，居然有抹茶!!
抹茶懶人包
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餐廳名稱：精藝早餐(宜蘭縣宜蘭市崇聖街84號)
營業資訊：03-9364388 週二至六4:30-12:00；週日一休
餐點介紹：油條/燒餅/蛋餅/飯糰/蘿蔔糕/飲料
用餐日期：2024.07
▲精藝早餐 店面
在宜蘭東門觀光夜市的附近，從宜蘭火車站前站步行約700 m即可抵達
菜單就在門面上方的大招牌，燒餅和蛋餅都有原味
(客串演出: J哥)
▲精藝早餐 蛋餅製作過程
在煎台淋上沙拉油、打上一顆蛋、鋪放蛋餅皮，然後拍一拍、翻面、折起來、鏟起、切段，全程不用1分鐘
檯面上調味和餐具自行取用
▲抹茶常見於糕點甜食，但也開始有越來越多鹹食出現
從零食餅乾類的洋芋片、點心麵，到咖哩調理包、杯麵
之前也在抹茶專賣店吃到抹茶粥、抹茶湯麵
但在一家看起來就是傳統的台式早餐店，居然把抹茶作為常態供應的口味，真的很特別
而且不論觀光客、年輕人想嚐鮮，就連在地人也都很愛點抹茶
可惜的是，當天太早去，還沒有燒餅，所以只有買抹茶蛋餅嚐嚐囉
抹茶蛋餅 NT 25
做好的抹茶蛋餅就是「對比很強烈」的黃色和綠色
再淋甜辣醬，紅黃綠好是鮮明!
▲少油、蛋薄而嫩
蛋餅皮薄而帶有咬勁，聞起來沒有茶味，但咀嚼幾下後真的就有淡淡抹茶味飄散出來
但建議調味醬不要加太多，調味很容易就會把茶味蓋掉了
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以上。