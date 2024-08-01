板橋居酒屋《老藏野炭火居酒屋》可說是板橋夜生活、吃宵夜、小酌聚會的好地方， 尤其江子翠這帶乃兵家必爭之地，類似的酒場、熱炒店不少，但這間《老藏野》令人相當有印象，不僅低調，又是間以*炭火*來直烤的日式居酒屋，尤其還提供比較不一般的－SAPPORO北海道白生啤跟黑生啤，夜晚的氣氛相當有秒到日本的感覺。頓時讓人很想念日本！

其實不僅新莊，板橋近年來也開愈來愈多居酒屋，連鎖品牌也以新莊、板橋、三重、蘆洲為地盤，因此要做出個人特色及口味不凡，真的需要一定的功夫，環境氣氛更要兼顧，像是有的主攻海鮮、有的主攻肉品、有的走日本壽司風，有的走獨特料理風，而《老藏野》給人的感覺相當親民，串串也烤的非常好吃，炭火直烤真的就是不一樣。配上超大杯的生啤，整個暑意全消～爽～

《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》



《老藏野炭火居酒屋》斗大的木製招牌，伴隨著濃濃的日式風，很難不讓人停下腳步多看一眼



尤其下了班，與姊妹相聚的確幸小時光，抒發情緒、工作、壓力，生活才能有另一波充電的衝刺感



《老藏野》地理位置相當漂亮，就位在 板橋江子翠捷運站 6 號出口 往文化路二段方向，這裡是板橋主要幹道-文化路，人潮車潮密集度也是相當高，附近也有很多停車場，不過若是要來小酌聚餐，還是搭捷運最安全方便唷！^^

【老藏野炭火居酒屋】板橋居酒屋 板橋美食

時間：每日18:00–01:30

電話：（02）2252-8528

地址：新北市板橋區文化路二段353號

ＩＧ： https://www.instagram.com/explore/locations/332989796554335/

線上訂位：【inline】

《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》

晚上時間一到才開門就先進來《老藏野炭火居酒屋》的空間其實以居酒屋來看算大，桌數也算多，想想若是夜晚高朋滿座，那夜晚氣氛真的會很嗨~



桌數以 2-4人座為主，人多的話也很方便併桌~



懂吃的老饕就知道要看黑板，建議大家不論去居酒屋還是熱炒店，有黑板就要先看一下，有時候會有隱藏版的海鮮、新品或是當月活動！看了不吃虧～



《老藏野》的裝潢令人感到相當別緻，除了常見的日式元素，還有一件浴衣就這樣掛在牆上



看起來相當可愛的浴衣～不知道有沒有什麼特殊含意～



《老藏野》菜單 品項不少，價格很公道合理，烤魚的種類很多耶！



《老藏野》酒單，以居酒屋來說這酒種算多了耶，而且超大一杯SAPPORO北海道白生啤，竟然只要一百多，是真的超大杯的那種～罕見的沖繩泡盛也有賣。希望來個炸燒啤這邊也多的是夠炸了～

《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》

招待的小菜～毛豆～幾乎是每一間居酒屋必備的招待前菜



別小看毛豆好像都類似～其實醃拌的好不好還是差很多，《老藏野》的毛豆算是比較屬於黑胡椒重口味的，毛豆粒粒飽滿，口感很好很新鮮，相當開胃～



點了一杯SAPPORO北海道白生啤～頓時間Asahi都變迷你了~這生啤賣這樣真的很划算~超大杯~尤其SAPPORO白生啤真的很好喝~

《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》

綿密的細白泡泡~完全不帶苦的清涼味道~超級清爽順口~

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《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》

今日點的餐點齊上，迷人的炭火燒味，打開了我們的味蕾，先喝一杯爽快一下~



【芥末小章魚】超喜歡的一道料理，還配上有脆甜十足的洋蔥及小番茄，非常清爽的一道冷物



內容物也給的很有料，與芥末醬涼拌起來的小章魚相當Q彈脆口，微微的芥末嗆辣味~讓口中充滿了唾液



一小口一小口的小章魚可以吃很久，更是很適合配上啤酒的下酒菜，



【松阪豬炒水蓮】發現《老藏野》以居酒屋來說份量算蠻大的，這盤水蓮CP值算高，幾乎比不少熱炒店的量還要多~吃燒烤也要均衡飲食一下~



《老藏野》的水蓮炒的不油膩~不會太鹹~保留了水蓮較為清脆的口感~



【鹽烤節瓜】這道走到哪吃到哪的鹽烤櫛瓜，要保持櫛瓜的熟度及口感度也是很看火侯跟燒烤功夫的，尤其是炭火直烤，《老藏野》的櫛瓜口感脆脆的好好吃，切的也很厚~很大塊，一咬下去帶出飽滿水分，簡單的鹽巴胡椒調味就非常好吃~



