內湖餐廳推薦 ，短時間內爆紅的內湖美食。不能錯過這間浪漫的法式餐廳【Fogant】這間超適合情侶、夫妻、姊妹約會的法式餐廳，不僅讓生活及腦袋步調慢下來，優雅的環境及道道秀色可餐的藝術餐點，就像是來到巴黎鐵塔或是塞納河畔邊，邂逅了一場浪漫的法式饗宴！

【Fogant】的取名很特別，乍看會覺得是法語，但其實是由 Focus（專注）與 Elegant（細緻）組合而成，也是【Fogant】餐廳的核心概念，主廚 Xavier Chef 就是為了要提供客人精緻的餐點及舒適的用餐環境精心打造。

Xavier Chef 的做菜靈感皆來自生活當下的感受，再藉由大量閱讀書籍，在腦海裡碰撞出不同的創作火花。而這些火花透過餐點的醬汁調和、食材搭配，讓我們也能藉由每道餐點，深深感受主廚想表達的溫度及屬於那法式柔情。



【Fogant】特別喜歡餐飲的Xavier，畢業後就投入義法餐廳工作，但就像是缺少了靈魂，因此決定出國深造，進入澳洲雪梨藍帶餐飲學院，更到知名獲有*一頂帽*殊榮的Rockpool Bar & Grill法式料理餐廳及Amora Hotel的Fine dining餐廳歷練，一切從基礎學起，在多元的文化衝擊及扎實嚴格的鍛鍊下，快速提升烹飪的手法及接納更多不受限的料理可能。

最後於2022年下半年，【Fogant】法式料理餐廳以Causul Fine dining的型態開幕。如此的經歷過程，很能感受到 Xavier Chef 對法式料理的真誠與執念。

【Fogant】法式餐廳 內湖餐廳

營業時間：週三~周日 12:00-14:30 18:00–22:00

休息時間：每周一、每周二

電話：（02）8791-0288

地址：台北市內湖區民權東路六段200號1樓

粉 絲 團： https://www.facebook.com/fogant2022/

線上訂位：【opentable】、【inline】

【Fogant】法式餐廳算是隱藏在內湖的深處，最好辨別的地方就是內湖網球中心及國防醫學院，來到這最方便的就是停車位很多，且佔地廣，夜晚走在路上感到特別舒適，

【Fogant】門口外會直接張貼今日特選的餐色。值得一提的是，以法國菜來說，「法式餐館」是提供正式全餐服務的餐廳，這些餐館以精緻的菜單、創意的料理和專業的服務為特色，是所有法國料理餐館中最高級的用餐場所。所以不太建議帶太小的孩子，除非是包場～孩童是沒問題的唷！



一走進【Fogant】會被優雅的氛圍給震懾到，明亮柔和的燈光，大理石的桌面，舒適沉穩的座椅，以及整體帶有法國藍的色調

燈光營造得非常美，牆上的法國藍主色調 ( Bleu de France ) , 讓人感到很安穩，據說那是會安定人心的色調、同時也能促進身心放鬆



【Fogant】桌位數雖不多，但以二位到六位彈性運用，餐廳內的軟裝布置，讓人忍不住多看兩眼，實在非常的美，別緻有品味~



來到【Fogant】沒有喧嘩的吵鬧，僅有被氛圍引領的慢步調感，頓時間腦海也像是被放空了一下，整個輕鬆了起來~





【Fogant】法式餐廳不能缺少的餐酒，像是紅酒、白酒、香檳，都是特別嚴選，襯搭 Xavier Chef 巧手下的精緻法式餐。



曾有人說「次等材料，做不出好菜」是法式料理的至理名言，法國料理的精髓在於根據地域和時令挑選當地的新鮮食材，並透過簡單的烹調方法展現出最純粹的風味，之中還必須包含專業廚師的藝術天分及經驗配置，而這也是為何在法式料理中經常可以看到魚子醬、鵝肝醬、生火腿、松露等高級食材的主要原因。

