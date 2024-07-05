嘉義網美景點再+1
嘉義超大絨毛娃娃旗艦館，娃娃控絕對會瘋掉！！！
全台最大的娃娃觀光工廠，夯到爆的娃娃工廠我們終於來了(插旗成功)〜
真的會逛到失心瘋……結帳金額嚇死人XDD
這家【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】放在我口袋名單已經很久了，都來到嘉義，當然不能錯過囉！
KHTOY絨毛玩偶旗艦館位於民雄工業區裡，有附屬停車場，到達現場會有人員引導至停車場
KHTOY寵物可以一起進入唷，只要寵物在提籃、寵物推車裡，只要不落地都可以進入
我們一行人+狗就這樣浩浩蕩蕩來到KHTOY，當然了，必拍的到此一遊照！
工廠直營的KHTOY主打平價高品質，全區佔地600多坪，館內擁有超過1000種絨毛角色商品
，現場除了超多絨毛商品，還能跟米奇米妮、卡娜赫拉的小動物、哥吉拉的大型玩偶一起合照
館內一共有三層樓，一樓共10大主題展區，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車
、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹等，以大型玩偶搭配的互動式場景
(以上部分文字擷取自官方新聞稿)
【迪士尼主題區】
迪士尼迷你系列，超多迪士尼公仔娃娃可愛到爆！
無論是小熊維尼、草莓熊抱哥、奇奇蒂蒂等等，喜愛迪士尼的朋友們可別錯過！
還有迪士尼寵物變裝帽哈哈
【卡娜赫拉的小動物】
太萌啦！超多卡娜赫拉可愛小物讓人陷入完全失心瘋的狀態…….
每個限定商品都既可愛又有收藏價值，讓人實在忍不住多看幾眼
，全部都是粉紅兔兔與P助的身影，粉絲絕對失心瘋！
勸敗來了〜買了〜買了〜XD
【Mofusand 鯊魚貓】
【天竺鼠車車】
【動漫房間】
【航海王】
【SPY×FAMILY間諜家家酒】
【哥吉拉】
【哈利波特】
【粉紅豬小妹/ 佩佩豬】
「粉紅豬小妹情境區」是小小孩的最愛
【鯊魚寶寶】
兒童神曲《Baby Shark》創100億點閱率洗腦全球
【卡皮巴拉水豚君】
最近超夯的水豚君這邊有很多，水豚呆萌的樣子真的超療癒〜
【批發區】
三樓則是超大型絨毛玩偶的夢幻天地
超巨大草莓熊抱哥玩偶，各式各樣的超大娃娃玩偶，每個都好可愛、好想帶回家喔！
二樓設有親子空間-小小雷克斯探險王國，大人舒壓、小孩放電，讓大小朋友都能開心暢玩
這一層還有生活百貨專區，有文具、包包、吊飾、飾品及各式生活雜貨物品，連涼被與被套都有販售
小珊珊碎碎念：
小朋友才做選擇，一次把所有呆萌角色通通帶回家！
這些療癒小物單價平均落在100〜300元間，好入手、買了也不心疼，又可以立即撫慰人心〜
真的會買瘋了，真的值得去逛逛讓荷包失血一番哈哈
【Info】
【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】
▶地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號
▶營業時間：AM9:30~PM5:00 (每周三公休)
▶電話：05 221 6559
▶KHTOY官方粉專：KHTOY拼出你的絨毛圈
▶KHTOY Instagram：KHTOY拼出你的絨毛圈（@khtoy33）• Instagram 相片與影片
▶官方網站：KHTOY 拼出你的絨毛圈
▶KHTOY官方LINE ID：@KHTOY
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