七月安排約一週的北台灣潤餅獵人之旅

其中某天下榻中壢區，下午三點多就已經沒有吃捲行程

我便在中壢車站附近閒逛，無意發現了一輛漂亮的白藍色貨車

「春花號」真是個好聽的名字! 還有好多我有興趣的車輪餅口味

招牌辣皮蛋肉鬆、自製奶酥、特調花生醬都超好吃的!!

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餐廳名稱：春花日式紅豆餅-春花號

(中壢店)桃園市中壢區中北路二段140-3號前

(平鎮小巷店)桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號 ※僅接預約和外送訂單

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0981234109

(中壢店)約12:00(夏季約15:00)-20:00(售完即收)；其他營業時間參考店家公告

(平鎮小巷店)參考店家公告

分店資訊： ※非直營或連鎖加盟，故菜單不同

▪ 花蓮創始店(花蓮縣花蓮市明禮路24號)

▪ 小港店(高雄市小港區大鵬路57號)

餐點介紹：日式車輪餅/職人牛乳保久乳/餐盒

用餐日期：2024.07



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▲春花日式紅豆餅-春花號(中壢店) 店面

貨車攤位，主要都是停放在的健行路和中北路二段口的店家前，就在中壢火車站後站

因為是可移動的貨車，所以也會開到其他地點擺攤，也接受包車喔

此外，在外送平台(UberEats和FoodPanda)上找到的「春花日式紅豆餅-春花號(桃園平鎮)」也是同樣老闆

只是該地址只接受預約和外送訂單，只有個取餐窗口，並不會看到貨車開出來

(客串演出: J哥、Na哥)

▲春花日式紅豆餅-春花號(中壢店) 老闆正在做車輪餅

日式車輪餅和常見的台式車輪餅主要差異便是「餅皮」

日式餅皮的麵漿含大量蛋，烤好後比較蓬鬆且有較厚的厚度，表面呈棕黃色帶點油光色澤，非硬脆口感，比較像銅鑼燒或雞蛋糕

春花日式紅豆餅-春花號的口味眾多，多為蛋素(餅皮含蛋)，也有蛋奶素、五辛素、葷食

皮卡丘卡士達 NT 40

*期間限定 *蛋奶素

在車輪餅上鑲嵌OREO已經是屢見不鮮的做法，好在OREO本身也出奇招，推出不同顏色或是不同圖樣的限定版

把限定版OREO鑲進車輪餅，就讓人覺得好有新鮮感，好想吃看看啦(至少我就超買單啦😆)

▲前一陣子在台灣上市的黃色寶可夢OREO，是香蕉巧克力口味(香蕉餅乾和巧克力夾心)，因此老闆就讓這車輪餅內餡是用卡士達醬和香蕉切片

老闆說原本想要做香蕉卡士達，但擔心事先把香蕉攪混進卡士達，放久會氧化變黑而影響外觀，因此改為原味卡士達配新鮮現切的香蕉切片

我印象曾吃過另一家車輪餅的香蕉卡士達口味，雖然沒有黑掉現象發生，但香蕉味不夠明顯，易被卡士達醬和餅皮的味道掩蓋，還是覺得直接放入新鮮香蕉的作法的確更夠味好吃

肉鬆辣皮蛋 NT 45

辣皮蛋是將皮蛋切小塊後加入辣椒、蠔油等拌勻入味，調味香甜香甜的，並帶些微辣感，加上皮蛋的蛋黃那獨特風味，就算直接吃也夠足以當成一盤涼拌菜上桌啦!

不愧是招牌，真的涮嘴又好吃

菜單上沒有單純辣皮蛋口味，只有辣皮蛋搭配肉鬆、起司或雙起司

但辣皮蛋本身實在太讓我驚艷，反而覺得肉鬆好像沒什麼存在感，真是對不住肉鬆了

紅豆 NT 25

飽到炸滿的萬丹紅豆餡，幾乎就是紅豆本身的豆香甜味，沒什麼太多額外添加的糖甜味；

除了豆泥，也有滿滿不完整的紅豆顆粒，吃起來非常厚實又飽足感，一顆就能讓人三分到半飽了

芋泥奶酥 NT 50

*蛋奶素

芋泥是芋頭蒸熟後打成綿密、無顆粒的芋泥。老闆說會因為季節產季關係而採用不同品種的芋頭，口感風味上會有差異；

奶酥則是用奶粉、糖和無鹽奶油製作，並且為保鮮和方便性，會事先挖成一球球的奶酥球冷藏保存，做車輪餅時再一次放一顆

奶酥有濃濃奶香而不會因受熱而滲油，口感就像豆沙餡或綠豆糕般像細緻的粉質被壓緊密的厚實感覺。也是一顆就很有飽足感的口味

花生卡士達 NT 30

*蛋奶素

卡士達如乳液般濕潤，散發淡淡奶香；花生醬則濃厚，兩者流動率差異之大，能同時嚐到不同質地的混合口感，十分有趣

此外，卡士達也能降低花生醬的濃厚口感，免得全花生醬吃起來太噎(但若有人就好這卡卡的口感，或許可以問問看老闆能否做100%花生口味囉)

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春花日式紅豆餅-春花號 菜單(拍攝日期：2024.07)

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以上。

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