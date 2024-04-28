有貓小米就是要來！
來到「有貓 中途餐廳」可以感受到被貓咪熱情包圍，而且有吃、有喝又可以撸貓
想要來這邊單純享用餐點或只是想跟貓咪互動都行！
老闆娘成立餐廳的初衷，除了作為遭遺棄、流浪的貓孩找家的中繼站，也希望藉由經營餐點、飲品，成為飼養中途貓的經費來源
店貓大多是中途時留下來的11隻貓咪，少數幾隻在互動區等待送養
只要你符合認養資格，就可以來免費認養貓咪。
而且店貓熱情又不怕生，想要享受被貓咪包圍的貓奴們，趕快來吧！
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👉有貓 中途餐廳-位置及停車方式
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有貓 中途餐廳位於成功二街，靠近莊敬南路。
開車的朋友可以把車停在對面的收費停車場，非常方便
👉有貓 中途餐廳-環境介紹
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一樓沒有貓咪、單純是用餐區，如果只是想來用餐或對貓咪過敏的朋友很適合。
而且全天營業，下午想要吃麵食或甜點、咖啡，不妨來看看喔
吧台上有貓咪的天空步道，貓咪會不時在此穿梭~
不敢接觸貓咪的朋友，可以透過透明玻璃層板，看到可愛貓咪在這裡活動
👉有貓 中途餐廳-菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
店家使用專業咖啡機製作出的飲品很推薦
還有義大利麵、燴飯、牛肉麵等主餐，特別一提肉桂捲很好吃，喜歡肉桂捲的朋友一定要點喔
👉有貓 中途餐廳-消費方式
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可以單純來這邊享用餐點，也可以單純來撸貓
個人覺得比較有彈性的地方在於，店家提供短時間體驗，喜歡的朋友可以再體驗久一點~
平日用餐消費滿額，店家還贈送免費體驗喔！
假日
1樓用餐依現場預約餐點為主
2樓休閒區採預約制
計時90分鐘$450
贈送小點和「飲料一杯5選一」
平日
2樓休閒區短時間體驗
計時10分鐘50元
計時60分鐘300元（贈小點）
計時90分鐘450元（贈送小點和「飲料一杯（5選一）」
時間上限90分鐘
2歲以下免費體驗
2～7歲以下半價體驗
平日
1樓用餐區個人消費（低消一杯飲料or主食）
消費滿300，贈2樓體驗10分鐘
消費滿450，贈2樓體驗10分鐘及小點一份
👉有貓 中途餐廳-2F貓咪互動體驗區心得分享
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牆上有貓咪的名字，想要跟貓咪互動的話，可以呼喊牠們的名字，貓咪真的聽得懂喔
二樓是貓咪的互動體驗區，上樓的話需要脫鞋，通往二樓的樓梯有網美牆可以拍照喔！
貓咪有米克斯、品種貓等不同品種、個性的貓咪~
這隻清秀的貓咪DoDo是一隻豹貓，跟小米家的Money超像的 XD
貓咪們好喜歡天空步道耶，不知道是不是在監看客人有沒有把東西吃完
二樓空間不大，每個時段有人數控管維護參觀品質
老闆娘是小米的粉絲，本身很愛貓，在還沒開店前就成立貓咪中途之家，專門照顧被遺棄的貓或拯救流浪貓咪
店貓大多是中途時留下來的11隻店貓，少數幾隻在互動區等待送養。
只要你符合認養資格，就可以來免費認養貓咪，讓牠找到幸福家庭生活
跟貓咪互動前記得來陽台把雙手清潔乾淨，接著就可以拿玩具來互動囉~
這裡的貓咪活潑又不怕生，不用食物誘惑，用逗貓棒就可以玩得起來
聽說有些客人來這邊喜歡坐在窗邊的位置，看著貓咪放空就很紓壓
拿著贈送的小點吸引貓咪，貓咪就會一窩蜂圍著你，讓你集萬千寵愛於一身
不管是拿著逗貓棒還是小點，貓咪都會包圍你喔
對貓奴或貓控來說這裡真的很療癒。
店貓DoDo跟小米家的Money超像，有豹貓的血統，可愛又不怕生
店貓蹦蹦可能聞到小米身上有貓咪的味道，好奇地爬到小米身上，不知道在看什麼
這隻貓很特別，擁有異色瞳，兩隻眼睛顏色不一樣~
店貓基本上都可以抱抱，不過抱的時候要注意貓咪的安全喔
小米的手機繩讓貓咪們玩得很開心 XD
小米蠻喜歡碳碳的，牠是短腳貓，黑色毛茸茸的身體，走路的時候超可愛的
家長可以帶小朋友來跟貓咪互動，不過家長必須全程陪伴，並且不能大聲吼叫或是粗魯對待貓咪，屢勸不聽就會被請出場。
圓滾滾的貓咪是不是超可愛的呢
菱角
小蹦蹦
乖乖 是最厭世表情的貓咪XD 不過也不會怕生唷~
瓦瓦
Miya
這隻黑白花貓是老闆娘救援回來的流浪貓，有開放認養喔
牠超熱情的，有興趣的朋友可以來看看。
店家提供的小點真的是貓咪最愛，可以讓你體驗被包圍寵愛的滋味
👉有貓 中途餐廳-用餐心得分享
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如果沒有要跟貓咪互動的話，也可以單純來用餐。
我和小彤玩貓玩累了，就來一樓用餐吃飽喝足啦
小米很喜歡青醬堅果嫩雞義大利麵(280元)
青醬濃郁不會太重口味，雞肉軟嫩不柴，是大小朋友都會喜歡的口味
半筋半肉牛肉麵/紅燒(260元)，雖然單價較高，不過很真材實料，牛肉也挺大塊的
肉質軟嫩又甜，牛筋很有膠質~
搭配紅燒湯頭和麵條會讓人一口接一口吃不停
肉桂捲/核桃(150元)是必點的，份量挺大的。
濃郁肉桂香和甜香，加上軟綿的麵包口感，肉桂控絕對不能錯過
老闆娘自豪地表示使用專業咖啡機製作飲品，喜歡喝咖啡的朋友不妨來這邊喝咖啡、放鬆心情
有貓拿鐵(160元)有咖啡甘苦與牛奶甜味結合，很順口~
女士和小朋友可以點蜜桃冰茶(160元)，不會太甜，有蜜桃果香和回甘茶味挺解膩的
炸物拼盤(280元)有薯條、洋蔥圈、雞米花和炸蝦，多人分享挺不錯的
以上是我們的心得分享，小米本身是愛貓人士，有貓的地方小米一定會出現
「有貓 中途餐廳」有吃、有喝、有貓，貓奴們趕緊出發吧！
👉有貓 中途餐廳-營業時間地址
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🌟店家資訊：有貓 中途餐廳
🏠地址：新竹縣竹北市成功二街11號
⏰營業時間：12:00–20:00 (假日預約制)
粉絲團：有貓 中途餐廳
IG: 有貓 中途餐廳
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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