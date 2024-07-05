公館商圈美食小吃【西班牙油條】可說是人手一支啊！長達35公分的吉拿棒，不同口味不同色，超顯眼。尤其自然水園區就位在公館旁，根本是大人、小孩的避暑勝地，玩玩水還可以到商圈吃吃美食及小吃，真的是相當方便的公館一日行程，而今天要介紹這間 Sunny.3西班牙油條，說實在真是顛覆對吉拿棒的感覺，原來吉拿棒也可以這樣酥脆好吃，尤其小朋友一定超喜歡。

就是這個超長一根根的【西班牙油條】（就是吉拿棒）沒錯～但這名稱絕對不是空穴來風，吉拿棒真的是西班牙非常流行的街頭甜點唷！這樣感覺吃的吉拿棒都國際化起來，且跟電影院的吉拿棒差太多，Sunny.3的吉拿棒真心好酥脆，口感非常的好，而且好長好可愛啊！



Sunny.3這個品牌創立其實不久，大約創於2023年，據了解是以兒子的名字做為品牌名，三歲的禮物，希望兒子在充滿甜蜜的環境健康快樂長大，也由於是要給孩子吃的，所以對於品質要求非常嚴格，原料一定是要當天販賣前現場製作麵糰，現點、現炸、現裹粉，跟電影院在賣那種做起來溫著或是冷麵糰機器製作的方式不同。

【Sunny.3西班牙油條-公館店】公館美食 公館商圈 公館小吃

地 址：100台北市中正路羅斯福路四段110號門口

營業時間：17:30-23:00

粉 絲 團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61559818653119

Ｉ Ｇ： https://www.instagram.com/sunny.3churros/

Sunny.3西班牙油條就位在公館熱門的小吃商圈裡，就在水源市場旁邊，早一點來可以停在水源市場停車場，這裡可是公館最便宜的停車場了，可能過五點就會客滿的那種唷！能順便逛水源市場跟吃商圈美食。做捷運的話也只要坐到捷運公館站四號出口步行五分鐘就到了，真是方便。



短短的時間也在各大夜市、商圈遍地開花，而開幕不久的公館店也在水源市場旁，增添公館商圈的色彩及美味度。很有意思的是攤販前面還有一個美髮店的轉吧轉吧霓虹燈，好可愛



Sunny.3 西班牙油條 就位在商圈前端不遠的位置，羅斯福路四段110號門口，黑色低調的攤位有著沉穩的國際質感風，很配西班牙油條的感覺，也可以說是高級一點的吉拿棒~



目前總共有五種口味，經典肉桂、巧克力、白糖、抹茶、OREO，之後會不會有其他口味呢？應該很有可能，且聽說不時還會有隱藏版特殊口味，可遇不可求啊！



西班牙油條Sunny.3 很講求的就是原料一定要是當天開店現製作，油鍋的油一定要乾淨，老闆說麵體除了有獨家配方，加上一定要天天換油，這都是好吃的秘訣，且炸的功夫及溫度、時間掌握，都有一定的要求，長達35公分的吉拿棒一定要直，這樣每一口才吃得到香酥脆。



看著剛擠出來的花紋吉拿棒，真的像極了在炸油條一樣，超級療癒的



錄製一段過程影片給大家看~~感覺真的超級有趣~拉到35公分直長~感覺真要有點功夫耶！



剛炸起來真的跟油條有夠像的，還要放在旁邊瀝油，因為油夠乾淨，所以炸出來的顏色也很美很乾淨，



一旁就是分別五種口味的粉～奇妙的是，其實西班牙比較常見的就是肉桂跟巧克力，本想肉桂因為有著獨特香氣，台灣人應該比較少人會喜歡，但意外的是肉桂卻賣得很好～

買了三支，第一支肯定是巧克力口味～～



裹上巧克力粉的吉拿棒，就像穿了一套衣服一樣，好亮麗～



再來個抹茶口味～這應該是挺清新風味的～



顏色真的是美呆了～～還帶有點抹茶的清香味



第三種選了有如雪花般的熱門口味－白糖



沾上白糖的吉拿棒～像下了雪那樣的星星糖，夢幻又療癒



【西班牙油條】一次三種口味，顏色剛好都好美，超適合網美拍照～



這邊也想簡單的介紹這西班牙的國民小吃【西班牙油條】churros－吉拿棒

這其實是一種西班牙和葡萄牙的油炸麵食，亦在拉丁美洲、法國、美國及加勒比海多個以拉美人為主的島嶼流行，是當地早餐、下午茶經常會出現的甜品，吃起來很像我們早餐吃的油條，但是苗條款，且只是華人是吃燒餅油條或被包在飯糰裡的鹹食，而西班牙則是沾上濃稠巧克力的甜食，酥酥脆脆、鹹甜香濃，基本上就是走一個超甜食風格～

Sunny.3西班牙油條的吉拿棒吃起來外皮酥脆裡頭軟Ｑ，口感非常好，尤其撒上不同糖霜後，更增加了外皮的酥脆度，真心建議可以搞個海苔、麻辣等鹹口味的，應該也會很有搞頭～



三種口味吃起來真的很不一樣，不會很死甜，白糖出奇的好吃，抹茶帶有點香氣，巧克力的甜應該有被白糖壓過去，但吃起來也帶點專屬巧克力的小苦味



在台灣常見的豆漿配油條，沒想到【西班牙油條】卻是吉拿棒（churros）加熱巧克力，當日現場製作的麵團，以擠筒做出帶有花邊「油條」這樣的創意真是挺可愛的，尤其放入油鍋沸騰騰的油泡看著好舒壓，再撒上糖粉或肉桂粉，這樣國際化的小點心就完成了！



有機會經過公館或是各大商圈夜市，可以試試這西班牙的國民小吃，這可是顛覆想像的吉拿棒唷！

【Sunny.3西班牙油條-公館店】公館美食 公館商圈 公館小吃

地 址：100台北市中正區羅斯福路四段110號門口

營業時間：17:30-23:00

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