三重居酒屋老串角，這間再熟悉不過的三重居酒屋，可說是 靜 一路從板橋吃到三重來，不僅每每走過哪間分店，就會想走進去吃一些特殊的日料搭配生啤，更是三、五朋友相約，二話不說推薦的居酒屋。

悉數幾個魅力點原因│三重老串角居酒屋│ 1.環境非常有日式風 2.可以看球賽（最近歐洲盃、美洲盃太好看了） 3. 餐點多樣美味又非常創新 4. 酒飲的種類很多 5. 愈夜愈美麗的日式居酒屋氛圍！

警語：未滿18歲請勿飲酒│喝酒不開車、開車不喝酒

老串角居酒屋在新北市可說小有名氣，且從板橋一路開到三重，當初在板橋分店初嚐時，就覺得老串角很有實力，除了料理功夫，還有那創新的菜色獨樹一格，不少是很少在外頭吃到的驚艷品項，尤其這次來到三重老串角，超令人喜歡的菜色像是：豚之溏心蛋、泰式黃金蝦、鹽烤蔥燒牛舌、金沙雞肉串、鹽烤松阪豬、秘製雞唐揚、白醬海鮮烏龍麵（非常顛覆我對奶醬的印象）好吃的東西實在太多～份量也很十足，算是性價比很高的日式居酒屋。

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在網路上擁有超人氣高評價的【老串角】可以說是每間分店都凝聚了破千則評論卻仍保持4.9顆星的高度評價度，光看這樣的網路支持可想而知【老串角】具有的獨特居酒屋魅力。



【老串角居酒屋】官方網站

老串角居酒屋-三重店（三重）

地址：新北市三重區重陽路三段103號

電話：02-2989-8997

時間：17:30–01:30

臉書：老串角居酒屋-三重店 FB粉絲團

這次來到的是位在三重熱門地段的重陽路三段【老串角居酒屋】三重店，這地段算是離三重、蘆洲、台北市都相當近的地方，捷運部分，新蘆線的*三重國小站*算是最近的，但離台北橋及菜寮也都不遠。



下午17:30開始營業，哇~已經有人在裡面了耶，平日下班過來正好五點半，還是有人快了我們一步~



店內的木質帶些鵝蛋黃的燈光，是【老串角居酒屋】的特色，尤其喜歡它們家很有FU的軟裝設計，



【老串角】善用很多日本小元素，來打造日系風味的裝潢，真的很有日本居酒屋的感覺，尤其那酒旗，讓人很置身在日本的感覺~



牆上的黑板上都是當天隱藏版的菜色，建議大家不論是吃海鮮還是居酒屋，黑板要先看唷，很多平常吃不到的好料，都會在其中出現，午仔魚一夜干耶！還有海港直送的限量鮮貨。



【老串角居酒屋－三重店】菜單，價格都算很合理唷！而且份量還不小。



【老串角居酒屋－三重店】特別的調酒、沙瓦、氣泡飲，很適合女生的小酌飲。



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點完餐後，等待餐點的同時環顧四周，歐洲盃耶～～這在居酒屋看球賽的氣氛真的太棒了～尤其現在進前八強了，真的要早點約朋友來一趟。



特別餐點陸續上桌囉，出餐速度算快，即便是烤的還是炒的，



按照慣例，吃飯前一定要先來喝一杯～～潤潤喉才行，先來兩杯店家推薦的口味生啤酒，芒果Sapporo 生啤酒＋乳酸菌Sapporo 生啤酒，其實口味生啤本身比較少喝，但卻意外的覺得也挺好喝的耶，尤其要趁還冰冰的時候大口飲，芒果口味有點甜密微戀愛的感覺，乳酸菌Sapporo 生啤酒 也是帶很養樂多的感覺，會有覺得有助於這一餐的腸道健康~哈哈哈~