【Fogant】當 日 餐 單

│午餐1380元，加上每位150元水資，10%服務費

│晚餐2880元，加上每位150元水資，10%服務費

│搭配紅白酒佐餐的服務，3 杯1000元，4 杯1250元

│水或氣泡水在用餐過程中都是無限飲用的唷！



~~喝酒不開車 開車不喝酒 未滿18歲請勿飲酒~~

今天的主餐選擇為肋眼心及熟成鴨胸，兩位來各一份是最好的選擇，也可以點些飲料來搭配~洋甘菊茶非常吸引人~最近極度需要平穩安定情緒，挺喜歡餐單介紹，連搭配的其他食材都會一併寫處來，就像是每個都是各品項菜色不可或缺的主角一樣~



可以選水或是氣泡水，連水及杯子的挑選都非常的美~~好優雅



千萬別小看這EIRA Water，這可是《米其林指南MICHELIN Guide》官方指定用水，並受到世界烹飪大賽（Bocuse d’Or）獲獎名廚推薦



來自挪威的水源，當地以原始未經破壞的自然美景而聞名，EIRA Water旅程從海拔1050公尺處開始，透過石英岩層層淨化薈萃，石英岩有天然過濾器的作用，未經過任何土壤或有機物質，滴匯出EIRA Water純淨柔和特性，屬於超低礦物質成分。



水內有低礦物質，喝起來清新十足，氣泡水Eresfjord則是帶有中強的氣泡，相當喜歡這樣小分子的氣泡激盪，喝起來有點像香檳特別舒爽



『胭脂蝦／玉米／豆薯』第一道餐點上桌，給人的感覺有點可愛，不仔細看感覺有點像甜點（銅鑼燒）



法式料理就是如此充滿藝術及精緻，正在猶豫該怎麼享用～~同時也在好奇著下方那是~~美學的襯托還是真的可以吃！！（結論是不行吃的唷！ ）



把上頭的薄餅拿開，中間一層層的好美，原來裏頭藏有這樣多層的功夫，胭脂蝦整圈地呈現，上頭附上豆薯，再加上一些調味



外頭既然是脆餅~那就...手拿起來～直接脆皮送進口中，好脆的口感，胭脂蝦軟嫩帶香甜，近乎生食級的胭脂蝦，可是被譽為有蝦中和牛的等級，本身的鮮甜不可理喻，加上外層的調味，多了一種辛香料的刺激感，味蕾整體大開。



『馬鈴薯／鮪魚／帕馬火腿』又像是一道甜點般的送上眼前，美麗的就像餐後蛋糕



這可是與中國金華火腿、西班牙伊比利火腿並稱「世界三大火腿」的義大利帕馬火腿，出產於義大利的帕馬火腿，經醃漬風乾，大多都是切成薄片生食，本身因醃漬而成，鹹香味十足，相當適合做為開胃菜，本身覺得帕馬火腿是較為輕調性的火腿，有種大海風情的感覺，



下頭的馬鈴薯泥製作的相當有功夫，整體外頭酥帶有脆皮感，但裡頭的薯泥鬆軟綿密，本身的馬鈴薯味道就相當的重，再佐以鮪魚醬及配料，清爽的口感也為今日的法式餐點揭開序幕～



在下一道進場前先來介紹今天點的一瓶紅酒，Matthias Gaul Steinrassel Pinot Noir 2019 馬蒂亞斯·高盧的斯坦拉塞爾黑皮諾紅酒，

~~喝酒不開車 開車不喝酒 未滿18歲請勿飲酒~~

這隻紅酒特別的地方是很適合搭配魚類來吃，總說紅酒配紅肉，白酒配白肉，但這隻紅酒的丹寧韻味卻很是還搭配魚肉來飲用，



~~喝酒不開車 開車不喝酒 未滿18歲請勿飲酒~~

黑皮諾的紅酒本身因生長環境的關係，就會自帶些煙燻、煙草和白胡椒味，這支來自德國的Matthias Gaul還帶有點果香及橡木桶的味道，丹寧韻味相當柔滑香順，偏酸一點點，很適合搭配魚肉來飲用，

