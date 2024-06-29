平日最常跑拉麵店，快速方便，滑順麵條咻咻咻，一碗拉麵不到五分鐘完食！相信就是各位鄉親們(包含我)日常伙食的最佳選擇！如果大家有跑永康東橋這一帶，推薦可以試試這家 鶴昇町拉麵 ！不管是湯頭，麵條，叉燒，都是一時之選！我最常吃就是和風叉燒乾拌麵，90元一碗！醬汁搭配他們家的博多極細麵條、口感Q彈，淡淡蒜香，非常可口！加上店家時不時就在粉專分享湯頭叉燒製作美照（粉專看這裡），讓我變成一週來三次的忠實客戶。今天順道帶家人一起來吃，看看他們覺得如何？

▲ 中午不到，大家都就定位準備享受美食了。

▲ 鶴昇町拉麵菜單，這也是今天點的內容。

▲ 茶水碗筷區

▲ 首先送來的就是我吃不膩的 和風叉燒乾拌麵 ，經過熱火炙烤的叉燒，肥的部分油亮油亮讓人垂涎欲滴，瘦的部分扎實帶焦香，吃起來鮮嫩又帶脆，一口一片肉慾大滿足！

▲ 豆漿味噌拉麵，店家用熬煮的味噌湯作為湯底，搭配豆漿的濃郁感，二者結合！喝過才知道有多搭，是長輩與小孩的最愛！配上自製叉燒，絕對是最佳蛋白質的勝選！

▲ 鹽味清雞湯拉麵，為了呈現良好口感，只限內用！但雞叉燒含酒精，孕婦小孩不宜！湯頭清澈甘甜，在這個炎炎夏日，反而清爽不油膩。

▲ 獨家玫瑰煎餃，三個只要65元。而且塊頭比一般煎餃還要飽滿！選用溫體黑豬後腿絞肉製成，不但吃得到肉汁，還聞得到肉香！搭配一點泡菜，平衡肉汁油膩感！

▲ 這塊乾拌麵叉燒炙燒到表面泛著誘人的光澤，讓人迫不及待地想要咬上一口。

▲ 吸附著豆漿味噌湯頭的叉燒，又呈現出完全不同的風味！

▲ 帶有酒精的雞肉叉燒，其實一點也沒有酒味。反而是完美搭配清雞湯主題，肉嫩不柴，吃得出食材原味與新鮮。

▲ 全品項都是提供博多極細麵條，份量相當足夠！喜歡吃麵食的朋友絕對可以滿足！

大家邊吃邊稱讚！不能說是最好吃，但是從湯頭，麵條，叉燒，份量，各方面表現非常均衡！配上90元起的價位，實在是很難讓人吃飯沒想到鶴昇町！我自己喜歡，家人也覺得非常不錯，絕對是會常去光顧的拉麵店！如果你也在附近，還沒吃過鶴昇町！強烈建議你吃看看，絕對值回票價！

鶴昇町拉麵

地址：台南市永康區東橋二街140號

電話：06 302 3607

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063638337101

營業時間：固定週一休息／週二到日 11:30-14:00、17:30-21:30

每月最後一個禮拜休週一&二

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