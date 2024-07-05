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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，正版授權絨毛玩偶專賣店，超過1000種絨毛角色商品，絕對讓你荷包失守！

嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，正版授權絨毛玩偶專賣店，超過1000種絨毛角色商品，絕對讓你荷包失守！

2024-07-05 19:02:00 小珊珊 人氣：104
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1279篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 民雄鄉

嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，正版授權絨毛玩偶專賣店，超過1

嘉義網美景點再+1201 1加1

嘉義超大絨毛娃娃旗艦館，娃娃控絕對會瘋掉！！！005感動

 

全台最大的娃娃觀光工廠，夯到爆的娃娃工廠我們終於來了(插旗成功)〜083舉聖火

真的會逛到失心瘋……結帳金額嚇死人XDD

立即逛：https://reurl.cc/YERpLn

這家【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】放在我口袋名單已經很久了，都來到嘉義，當然不能錯過囉！

KHTOY絨毛玩偶旗艦館位於民雄工業區裡，有附屬停車場，到達現場會有人員引導至停車場

嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，正版授權絨毛玩偶專賣店，超過1

 

KHTOY寵物可以一起進入唷，只要寵物在提籃、寵物推車裡，只要不落地都可以進入

我們一行人+狗就這樣浩浩蕩蕩來到KHTOY，當然了，必拍的到此一遊照！

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工廠直營的KHTOY主打平價高品質，全區佔地600多坪，館內擁有超過1000種絨毛角色商品

，現場除了超多絨毛商品，還能跟米奇米妮、卡娜赫拉的小動物、哥吉拉的大型玩偶一起合照

館內一共有三層樓，一樓共10大主題展區，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車

、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹等，以大型玩偶搭配的互動式場景

(以上部分文字擷取自官方新聞稿)

【迪士尼主題區】

迪士尼迷你系列，超多迪士尼公仔娃娃可愛到爆！

無論是小熊維尼、草莓熊抱哥、奇奇蒂蒂等等，喜愛迪士尼的朋友們可別錯過！

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還有迪士尼寵物變裝帽哈哈

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【卡娜赫拉的小動物】

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太萌啦！超多卡娜赫拉可愛小物讓人陷入完全失心瘋的狀態…….

每個限定商品都既可愛又有收藏價值，讓人實在忍不住多看幾眼

，全部都是粉紅兔兔與P助的身影，粉絲絕對失心瘋！

勸敗來了〜買了〜買了〜XD

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【Mofusand 鯊魚貓】

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【天竺鼠車車】

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【動漫房間】

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【航海王】

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【SPY×FAMILY間諜家家酒】

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【哥吉拉】

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【哈利波特】

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【粉紅豬小妹/ 佩佩豬】

「粉紅豬小妹情境區」是小小孩的最愛

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【鯊魚寶寶】

兒童神曲《Baby Shark》創100億點閱率洗腦全球

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【卡皮巴拉水豚君】

最近超夯的水豚君這邊有很多，水豚呆萌的樣子真的超療癒〜

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【批發區】

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三樓則是超大型絨毛玩偶的夢幻天地

超巨大草莓熊抱哥玩偶，各式各樣的超大娃娃玩偶，每個都好可愛、好想帶回家喔！

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二樓設有親子空間-小小雷克斯探險王國，大人舒壓、小孩放電，讓大小朋友都能開心暢玩

這一層還有生活百貨專區，有文具、包包、吊飾、飾品及各式生活雜貨物品，連涼被與被套都有販售

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小珊珊碎碎念：

小朋友才做選擇，一次把所有呆萌角色通通帶回家！068笑

這些療癒小物單價平均落在100〜300元間，好入手、買了也不心疼，又可以立即撫慰人心〜061心

真的會買瘋了，真的值得去逛逛讓荷包失血一番哈哈

嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，正版授權絨毛玩偶專賣店，超過1

 

【Info】

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

營業時間：AM9:30~PM5:00 (每周三公休)

電話05 221 6559

KHTOY官方粉專：KHTOY拼出你的絨毛圈  

KHTOY Instagram：KHTOY拼出你的絨毛圈（@khtoy33）• Instagram 相片與影片

官方網站：KHTOY 拼出你的絨毛圈

KHTOY官方LINE ID：@KHTOY

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V推車或裝袋)

 

文章標籤
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翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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