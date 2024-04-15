假日中午到一間在嘉義市區，接近嘉義中山公園的吃到飽燒烤店「野赤燒肉」

用餐區寬敞又明亮，排煙系統完善，完全聞不到油煙味

自助區飲料和冰淇淋都All You Can Eat! 每週三再免費加碼「沙瓦喝到飽」!

整體不論用餐氣氛、食材品質都有水準，CP值高

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餐廳名稱：野赤燒肉(嘉義市東區維新路100號)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：05-2766983 週一至五17:30-22:00；週六日11:30-14:30 17:30-22:30

餐點介紹：經濟方案吃到飽/精緻燒肉吃到飽/豪華海鮮燒肉吃到飽/水果沙瓦暢飲/單點 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2024.04



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▲野赤燒肉 店面

附近有嘉義中山公園、檜意森活村、北門火車站、中山路...等嘉義市觀光景點

剛好吃飽飽後步行再到這些地方逛逛、消化一番，是不錯的安排

▲野赤燒肉 用餐環境

單一樓層座位區，採光佳、明亮舒適

座位間距都很寬敞， 桌面也都夠大

▲野赤燒肉 用餐環境

也有三區半開放的包廂座位區

▲野赤燒肉 自助區

有氣泡飲料、茶飲、果汁、冰淇淋、調味醬

野赤燒肉 菜單(拍攝日期：2024.04)

▲三種價位「全時段可選擇」：經濟方案(NT 500)、精緻燒肉吃到飽(NT 633)、豪華海鮮燒肉吃到飽(NT 733)

經濟方案(NT 500)和精緻燒肉吃到飽(NT 633)會需要加10%服務費，而豪華海鮮燒肉吃到飽(NT 733)則免服務費

「水果沙瓦暢飲」(+NT99)則是每週三免費直接升級贈送!! 所有沙瓦飲料均可做不含酒精或含酒精 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

▲ 今天只是特別想認真「吃肉」，於是選了經濟方案我覺得就足夠了

店員會開QR code小白單，人客用手機掃碼點餐； 店員或小貓機器人都會送餐

▲「美國醬燒骰子牛」

邊長2 cm的正方體，有幾塊白色肥肉比較多

▲「美國醬燒骰子牛」

肉質精實但還是很好嚼，搭配鹽蔥醬很不錯

▲「椒鹽梅花豬」

比里肌肉有多一些油花，烤到邊緣有點捲曲起來後，彈脆帶點焦香

▲「精選白蝦」

蝦隻不大卻新鮮，肉質緊緻； 搭配蒜油蠻好吃的

▲「產地直送蛤仔」

▲「醬燒/椒鹽 里肌豬排」

有醬燒和椒鹽兩種，都是在生肉片上淋少量醬汁或撒酌量的椒鹽而已，而不是經長時間醃漬入味的肉片

每片都幾乎有2-3 mm厚度 ，扎實又不乾老，單吃就是淡淡的醬甜味或是椒鹽鹹味

我喜歡這樣輕量調味，還是能吃到醬汁甜味或椒鹽的鹹度，但又不會重鹹到容易膩，而且能直接目睹肉的品質和鮮度

另一個好處就是烤盤上也不會殘留太多醬汁

▲「醬燒/椒鹽 里肌豬排」

搭配韓式辣醬(我覺得比較像是甜辣醬)和福山萵苣葉也很清爽

而得注意的是，瘦瘦的里肌肉因為太少油脂所以容易沾黏在烤盤上

可以頻繁翻面，等邊緣微翹微焦、所有粉嫩生肉都變灰白色的時候就可以了

▲「蒜香帶骨豬排」

雖然說帶骨但這盤剛好完全沒有骨頭，就是厚切豬肉排

幾乎全瘦肉，並以少少的七味粉佐味，滿滿肉感不油膩

▲「(上)味噌雞腿肉/(下)醬燒雞腿肉」

▲「味噌/醬燒 雞腿肉」

部分帶雞皮的去骨雞腿肉，精實又柔嫩

味噌雞腿肉跟常見的甜味噌湯的味噌味不太一樣，是發酵味比較濃重的

而醬燒雞腿肉的調味淡淡的，沒有醃漬到很入味，比味噌雞腿清淡

▲「帶殼玉米筍」

放在自助區的食材

店員建議可以先用剪刀把頭部剪掉後再燒烤，待斷口處開始冒蒸氣後就可以吃囉

▲「古早味番茄」

牛番茄淋上甜甜的醬汁，有淡淡的薑汁香氣

▲「涼拌洋蔥」

洋蔥段泡過冰水處理，清脆且毫無生嗆味；切段夠細、好入口

淋上芥末油醋醬和滿滿柴魚花，清爽解膩

我大概吃了將近...十碗吧

▲「QQ地瓜球」

現點現炸，熱騰騰地就是最好吃的時候

皮脆內Q，而且還有紫地瓜泥作內餡

▲「柚子蘿蔔」

放在自助區的柚子蘿蔔片

白蘿蔔切得很薄，更細緻入味又保有清脆口感，甜帶 微酸毫無苦澀味，又有淡淡柚子香氣； 單吃就非常好吃

嘉義的燒烤吃到飽選擇不少，定價與品質的不同，各自滿足 不同的消費族群

「野赤燒肉」的三種方案，讓人客可依照自身「食力」選擇合適菜單

定價相當平實，且兼顧食材新鮮品質，CP值很不錯

生鮮肉品的調味走清淡路線，是我喜歡的風格，超尬意!

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以上。

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