到日本玩的時候都會想吃和牛料理，不過來到沖繩本島必吃的熱門料理非「阿古豬」莫屬，等級就像是豬肉界的和牛一樣，而這間「百年古家 大家うふやー」更是來沖繩北部必訪的火鍋料理餐廳，隱身在山區的百年古宅中，從停車場到餐廳還會先穿過長長的迴廊就像是在莊園散步一樣，餐廳的環境充滿著古色古香的木頭味道，一邊品嚐著阿古豬的軟嫩搭配豐富油脂，一邊愜意享受山中的寧靜氛圍，即便來的路途稍微遙遠，依然是所有遊客來沖繩必吃的熱門美食之一。

餐廳資訊

百年古家 大家 阿古豬 名稱 : 百年古家 大家 阿古豬

日文 : 百年古家 大家うふやー

電話 : (+81)98-053-0280

地址 : 沖繩縣名護市中山90 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-16:00(最後點餐15:30)

營業時間 : 週一~週日 18:00-21:00(最後點餐20:00、飲料20:45)

官方網站 : 沖縄・名護 沖縄そばと琉球料理の店「百年古家 大家」

預約訂位 : 日文網頁 | 英文網頁

停車資訊 : 免費停車

我們是下午參觀「沖繩美麗海水族館」晚餐直接開過來車程約30分鐘左右，主要是會開到北部山區的山路，加上沿途路燈不多記得要格外小心，避免開太快以安全為第一優先

古宅環境

整座古宅有點像是盆地的形狀，停車場是位在較高的位置，餐廳則是要沿路往下走

晚餐時段入口處會有明顯的指示跟燈光，不過這僅僅只是最一開始的入口，往下看就知道為甚麼這只是一開始的入口XD

旁邊的有整個古宅的地點分布圖，第一次看到來餐廳用餐還會有完整的地圖說明，代表這裡的佔地十分廣闊

從上面望下去滿滿都是橘色像鳥居的步道，仿佛來到京都的伏見稻荷一樣

沿著步道散步的過程比想像中的還要久，很像是吃飯前的運動，讓肚子在更飢餓的情況下更能品嚐出食物的美味

中途還有一個戀愛的籤筒，從這裡往前走就是「大家神社」，另一邊則是繼續朝餐廳邁進

庭院的造景十分漂亮還有小瀑布可以欣賞，旁邊的燈光會依照時間不斷變換讓瀑布有不一樣的風格

看到這個大門就代表快到餐廳的門口了，可以算是第二個入口吧~

剛剛沿途走過來有經過釀酒區跟製麵區，因為是晚上來所以沒什麼人，白天來時會比較熱鬧一點

從門口往回看真的就像是從盆地的高處一路走下來，現在就位再盆地底部的位置

除了餐廳的區域外，還有涼亭以及其他以前古宅的設施，不過因為晚上光線昏暗加上有些區域是無法過去的，就沒有特別去拍額外的照片

餐廳環境

餐廳分為午餐跟晚餐時段，午餐比較像是套餐定食的組合，火鍋的選擇比較少。晚餐則是主打火鍋套餐，基本上晚上比較不會有行程也可以吃的相對悠哉一點

進到餐廳的門口旁邊會有鞋櫃，入內是需要換拖鞋穿，鞋子放進鞋櫃後會有上鎖的鑰匙，記得不要弄丟不然鞋子取不出來還要付開鎖費喔~~

櫃台算是滿簡單的，還有額外販售不少零食甜點，結帳也是採用自助付款不過會有工作人員協助

用餐的位置並不是想像中的都在同一個區域或是建築物，而是會經由走廊以及樓梯穿梭在各個建築物間，完全顛覆以往用餐的配置空間

廁所是在戶外會需要穿是外的拖鞋走過來，還會穿過小池塘順便欣賞庭園的景觀

如果很早就訂位的話建議可以留言給店家說想要坐在小瀑布區，就是在用餐的旁邊就有瀑布的造景，這也是整個餐廳最熱門的座位區

除了開放空間外還有類似像和室的區域，如果一次來用餐的人數比較多就滿適合坐在這裡

我們的座位算是要從樓梯再走上去，這裡宛如一個小型的迷宮沒有記好路線真的會迷路

整個餐廳的座位數量非常多，不過每天依然都是客滿的狀態，沒有訂位基本上是很難現場排到

最裡面還有吧台區上面擺滿各式各樣的酒類

在吧台的旁邊是茶水區可以自由取用，因為日本提供的開水都是冰水，搭配火鍋一起吃反倒還滿涼爽的

餐具跟小碗也是自由取用，不過筷子是用免洗筷這點就比較特別

火鍋的加熱裝置是採用移動式卡式爐，一方面可以方便火鍋擺放的位置，另一方便對於餐廳來說也比較好整理

菜單

菜單的內容網路上也有提供，火鍋類主要分成四種分別是「特選阿古涮涮鍋」、「極上阿古涮涮鍋」、「黑毛和牛涮涮鍋」以及「極上瓦格尤西洛因豬排」，基本上都是以阿古豬為第一選擇，加上口袋深度有限所以選擇「極上阿古涮涮鍋」吃