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【老串角居酒屋－三重店】的生啤口味算挺多的，也不知道是趨勢還是創意，最近很多生啤都會有口味的誕生，帶給大家很不一樣的啤酒暢飲感，也讓一些不太喜歡帶苦啤酒的人，反而喜歡喝起了水果酒的感覺

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【白醬海鮮烏龍麵】【老串角居酒屋－三重店】的熱門推薦品項，這道餐點令人感到也些許的意外，因為基本上有人是不太吃奶醬類的義大利麵或是烏龍麵



但既然這是大力推薦的一道餐，不妨就來吃吃看~ 不吃還好~ 一吃顛覆了對奶醬的感覺~濃郁的白醬竟然不膩口，反而帶有鹹香十足的清爽，是相當好吃的白醬，而且麵條吃得出來是日本烏龍麵霸主-讚岐烏龍麵-唷 !



裏頭還有好大的蝦子，不用剝殼非常好~蝦子相當Q彈飽滿，看的出在食材配料上也是有精心挑選過的



還有兩根超大隻的蟹肉棒，這在夜市一根都要100了吧~，張開口飽滿的蟹肉棒入口，超級滿足，而且還要分好多口吃，蟹肉棒很鮮，並不會被奶醬蓋過了本該有的蟹味鮮度，



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不到一會兒的時間，餐點也逐漸鋪滿桌，好豐盛，不自覺要先喝點酒開胃，邊吃邊聊邊小酌，此時小確幸真的是下了班最幸福的時刻。



【明太子山藥】超級養身的神仙食品－山藥，怎麼能錯過呢～而且還是厚切山藥。山藥本身含有澱粉酶、多醣體、黏液蛋白、維生素等多種營養，其實很多人不愛，但我覺得烤起來跟馬鈴薯差不多，口感跟味道也不遜色，而且【老串角居酒屋】的山藥也太大顆，像極了蘿蔔 哈哈～看的出來是整大顆山藥直接圓切來著的！



外頭鋪上超厚的炙燒明太子，吃起來鹹香味十足，炙燒過後的明太子就是帶著很迷人的香氣，給的非常霸氣



一口咬下帶有點小脆感的軟嫩滋味，對個人來說山藥本身並沒有太特殊明顯的味道，但有種清新感，在明太子的搭配下，就顯得別有風味~



【豚之溏心蛋】超級推薦的一道菜色 正送餐上來時，咱姊妹正在聊天，沒聽清楚這道是什麼~



外觀看起來有點像雞肉捲～



一口一顆咬下時，直接在口中爆漿耶！當下還嚇一跳，想說這是什麼東東～好酷～好好吃！吃第二顆慢慢咬開，沒錯～就是溏心蛋，用彈性非常好並帶有些微油脂的豬肉包裹的溏心蛋，豬肉的炭烤香氣，配上在口中化開的溏心蛋，層次感一絕。這道菜立刻成為當日內心中的必推料理，很特別，甚至第一次吃到這樣的創意。



【午仔魚一夜干】每日限定啊！這條魚一游上來 大家就傻了～～超大的午仔魚！這大到幾乎要一個手肘長的午仔魚，逼的我們必須再來一杯就是了。這烤魚烤的非常金黃漂亮，光看就覺得酥脆可口。

其實〔一夜干〕是一種處理魚方法，源自於日本北海道地區(いちやぼし)，因在冷凍技術還不普遍的年代，為了保存鮮魚，就將新鮮的魚洗淨後並去除內臟， 再以18%~20%鹽水醃漬(濃度趨近於海水)， 最後把魚掛起，經過一夜風乾而成。故稱作〔一夜干〕，沒想到一夜干的滋味成了飯桌上另一種美味。