【酒蒸蛤蜊】沒有太多意外與驚喜，中規中矩的酒蒸蛤蜊，淡淡的蔥薑及米酒味，很適合熱熱的來上一口解開胃，



蛤蜊算是中等沒有特大顆，就是基本款，不過顆數算給的多，兩個人品嘗剛剛好~



【干貝雞翅】非常推薦的一道料理~師傅烤的好好吃



外皮酥脆帶焦香~這就是炭火能烤出來的味道，刷上精心調製的醬，薄薄的一層就相當到味，這皮真的很有薄皮嫩雞的風味



裏頭是一整大顆的干貝，咬下去相當有口感，干貝的鮮甜完全鎖在裏頭~鮮Q彈牙~加上連皮一起吃，雞皮的油脂搭配上干貝的鮮甜，整個又是另一種交織的美味~同時也很喜歡尾巴帶骨的地方，好脆~好好啃~愈啃愈香~骨頭都烤到可以吃了



【鹽烤大草蝦】蝦子有經過處理過，所以沒有多餘的鬚鬚跟腳，剝殼的時候也比較不會割到手



幾乎快跟手掌一般大的大草蝦~吃起來超級過癮~肉質非常扎實彈牙，頭部還有帶一點蝦膏，相當新鮮~但建議因為是鹽烤~別用嘴巴剝殼（請用手剝）因為～～版主是習慣用嘴巴剝蝦殼的人～喔～那個鹽烤的蝦子外皮有夠鹹～還是別任性好了～哈哈～



【北海道鯖魚】油脂非常豐富的鯖魚，紋路也被劃破的好美，外皮烤起來焦香酥脆，烤魚就是要這樣帶點恰恰的焦感才夠香～



鯖魚算是營養價值非常高ＣＰ值的魚種，相較於挪威鯖魚，更多老饕喜歡這樣的白肚北海道鯖魚，不僅油脂更加豐富，肉質也比較細緻軟嫩。



【剝皮辣椒牛肉串】包裹著剝皮辣椒的牛肉～上頭撒上芝麻與紫色洋蔥



光看牛肉的色澤就相當嫩口，烤的非常均勻



油脂豐沛，牛肉很軟，配上裡頭包裹的鹹香微辣的剝皮辣椒，爆汁帶油脂的香～超級搭～



【鹽烤牛小排】原本以為是整排的切片牛效排，結果是串串唷～



不得不說《老藏野》牛小排的肉質選的相當好，不帶筋，很嫩很好咬，連冷掉都還是覺得很有口感及牛肉的香氣



【伊比利豬肋蔥串】這被比喻為世界上最好吃的伊比利豬，在西班牙可說是國寶的豬肉等級，當然口感跟味道與飼養方式有關



本身是不太確定伊比利豬肋的來源，口感非常彈牙有韌性，油脂適中，



帶上點蔥的刺激辛嗆味，增加了保水度及口感～精心調製的醬燒味道，真的調味的相當好～不會很鹹，醬燒濃郁帶點日式風









吃飽喝足，充足了滿滿電力，為明天做準備，人生就是如此，時而緊繃、時而需要放鬆，才有更清晰的腦袋面對人生接下來的事物

《警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒》

愈夜愈美麗的《老藏野炭火居酒屋》夜晚將迎來更多各式各樣的族群，相當然爾大家都是為了美食、相聚、小酌、放鬆而來，同時的大家能選在同一間店哩，也是相當難得的契機，《老藏野》以熱情的氣氛極職人炭火的精神，吸引著四面八方的饕客，親民的價格及高ＣＰ值是，值得推薦的地方，若來到板橋江子翠是很不錯的居酒屋選擇唷！

【老藏野炭火居酒屋】板橋居酒屋 板橋美食

時間：每日18:00–01:30

電話：（02）2252-8528

地址：新北市板橋區文化路二段353號

ＩＧ： https://www.instagram.com/explore/locations/332989796554335/

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