~~喝酒不開車 開車不喝酒 未滿18歲請勿飲酒~~

『紅甘／夏朵內白酒醋／鳳梨』獨樹一幟 輕透迷人的醬料，話說醬料可以說是法式餐點的靈魂

在法式料理中，經常被使用的 5 大基本母醬（Mother sauces）包含了奶油醬（béchamel）、濃高湯醬（Espagnole）、 蛋黃醬（Hollandaise）、紅醬（Tomato Sauce）、以及清高湯醬（Velouté）。這些醬料是讓法式料理能夠錦上添花的重要元素，不僅能夠為菜餚增添風味，更能夠引出食材本身的味道，使整道餐點擁有更加豐富和鮮明的風味。





紅甘搭配白酒醋醬非常好吃，不僅鮮甜，更提出了一種果酸感，帶有山葵味的葉一併入味，香氣多了更不同的層次~



蘋果配上鳳梨醬～相當融合，像這樣不同的組合食材交錯，不僅能將食物的風味提升至極致~各自獨擁自我風格，像觸後又是不同的美味交織，讓食物的搭配上多了幾分浪漫元素。



『市場鮮魚／昆布／柴魚』成生魚進入到熟魚，也象徵著進入了熟食的階段，這樣巧妙的安排很有小心思，紅酒亦能持續搭配，



這道餐本人相當喜歡，外頭煎的焦香酥脆的金線魚，配上帶有昆布及柴魚調和的奶油醬汁，就像是道海之饗宴，醬汁的味道很有日本風情，



金線魚肉內部相當軟嫩，外頭炙燒香氣恰到好處，好好吃的一道魚料理，非常新鮮

上頭放上一串海葡萄，這可是有綠色魚子醬的稱號，在沖繩很常見，口感爽脆，鹹味有如大海浪潮襲來~



『自製酸種麵包+鹹奶油』這道餐算是中場緩緩的配角，奶油上頭還有撒鹽~



麥麵包烤的相當酥脆，外皮脆口帶硬，有如法棍，但裏頭卻是非常鬆軟~



沾上鹽巴及奶油醬，咀嚼起來有潤滑中槍爽的麥粉香氣，



『鵪鶉／甜菜根／雞肉自然醬』緊接著進入到禽肉部分，是非常少見的鵪鶉，擺盤實在是好美~像極了一副畫

其實擺盤也是法國料理精緻出巧的地方，往往法式料理在餐具的選用上多以銀製盤子和刀叉為主，擺盤上則會精心將食物的體積縮減至盤子的 1／2 或 1／3，以保留更多空間搭配醬汁、羅勒葉、金箔粉等裝飾點綴，使餐點化身為一件賞心悅目的精緻藝術品，讓饕客在品嚐美食之餘，也能在用餐過程中獲得視覺的享受。



