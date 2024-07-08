嘉義市區竟然有這麼一座脫俗雅致的中國式造景庭園餐廳？！

食尚玩家曾採訪，主打廣東料理及港式飲茶，還有熱炒、火鍋、粥品和點心，一起穿越時空來用膳

【竹居茶樓】位於東區大雅路二段上，都市中的小秘境啖美食、泡茶聊天不用跑郊外市區就有啦〜

竹居茶樓沒有專屬停車場，小編是繞到後面路邊停車(潭頂路)

還沒走進茶樓，一眼就看到帶著濃濃復古味裝潢

竹居茶樓整個餐廳座位圍繞水池，以錦鯉魚池為中心，環池山石亭閣，曲徑迴廊相輔

，側邊有流水瀑布流瀉，彷彿置身在中國的江南古都

用餐區分有榻榻米與一般座位區，也有包廂以及10人大圓桌可選擇

最喜歡靠窗邊的榻榻米座位，打開窗就可以直接看到魚，邊享用餐點，邊欣賞美景

，很舒服很愜意〜 不過要脫鞋子、毛孩要在籃子裡就是了

生意很好，記得事先訂位，尤其是榻榻米包廂式的空間

菜單超過十頁，小編全部放上給大家參考，搭配上一些精美的照片感覺每一樣都好想來一份試試看

有港式點心、中式美味菜肴、合菜、火鍋、粥、品茗、茶食、甜品，可單點也有合菜方式

份量都蠻大的，一道菜可以兩到三人吃，且都很好吃，價格也都不貴，是一家CP值非常高的餐廳

先來看一下朋友點的餐吧

【原味火鍋/牛】

看起來非常營養豐富而且份量不少ㄟ！

菜色豐富且水準都頗優

還有附飲料以及水果呢

【滑蛋牛肉燴飯】

滑蛋很嫩古溜古溜的，牛肉是一片一片有一點點厚不會很柴

朋友表示吃完覺得真的滿有份量的，是個好吃的滑蛋燴飯

【酥炸春捲】

友人表示炸春捲沒有油膩感，酥酥脆脆的好吃耶

外皮炸的非常酥脆，一捲50元還蠻值得，裡面料非常多，蔬菜都非常脆甜又多汁

【招待小菜】

【鮭魚炒飯】

這道料理看似普通實則讓人十分驚艷，一入口蛋香四溢，那炒透的洋蔥

、鹹香的鮭魚，飯粒充滿充滿鮭魚的香氣

米飯的部分粒粒分明炒得恰到好處，是鮮味十足的炒飯，很有層次與飽足感，好吃喔

【樹子炒山蘇】

山蘇炒得鮮脆綠嫩，跟小魚乾、破布子搭配，自然鹹香

山蘇身上巴滿了樹子的鮮香，使得山蘇更青脆滑口，吃起來口感更加甘甜飽滿且不咬嘴

【港式蘿蔔糕】

他們家的港式蘿蔔糕非常推薦，表面上看到滿滿的餡料，外酥內嫩還吃的到蘿蔔塊，超級真材實料

煎到恰恰外脆內軟，香菇、蝦米、豬肉等餡料，真好有誠意 ，真的比一般店家更多

可以嚐到蘿蔔新鮮香氣與甘甜，整體風味醇厚濃郁，嫩嫩的口感，滿滿的餡料超滿足！！

【蜜汁烤叉燒】

厲害啦〜連叉燒都可以做得這麼好吃！！

蜜汁叉燒肉外表棕紅亮麗，叉燒肉質軟嫩多汁、香味誘人，又以肥、瘦肉比例均衡為上品

口感軟嫩厚實又不乾柴，吃起來不會太鹹太甜，不論是配飯或配麵，都令人黯然銷魂

他們家的叉燒應該是我吃過個人最喜歡的，一吃入魂啊〜

小珊珊碎碎念：

這次吃了好幾道菜都超好吃，完全無雷真想通通吃一輪，價格很實在份量也很夠

以台北同水準港式茶餐廳來說他們家價格算是很親民，餐點也有水準，品嚐起來讓我非常驚艷

可惜到訪當天天氣不好，沒辦法好好看風景拍照，真的很可惜…..

我覺得每一道都很厲害，菜色也蠻多的，還有很多沒有吃到，下次還會再去！

【Info】

【竹居茶樓】

地址：嘉義市東區大雅路二段275號

營業時間：早上10:00~凌晨03:00

電話：05 271 9275

官方粉專：竹居茶樓

官方網站：竹居茶樓

官方LINE ID：@nen5321i

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