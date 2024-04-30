想來點不一樣的高雄吃到飽火鍋嗎~
兩餐韓國年糕火鍋吃到飽
結合關東煮、韓式炸雞炸物還有韓式火鍋
雙色起司圈更讓你的炸雞濃郁度滿分
新興區吃到飽火鍋價格親民最低只要349元!
兩餐韓國年糕火鍋吃到飽
高雄兩餐位在高雄火車站前的中山路上
店內寬敞明亮，還有各式自助食材無限供應
蔬菜菇類火鍋料絕對不可少
比較有特色的是韓式年糕、雙色薯球還有淡菜
韓式醬料的部分是自助，可以選擇適合自己的辣度
比較需要注意的是醬料需入鍋烹煮方可食用唷
韓國年糕火鍋吃到飽
🔸吃到飽基本方案$349/人
學生方案$319/人-(需出示學生證)
包含飲料、冰沙、炸雞炸物、各式蔬菜鍋物
比較特別的是有超多種類韓式泡麵
例如大家比較熟悉的辛拉麵~
再來還有一區是魚板關東煮
記得要加點關東煮熱湯才能夠讓魚板保有餘溫唷
🔸含肉肉吃到飽方案$449/人
學生方案$419/人-(需出示學生證)
吃到飽火鍋絕對不能少了火鍋肉片
449方案能夠無限量供應牛/豬/雞肉片
如果全桌只有少數人想吃肉
也可以選擇每人349方案再單點肉片100元/盤
※ 消費總金額(含單點品項)需另加 10% 清潔費
兩餐炒飯
為何要叫做兩餐呢!?
因為吃完了一餐火鍋還有一餐炒飯
吃完火鍋後~店員會為您料理韓式炒飯
所以記得火鍋別吃太飽~
因為你還有第二餐飯要吃唷!
兩餐限定單點
🔸莫札瑞拉起司球跟芝士球
特別提到的是兩餐的限定芝士球跟莫札瑞拉起司球(加價購79元/6顆)
外層柔軟像是地瓜球
咬開內層會有滿滿的起司牽絲
很像是在吃披薩的芝心餅皮
活動資訊
四月愚人節測謊活動
大聲說出"兩餐是世界上最好吃的"
若測謊機沒通電就可以免費加送雙色起司圈(原價139元)
通電了也可以用半價69元加購
接下來每個月兩餐都有新活動
請大家密切注意官方訊息享有各種優惠唷~
菜單資訊
營業資訊
高雄店 IG:@dookkikaohsiung
📍高雄市新興區中山一路263號
(高雄火車站前站出口步行約5分鐘)
⏰11:00–23:00(收客至21:30)
☎️07-2888588