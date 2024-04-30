想來點不一樣的高雄吃到飽火鍋嗎~

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽

結合關東煮、韓式炸雞炸物還有韓式火鍋

雙色起司圈更讓你的炸雞濃郁度滿分

新興區吃到飽火鍋價格親民最低只要349元!

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽

高雄兩餐位在高雄火車站前的中山路上

店內寬敞明亮，還有各式自助食材無限供應

蔬菜菇類火鍋料絕對不可少



比較有特色的是韓式年糕、雙色薯球還有淡菜

韓式醬料的部分是自助，可以選擇適合自己的辣度

比較需要注意的是醬料需入鍋烹煮方可食用唷

韓國年糕火鍋吃到飽

🔸吃到飽基本方案$349/人

學生方案$319/人-(需出示學生證)

包含飲料、冰沙、炸雞炸物、各式蔬菜鍋物

比較特別的是有超多種類韓式泡麵

例如大家比較熟悉的辛拉麵~



再來還有一區是魚板關東煮

記得要加點關東煮熱湯才能夠讓魚板保有餘溫唷

🔸含肉肉吃到飽方案$449/人

學生方案$419/人-(需出示學生證)

吃到飽火鍋絕對不能少了火鍋肉片

449方案能夠無限量供應牛/豬/雞肉片

如果全桌只有少數人想吃肉

也可以選擇每人349方案再單點肉片100元/盤

※ 消費總金額(含單點品項)需另加 10% 清潔費

兩餐炒飯

為何要叫做兩餐呢!?

因為吃完了一餐火鍋還有一餐炒飯

吃完火鍋後~店員會為您料理韓式炒飯

所以記得火鍋別吃太飽~

因為你還有第二餐飯要吃唷!

兩餐限定單點

🔸莫札瑞拉起司球跟芝士球

特別提到的是兩餐的限定芝士球跟莫札瑞拉起司球(加價購79元/6顆)

外層柔軟像是地瓜球

咬開內層會有滿滿的起司牽絲

很像是在吃披薩的芝心餅皮

活動資訊

四月愚人節測謊活動

大聲說出"兩餐是世界上最好吃的"

若測謊機沒通電就可以免費加送雙色起司圈(原價139元)

通電了也可以用半價69元加購

接下來每個月兩餐都有新活動

請大家密切注意官方訊息享有各種優惠唷~

菜單資訊

營業資訊

高雄店 IG:@dookkikaohsiung

📍高雄市新興區中山一路263號

(高雄火車站前站出口步行約5分鐘)

⏰11:00–23:00(收客至21:30)

☎️07-2888588