焦脆焦脆的午仔魚，加上本身一夜干的醃漬風乾，鹹鹹的好刷嘴~~~真的是cp值超級高的一道料理~一整個可以吃超級久



【松阪豬炒水蓮】吃吃喝喝也必須要均衡~水蓮就是很好的選擇，水蓮其實是水份很高的青菜，但有時會有土味，所以有沒有新鮮跟用心烹炒，吃水蓮就可以知道

【老串角居酒屋】的水蓮是我很喜歡的，脆感、水份、調味，都很剛好，且好嚼口不刮嘴，相當清脆，也沒有土味或太重的鹽味去壓水蓮的味道，松阪豬也很嫩口。



【泰式黃金蝦】再必推一個 這也是好吃道驚艷啊！而且還長的好可愛～



裹上濃厚起司的Ｑ彈蝦子，一顆入口就有相當濃郁的起司的回彈口感，蝦子很鮮甜～眼睛會不自覺做地震表情的那種～



沾上泰式醬，那東南亞的口味就爆出來了，非常好吃酸甜辣中的解暑感，蝦子搭配泰式醬，也是超級雙雄的絕配



【秘製雞捲唐揚】接下來也是百分百的絕佳下酒菜了，



外頭相當酥脆的雞肉捲，像極了在吃薄薄的餅乾一樣，切的大小很剛好入口



灑上了些微的七味粉，本身肉也不會過鹹，旁邊沾上胡椒鹽就很好吃～還有可愛的小番茄做搭配，吃炸多少可以幫解膩(但其實老串角的餐不太讓人感到膩口)



【秘製雞捲唐揚】的雞肉口感是細緻的，不柴不硬，也沒有那種紅雞肉的雞味(有些雞肉會帶有的腥味)，透過店家的秘製特調，果真跟外頭的唐揚雞不同。



【鹽烤松阪豬】我最愛的松阪豬啊！向來有『黃金六兩』之稱的松阪豬，為什麼會有這樣的別名呢? 因為松阪豬是取豬頸間的部位，每頭豬基本上僅產出兩片，是很珍貴的肉。口感也是令 靜 最喜歡的豬肉部位。



【老串角居酒屋】的松阪豬厚度適中，炙燒的烤痕增添了不少美味度~~



因為松阪豬本身就附帶些微的油脂，因此僅需鹽烤就能帶出那松阪豬肉迷人的口感及香氣，在搭上點焦香感，可以用脆口來形容了！



【醬燒雞腿蔥串】woo~外頭烤的帶有點恰恰的雞腿肉捲，一份共兩串，這色澤也太誘人了~



雖說是醬烤，但發現店家並沒有用太多的醬，有時太厚重的醬汁反而掩蓋的雞腿肉本身的美味，咬下一口非常新嫩的雞腿肉風味，肉質很彈，一點都不乾柴，吃起來跟醬燒味好搭~





這也是非常不錯種口味的下酒串串~~特製的醬料很香~~不是那種死鹹的重醬味！



【醬燒牛五花】哇~是厚切的牛五花~看起來超像骰子牛，最喜歡這種吃起來有厚度的牛肉塊，相對薄片，這樣吃起來比較有牛肉口感。



牛五花本身就是油脂相當豐富的部位，所以吃起來軟嫩軟嫩，少部分有點嚼勁，愈咬愈香~刷上特製醬料，五花牛肉串非常的香，一定要趁熱吃才好吃唷！



【明太子雞肉串】發現【老串角居酒屋】在明太子的下手上很重本，給的尤其之狂，也顯示在明太子使用上的自信



明太子雞肉串算是挺中規中矩不會踩雷的一道串串，明太子本身就有喜好者，如果喜歡明太子的味道，到老串角絕對不會失望，還可以吃的很大口



雞肉串本身的雞肉彈嫩，而且是厚切的唷！一樣吃起來沒有紅雞肉的雞味，反而肉質有些鮮美～



此時肚子已經要八分飽了，還好有生啤的調和下，邊聊邊吃～也能吃進如此多美味的料理，繼續來杯清爽的SAPPORO原味生啤

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SAPPORO原味生啤的泡就是綿密，源自札幌的sapporo是日本很有名的啤酒之一，細緻綿密的泡讓口感更加濃郁，特有的濃濃麥香喝下去卻是相當爽口的~