除了套餐包含的食材外，每一種配菜都可以額外單點

飲品類的選擇也非常豐富，從酒類到無酒精飲品都有，讓大人小孩都有得選，不過記得開車不喝酒、喝酒不開車喔~

點完餐後還會提供火鍋的操作說明，讓大家正確品嚐阿古豬最好的美味

餐點介紹

點完餐後一開始會先上開胃前菜跟醬料

「海葡萄」是我這次來沖繩最想吃的一道菜，沒想到是來這裡才第一次品嚐到它的美味，吃起來波波波的口感非常特別

旁邊的小菜吃起來滿像是醬菜的，鹹甜鹹甜的口感十分開胃

蔬菜吃起來爽脆多汁，雖然這幾樣都只是前菜，但製作的過程都沒有馬虎，有醬料的部分都有入味

我們這次是點雙人份的套餐，一共會有肉盤跟菜盤，最讓我意外的是居然還有水餃這項配料

菜盤的量比肉盤還多，除了營養均衡外也是湯底主要的甜味來源

菜盤的下方還有麵條，這是店家手工製作的，會等肉跟菜都吃完後才下鍋煮，讓麵條吸附整鍋湯的精華

湯底滿像是昆布高湯，等湯滾後就可以開是下料

我們的方式是把蔬菜全部都放在下層後，再把肉片鋪在上方，接著把鍋蓋蓋起來悶熟

等一段時間打開後蔬菜跟豬肉的香氣不斷散發出來，讓人忍不住食指大動

阿古豬跟和牛有點相似都是屬於油脂比較豐厚的品種，吃起來有濃濃的豬肉香氣跟油脂香，口感軟嫩只要涮幾秒鐘就可以起鍋來吃

蔬菜熬煮過後也可以夾起來吃，新鮮的口感吃起來滿滿都是甜味

豆腐在煮的時候我有先戳上幾個洞讓湯汁更容易滲透到裡面去

還可以沾點附的醬汁，吃起來有點像是豆瓣醬的味道滿順口的

接著是水餃的部分，外皮是微微有點厚度吃起來紮實Q彈，內線軟嫩多汁豬肉香氣濃郁

因為份量滿多的所以分成兩次下鍋，都是先放蔬菜再放肉，如果喜歡喝點湯的人建議可以讓蔬菜滾久一點把甜味完整釋放出來

因為是第一次吃阿古豬，香濃軟嫩的口感真的會欲罷不能，吃到後面還會希望肉可以再多幾片，即便已經有飽足感還是想把我機會多品嚐它的美味

等肉跟菜都吃完後就可以開始下麵，可以依照個人軟硬度的喜好調整

等湯完全滾開後就可以夾起麵條，這時就能聞到滿滿湯底的甜味撲鼻而來

我比較喜歡吃偏硬的麵條所以煮的時間比較多，這樣咀嚼起來更能感受到麵條的勁道

甜點泡芙

吃飽準備結帳時看到櫃檯旁邊的泡芙非常大一顆，就順便買來當點心吃

外帶會額外包裝起來，雖然價格也不算便宜但打開後泡芙的酥皮香氣不斷飄出來

一口咬下外皮十分酥脆裡面的鮮奶油餡飽滿香甜，後來是真的太飽就放到隔天早上吃，冰過之後內餡就像是冰淇淋一樣冰冰涼涼的，有點後悔只有買一顆因為非常好吃

結語

雖然這一餐的費用會比較高一點，不過來吃一次絕對是值得的，從停車場走到餐廳的過程中就像是來到景點參觀，整個過程宛如小型迷宮晚上來更像是探險，餐廳的裝潢充滿古色古香的味道，阿古豬火鍋吃一口就會讓人喜歡上它的美味，軟嫩的口感配上油脂的香氣會一口接一口吃不停，加上滿滿蔬菜熬煮出來的湯底，新鮮的甜味非常順口喝完後也不會覺得口乾舌燥，建議吃飽可以再帶顆泡芙回飯店當點心吃，大顆酥脆的口感以及香濃的牛奶內餡十分過癮。最後要來用餐的話一定要先上網訂位，不然直接過來容易撲空沒有位子喔~