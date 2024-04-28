有貓小米就是要來！

來到「有貓 中途餐廳」可以感受到被貓咪熱情包圍，而且有吃、有喝又可以撸貓

想要來這邊單純享用餐點或只是想跟貓咪互動都行！

老闆娘成立餐廳的初衷，除了作為遭遺棄、流浪的貓孩找家的中繼站，也希望藉由經營餐點、飲品，成為飼養中途貓的經費來源

店貓大多是中途時留下來的11隻貓咪，少數幾隻在互動區等待送養

只要你符合認養資格，就可以來免費認養貓咪。

而且店貓熱情又不怕生，想要享受被貓咪包圍的貓奴們，趕快來吧！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉有貓 中途餐廳-位置及停車方式

*******************

有貓 中途餐廳位於成功二街，靠近莊敬南路。

開車的朋友可以把車停在對面的收費停車場，非常方便

👉有貓 中途餐廳-環境介紹

*******************

一樓沒有貓咪、單純是用餐區，如果只是想來用餐或對貓咪過敏的朋友很適合。

而且全天營業，下午想要吃麵食或甜點、咖啡，不妨來看看喔

吧台上有貓咪的天空步道，貓咪會不時在此穿梭~

不敢接觸貓咪的朋友，可以透過透明玻璃層板，看到可愛貓咪在這裡活動

👉有貓 中途餐廳-菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

店家使用專業咖啡機製作出的飲品很推薦

還有義大利麵、燴飯、牛肉麵等主餐，特別一提肉桂捲很好吃，喜歡肉桂捲的朋友一定要點喔

👉有貓 中途餐廳-消費方式

*******************

可以單純來這邊享用餐點，也可以單純來撸貓

個人覺得比較有彈性的地方在於，店家提供短時間體驗，喜歡的朋友可以再體驗久一點~

平日用餐消費滿額，店家還贈送免費體驗喔！

假日

1樓用餐依現場預約餐點為主

2樓休閒區採預約制

計時90分鐘$450

贈送小點和「飲料一杯5選一」

平日

2樓休閒區短時間體驗

計時10分鐘50元

計時60分鐘300元（贈小點）

計時90分鐘450元（贈送小點和「飲料一杯（5選一）」

時間上限90分鐘

2歲以下免費體驗

2～7歲以下半價體驗

平日

1樓用餐區個人消費（低消一杯飲料or主食）

消費滿300，贈2樓體驗10分鐘

消費滿450，贈2樓體驗10分鐘及小點一份

👉有貓 中途餐廳-2F貓咪互動體驗區心得分享

*******************

牆上有貓咪的名字，想要跟貓咪互動的話，可以呼喊牠們的名字，貓咪真的聽得懂喔

二樓是貓咪的互動體驗區，上樓的話需要脫鞋，通往二樓的樓梯有網美牆可以拍照喔！

貓咪有米克斯、品種貓等不同品種、個性的貓咪~

這隻清秀的貓咪DoDo是一隻豹貓，跟小米家的Money超像的 XD

貓咪們好喜歡天空步道耶，不知道是不是在監看客人有沒有把東西吃完

二樓空間不大，每個時段有人數控管維護參觀品質

老闆娘是小米的粉絲，本身很愛貓，在還沒開店前就成立貓咪中途之家，專門照顧被遺棄的貓或拯救流浪貓咪

店貓大多是中途時留下來的11隻店貓，少數幾隻在互動區等待送養。

只要你符合認養資格，就可以來免費認養貓咪，讓牠找到幸福家庭生活

跟貓咪互動前記得來陽台把雙手清潔乾淨，接著就可以拿玩具來互動囉~

這裡的貓咪活潑又不怕生，不用食物誘惑，用逗貓棒就可以玩得起來

聽說有些客人來這邊喜歡坐在窗邊的位置，看著貓咪放空就很紓壓

拿著贈送的小點吸引貓咪，貓咪就會一窩蜂圍著你，讓你集萬千寵愛於一身

不管是拿著逗貓棒還是小點，貓咪都會包圍你喔

對貓奴或貓控來說這裡真的很療癒。

店貓DoDo跟小米家的Money超像，有豹貓的血統，可愛又不怕生

店貓蹦蹦可能聞到小米身上有貓咪的味道，好奇地爬到小米身上，不知道在看什麼

這隻貓很特別，擁有異色瞳，兩隻眼睛顏色不一樣~

店貓基本上都可以抱抱，不過抱的時候要注意貓咪的安全喔

小米的手機繩讓貓咪們玩得很開心 XD

小米蠻喜歡碳碳的，牠是短腳貓，黑色毛茸茸的身體，走路的時候超可愛的

家長可以帶小朋友來跟貓咪互動，不過家長必須全程陪伴，並且不能大聲吼叫或是粗魯對待貓咪，屢勸不聽就會被請出場。

圓滾滾的貓咪是不是超可愛的呢

菱角

小蹦蹦

乖乖 是最厭世表情的貓咪XD 不過也不會怕生唷~

瓦瓦

Miya

這隻黑白花貓是老闆娘救援回來的流浪貓，有開放認養喔

牠超熱情的，有興趣的朋友可以來看看。

店家提供的小點真的是貓咪最愛，可以讓你體驗被包圍寵愛的滋味

👉有貓 中途餐廳-用餐心得分享

*******************

如果沒有要跟貓咪互動的話，也可以單純來用餐。

我和小彤玩貓玩累了，就來一樓用餐吃飽喝足啦

小米很喜歡青醬堅果嫩雞義大利麵(280元)

青醬濃郁不會太重口味，雞肉軟嫩不柴，是大小朋友都會喜歡的口味

半筋半肉牛肉麵/紅燒(260元)，雖然單價較高，不過很真材實料，牛肉也挺大塊的

肉質軟嫩又甜，牛筋很有膠質~

搭配紅燒湯頭和麵條會讓人一口接一口吃不停

肉桂捲/核桃(150元)是必點的，份量挺大的。

濃郁肉桂香和甜香，加上軟綿的麵包口感，肉桂控絕對不能錯過

老闆娘自豪地表示使用專業咖啡機製作飲品，喜歡喝咖啡的朋友不妨來這邊喝咖啡、放鬆心情

有貓拿鐵(160元)有咖啡甘苦與牛奶甜味結合，很順口~

女士和小朋友可以點蜜桃冰茶(160元)，不會太甜，有蜜桃果香和回甘茶味挺解膩的

炸物拼盤(280元)有薯條、洋蔥圈、雞米花和炸蝦，多人分享挺不錯的

以上是我們的心得分享，小米本身是愛貓人士，有貓的地方小米一定會出現

「有貓 中途餐廳」有吃、有喝、有貓，貓奴們趕緊出發吧！

👉有貓 中途餐廳-營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：有貓 中途餐廳

🏠地址：新竹縣竹北市成功二街11號

⏰營業時間：12:00–20:00 (假日預約制)

粉絲團：有貓 中途餐廳

IG: 有貓 中途餐廳

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我