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【蔥鹽牛舌】帶著粉嫩的色澤，近乎六分熟的牛舌，擁有最佳的口感。上頭的青蔥及洋蔥看起來超級新鮮，而且給的好大方，牛舌口感純香、軟嫩，是相當好吃的肉品，也很珍貴唷！



裹上新鮮的青蔥及洋蔥，大口咬下，水分口感再加分，吃起來一點也不油膩。再加上牛舌本身的甜味～實在好吃～【老串角居酒屋】的牛舌真是烤的恰到好處，留住的牛舌本身的肉汁香氣及軟嫩，加上一點點調味就很棒。



【金沙雞肉串】實在很喜歡吃雞肉，這串是鹹蛋黃調製成醬的醬烤雞肉~肉質跟剛剛的明太子一樣，就是上頭的配角不同，鹹蛋黃味很特別~讓人想到金沙中卷~(太喜歡~)



【培根捲鮮干貝】非常大顆的干貝，口感彈嫩，干貝本身相當多汁帶鮮味，配上培根獨特的濃郁鮮香焦味，像是牛郎織女般的Mix兩種天差地別的味道，卻意外的融洽



【焗烤起司地瓜】餐點即將進入尾聲，非常喜歡吃焗烤的好朋友們點了這道焗烤地瓜。上頭的焗烤完全就是太逼人~~



焗烤起司的味道實在太香了~~~厚到都快拉不起來~~裡頭是切的一塊塊超級甜的地瓜，跟外頭的焗烤起司做了平衡的搭配，地瓜非常軟嫩好吃，而起司的鹹香及濃郁，讓愛吃焗烤的朋友陷入瘋狂~這已經沒有在理會熱量的美味，對起司控來說也算是一道地瓜養身料理。



【日式麻吉燒】最後～甜點上桌，這麻糬外頭烤的焦焦脆脆，但裡頭卻是軟嫩Ｑ彈～沾上煉乳及花生粉，鹹甜鹹甜開啟了第二個胃～～很少吃甜點的版主，也被吸引吃了兩顆



咬下去的口感很妙～外表其實是有點硬脆的感覺～



但裡頭很軟Ｑ～還有淡淡的米香味～為這次的聚餐坐下了完美的End～



愈夜愈美麗的【老串角居酒屋-三重店】美味的程度在平日的晚間七點多由此可見一番，連不少下了班的家長都帶孩子來吃，居酒屋也不在是成人小酌的喧鬧空間，也是親子間美味的共享天地。



伴隨著深夜到來～讓饕客享受美味的同時，卸下一天的疲憊～輕鬆的聊著天～在這裡，吃的到美味，品嚐的到用心，也能感受的到為何有那麼多人會喜歡並給予高評價。

吃這檔事雖然吃很主觀，但對於特愛吃居酒屋的版主來說，【老串角】確實有擄獲到本人的味蕾。也絕對會是推薦給朋友的好地方！



【老串角居酒屋】官方網站

老串角居酒屋-三重店（三重）

地址：新北市三重區重陽路三段103號

電話：02-2989-8997

時間：17:30–01:30

臉書：老串角居酒屋-三重店 FB粉絲團

老串角居酒屋-中山店（板橋）

電話：02-2963-3948

地址：新北市板橋區中山路二段429號

時間：17:30~01:30

臉書：老串角居酒屋-板橋中山店 粉絲團

老串角居酒屋-江翠店（板橋）

電話：02-2256-6139

地址：新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號

時間：17:30-01:30

臉書：老串角居酒屋-板橋江翠店 粉絲團

老串角居酒屋-新莊店（新莊）

電話：02-2202-0120

地址：新北市新莊區中正路309號

時間：17:30-01:30

臉書：老串角居酒屋-新莊店 粉絲團

老串角居酒屋-土城店（土城）

電話：02-8261 8808

地址：新北市土城區學府路一段149號

時間：17:30-01:30

臉書：老串角居酒屋-土城店 粉絲團



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