【Fogant】在這道餐點做了兩種變化，第一種是以煎烤方式，第二種是以酥炸方式~



煎烤出的鵪鶉腿看起來相當扎實，下方的醬料也非常有戲，是佐以馬鈴薯泥及雞肉自然風味醬



吃起來很爽口的芥藍菜，讓人在餐飲上感受到了均衡的營養~口感非常好



看似肉質相當扎實的，但其實不然，反倒是相當嫩Q，外皮油脂豐富在煎烤過程中帶有點脆香~



鵪鶉腿肉，看起來像生肉對吧，其實那是獨特的肌紅蛋白，肉質嫩軟非常的好吃~



酥炸的鵪鶉腿肉，這道非常令人驚艷，這酥脆的程度太不可思議，至今難以忘懷~~沒有吃過這樣炸雞的口感



外皮的酥脆就像是脆化開在舌尖上般，配上獨特的辛香料，這絕對是目前為止我吃過最好吃的-炸雞-



沾上主廚特製的醬汁交織融合，潤滑清爽的口感帶走了酥炸的油膩(其實本身也不油)~這樣的搭配感受出來別出心裁



『澱粉／松露／雪豆』松露燉飯，非常雪白潔淨的一道餐，夏至過後的松露散發一種香草的香氣，這是一道多麼高級奢侈的料理



松露在法式餐點上常被運用在其中，或許是因為那不凡的身價及獨特的菌菇香氣，很適合法式餐廳的格調及美豔創作





話說，鵝肝醬、魚子醬與松露並稱「3 大珍饈」的高級美食之一，細膩且獨特的味覺體驗，總能讓嚐過的人為之著迷。

基本上澱粉米飯已經完全融入學白的奶醬中，松露大幅提升菌菇的香氣鹹香感，雪豆的搭配，就像是在呼應這一道有如白雪般的佳餚，啵啵啵的口感讓人在咀嚼時增加了單吃燉飯的口感~很有意思的一道餐點



『肋眼心／牛肉自然醬／食蔬』最愛的肋眼上桌了~好美的粉色啊! 近乎五分熟卻不帶血的肋眼心~



肋眼心基本上位於肋眼正中間，油脂與肉的比例是最均勻的稀有部位，牛鮮味濃郁，口感也是肋眼之中最嫩的



主廚單純僅撒了一些玫瑰鹽，且使用的牛肉本身的自然醬，表現出最原始純粹的美味，



極其細緻甜嫩的口感，自帶出牛肉的甜味，也完全能感受到肋眼心的軟嫩口感~不帶血真的令人非常驚豔~



一旁搭配的是蘆筍及鹹蛋黃，很有創意的想法，鹹蛋黃也平衡了蘆筍本生較生的味道~



『熟成鴨胸／大根／過貓』又是另一道美味衝擊的主餐，



鴨胸具有特殊的油香和類似牛肉的口感，簡單乾煎自帶有微粉紅色熟度，



搭配上特製鮮筍醬，肉體本身濃郁的香氣和醬汁輕盈的完美融合，絕妙的組合讓人吃過一次便難以忘懷。



一旁的過貓及大根，在顏色的搭配上相當助攻，大根煮的相當透，有如日本料理的好吃，



『愛玉／桂花／葡萄』進入尾端的甜點部分，美得像副畫了吧！像極了池畔荷花，片片均勻綻放，好適合正是炎熱的夏天



能將葡萄切成有如雪花片～這應該不是機器就是主廚的刀工了得，薄片下的葡萄酸中帶甜，是桂花香～無誤！有初戀的味道



愛玉非常Ｑ彈清爽，非常喜歡這道甜品～或是如果桂花釀可以自己添加那就更好了～



愛玉跟葡萄一起吃，口感很棒很特別唷！



『巧克力／莓果／紫蘇花』最後的法式甜點收尾，雪白的奶油擠的均勻～外頭看似雪白～但裡頭其實是莓果及巧克力的內餡



上頭的的紫蘇巧妙點綴了色彩及香氣～喜歡吃甜食的肯定非常喜歡這道甜品，非常有氣質～內餡搭上酥皮塔～口感富有層次



『錫蘭紅茶／洋甘菊茶』最後以兩杯茶做為收尾，無糖的錫蘭紅茶很有英倫風味，洋甘菊茶就是清新爽口，最為飯後飲料很剛好。



整體來說【Fogant】是一間相當年輕的法式餐廳，但深藏不露的餐點表現，看得出主廚的野心及廚藝功力，對我來說法式風情就是慢步調、浪漫、交織融合的搭配，那是必須要讓人吃的舒服的餐點，更能在舒適緩慢步調中，從餐點中得到驚喜感。【Fogant】確實引領人進入了這樣的感覺，也絕對是值得推薦及適合喜歡約會、浪漫的人前往，感受那濃烈的法式 L'amour情懷！

【Fogant】法式餐廳 內湖餐廳

營業時間：週三~周日 12:00-14:30 18:00–22:00

休息時間：每周一、每周二

電話：（02）8791-0288

地址：台北市內湖區民權東路六段200號1樓

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