今(2024)年4月中，全家便利商店和7-ELEVEN都上架「幸福餐盒」

有飯、有菜，還有一大塊的肉，原價只要60元!!

實在徹徹底底完勝上下左右的輕食、沙拉、麵食和其他微波便當們啊!

當下再三確定是否我看錯或印錯，然後直接買全家「炸白帶魚」和「雞胸肉」兩款幸福餐盒



▲原來「幸福餐盒」是由農業部推廣、由財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會(海漁基金會)執行的計畫

旨在(1)解決國民蛋白質攝取不足、營養不均問題 (2)支持國產農漁畜業 (3)推廣友善生態的飲食方式

建立專屬網站「幸福食材網」，可查詢與申請通路販售60元「平價幸福餐盒」和供應給弱勢團體的「公益餐盒」

目前平價幸福餐盒除了全家、7-ELEVEN超商以外，還有在家樂福、全聯這些全國均有的賣場販售

商品名稱：FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉 定價NT 60

相關連結： 幸福食材網

營養資訊：408 kcal/ 555 g

※過敏原：豆、蛋、麩質、芝麻

產地/製造商：台灣桃園市/屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉 成分與營養資訊

主成分依序為雞胸肉、米、高麗菜、油菜(*備註)、胡蘿蔔...

*備註：雖然成分標示有油菜，但餐盒內的深綠色蔬菜卻是菠菜

▲FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉 配菜

配菜有四道：冬粉、菠菜、高麗菜、煎蛋，看四個營養素都有，但澱粉(冬粉)還是最多

胡蘿蔔冬粉滑Q、沒有什麼醬汁；菠菜和高麗菜都有用碎蒜頭和紅蔥頭一起炒、油量不多，各都一口份量

▲FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉 配菜

煎蛋片則是混合蛋汁煎成圓形再切半，厚度約0.3 cm，香香甜甜的，有點像玉子燒

▲FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉 白飯

餐盒底的白飯有兩公分厚，沒有被上面配菜的湯水浸濕，還有點Q勁口感

▲FamilyMart 幸福餐盒-雞胸肉

這一大塊的雞胸肉就是最吸引我的原因!在超商其他單包賣的即食雞胸肉都要價NT 59起，這個60元便當有這一塊就已經比包裝雞胸划算許多了

雞胸肉有用醬油、辣椒、胡椒、茶枝、八角、當歸...等滷漬

肉質很扎實且內部還是有點彈性，表面稍乾硬且有胡椒鹽提味，略鹹了點

商品名稱：FamilyMart 幸福餐盒-白帶魚 定價NT 60

相關連結： 幸福食材網

營養資訊：534 kcal/ 363 g

※過敏原：豆、蛋、麩質、魚類、芝麻

產地/製造商：台灣桃園市/屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

FamilyMart 幸福餐盒-白帶魚 成分與營養資訊

主成分依序為米、水、白帶魚(小心魚刺)、高麗菜、油菜(*備註)、胡蘿蔔...

*備註：跟雞胸肉餐盒是完全一樣的配菜，也同樣成分標示油菜，但當天餐盒內的深綠色蔬菜卻是菠菜

▲白帶魚切成漂亮平整的長方行塊狀，並裹上麵漿(氧化澱粉、L-麩酸鈉)油炸，麵衣厚度不厚但畢竟是冷藏又覆熱

不像現炸的酥脆，且有點油膩；魚肉本身則精實不鹹

總結一下，我覺得這便當說平價是真的平價

不過有解決國民營養不均問題嗎......應該沒有。

蛋白質量的確是給得夠，但蔬菜類仍明顯不足

澱粉類的白飯就已經是足足整碗飯量，又加上配菜的冬粉，碳水化合物還是太多

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以上。

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