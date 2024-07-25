最近便利商店越來越重視素食者的福利

除了提供更多樣素食料理與包裝食品，有的大型店面還會有素食專櫃

讓素食者可以更輕鬆找到商品

這是我在7-ELEVEN找到的，純素食的紅油炒手

商品名稱：【輕鬆肉Easy Meat】紅油炒手 原價NT 79

相關連結：商品資訊(官網)

營養資訊：※全素食；328 kcal/ 180 g；※過敏原：豆、麩質、芝麻

產地/製作廠商：台灣/輕鬆肉生技食品股份有限公司

購買店家：7-ELEVEN便利商店

我雖然是個愛吃肉的人，但對於植物肉也甚好奇

尤其對水餃、鹽酥雞、肉圓...等傳統小吃的「素食版」更是有興趣

▲7-ELEVEN 素食冷凍櫃

家裡附近有一間腹地大的7-ELEVEN，除了有一格專放素食的開架冷藏櫃(大多7-11都有了)

還有一整排的商品架上全都是素食泡麵、零食、調味料和伴手禮，也有專門放素食的冷凍櫃

非常的Vegan Friendly!!

冷凍櫃中還有素食鹽酥雞、豆乳雞、鹽水雞...我都好想嘗試啊

但價格完全不比真肉便宜，甚至更貴一階

今天(手頭有點緊)就先來試試看這款【輕鬆肉】紅油炒手吧

▲【輕鬆肉】紅油炒手 外包裝&營養資訊

除了麵粉做的餛飩皮，內餡則主要是非基因改造大豆蛋白，並加入豆薯、高麗菜、薑、芹菜，並用味淋、芥花油、糖、鹽、香油(沙拉油、芝麻油)、白胡椒、花椒、......等調味

平均一顆抄手(含沾醬)約41 kcal

趁機嘴一下! 是紅油「抄」手才對啦!

因為這種麵點的包法是將麵皮往對角線對折後，左右兩角往中間捏合，形狀就像是人將雙手交叉在胸前，故稱抄手

而跟炒這個字一點關係都沒有

▲【輕鬆肉】紅油炒手 內容物(微波加熱後)

7-ELEVEN店員是在封膜上戳兩個洞後就放微波爐加熱

撕開封膜後發現，裡面共有8顆分開放在凹槽的抄手，還有一包紅油醬包

醬包在加熱過程中膨脹並破開一個洞，部分醬汁流出、沾到半數的抄手上(難道這是自動調味設計?)

▲【輕鬆肉】紅油炒手 內容物

醬汁，有油感但是沒有過重的油味，反而是有股花椒香氣；不怎麼有辣的感覺，也完全沒有麻感，調味是不錯，但對於嗜辣者來說實在跟辣摸不上邊

▲【輕鬆肉】紅油炒手 內容物

抄手餡呈一整塊扁球形 ，面積約是個拾圓硬幣，厚度約1 cm，也就是差不多比寶特瓶蓋再大一號

▲【輕鬆肉】紅油炒手 內容物

抄手皮薄，壓在下面或顆顆間沾黏的部分會比較容易破，口感滑嫩，僅捏合處比較有咬勁

內餡粉粉嫩嫩的，且有顆顆凸起、凹凸不平的表面，乍看真的很像豬肉水餃餡或餛飩餡

能吃的到綿綿糊糊中還有一帶點軟脆、仿照豬肉中筋膜的團塊，應該是豆薯，此外也吃得到薑末、芹菜和黑胡椒調味

不過風味還是分辨的出並非豬肉，而是豆製品的味道

▲【輕鬆肉】紅油炒手 內容物

總言之，口感70%像，味道20%像

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