老闆〜！今年我們尾牙哪裡吃？
頂級食材宴客，年終尾牙推薦餐廳，不用花大錢也能吃得很澎拜！
【宸軒園粵菜海鮮中興店】位在新店中興路一段上，鄰近新店區公所捷運站
，從1號出口步行約8分鐘，開車來的朋友開車可沿中興路找路邊停車位或者
uTagGO 俥亭新店行政園區市政廳地下停車場(新北市新店區北新路一段86號)
宸軒園可以說是台北平價粵菜，老闆之前待過京星有一定的口碑，以細膩有層次的調味
，呈現獨家的私房菜色，經典粵菜結合飲茶餐點價格卻是台北市三分之一不到
寬敞明亮且優雅的用餐空間，一樓和地下一樓皆有用餐座位，亦提供有多人用餐圓桌和靠窗座位
一樓還有一間私人包廂，是與親友們聚餐的完美空間，在獨立的包廂中無須擔心他人的眼光
寬敞的包廂位於宸軒園地下一樓，隱密不會被打擾的獨立空間，也有提供KTV
，還可以嗨唱狂歡，最適合部門尾牙春酒或多人聚餐，絕對能讓人賓至如歸
讓大家久等了〜宸軒園的年菜也開始預訂了唷，想必大家一定跟小編一樣期待吧
年菜餐廳內用、年菜外帶、宅配年菜就來宸軒園，不要再煩惱年夜飯去哪吃了！
今年趕快手刀訂起來吧！
尾牙當然要來點不一樣的！今天先來試吃了〜
尾牙宴菜單，超級優惠起桌價只需要8800+10%的價格就可以吃到媲美飯店等級的桌菜
宸軒園好料上桌！2024尾牙不能錯過的精緻美饌奢！！
今天就來先睹為快$10800+10%就可以吃到活龍蝦、石斑等好料，看看我們吃了哪些好料吧
【煙燻鮭魚四拼】
入席沒多久第一道冷盤就上桌了，大家同時發出驚呼聲〜這冷盤也太浮誇太大盤了吧！！！
超霸氣！要出動兩個人才扛得動巨無霸海鮮拼盤！
豐盛多樣的冷盤菜色，每一樣都是能溫和喚醒胃腸的開胃好選擇〜
裡面有涼拌海蜇皮、煙燻鴨腿、日式佃煮蜜黑豆、煙燻鮭魚、沙拉蟹味棒
精心選用在地食材製作的迎賓四小碟，不誇張，這每一碟都超好吃！
【金蒜軟殼蟹糯米飯】
經典不敗的台灣辦桌不可或缺的佳餚，一定會有米糕啦
米糕本身很香，可以吃得到香菇的味道，吃起來香而不膩，軟黏中又是粒粒分明
，真的讓我不禁一口接一口
軟殼蟹是輕鬆入口的大小，麵衣酥脆輕盈，軟殼蟹的鮮甜與蒜香結合的很好
，蟹本身炸的也夠透所以殼輕易的就化在口中了
【黑胡椒肋排雙拼】
肋排香氣逼人的黑胡椒，一手一根大肋排霸氣品嚐！
肋排肉質Q彈又帶有一點點煙燻香氣，調味不會太鹹，沒有肉腥味
黑胡椒粉帶來的辛辣與肉塊的鮮嫩相融合令人愛不釋口
蝦仁捲，蔥花+甜美鮮蝦仁，薄薄的酥脆麵衣包裹著滿滿的餡料
，吃的到真材實料鮮蝦的鮮甜滋味與Q彈口感，餡料飽滿，口感層次豐富，蝦香涮嘴〜
【魚翅佛跳牆】
每年尾牙最期待的就是這一味
食材有排翅、軟嫩豬肚、酥香排骨、綿密鬆軟的芋頭等食材，是不是真的超級豐富！
集山珍海味精華於一甕，交疊出濃郁鮮美的口感，湯頭甘醇溫潤口味恰恰好
，還可以吃得到各種高檔食材原始鮮甜美味〜
【金蒜波斯頓龍蝦】
尾牙有這道口感和視覺都更添華麗感！
不管看幾次都令人口水直流啊……..
肉質紮實的波士頓龍蝦，以蒸煮的方式逼出蝦肉的鮮甜，龍蝦鮮甜佐以迷人蒜香
，難以忘懷的垂涎滋味〜
搭配吸附醬汁的手工粿條超對味，超Q
【甘露海石斑】
清蒸石斑，平安順遂魚與「餘」同音，象徵著「年年有餘」
堅持選用活石斑僅以清蒸烹調保留原味
魚肉質嫩滑，帶有淡淡的魚味，別有一番風味和口感〜
【金牌脆皮雞】
是他們的招牌，雞肉配上蒜酥再點椒鹽，光看就讓人食指大動
外皮酥脆「咬下去會發出咔滋聲」加上每一口烤雞都是鮮嫩多汁、口感十足
整塊入口真是驚為天人，果然是很好吃，沒吃過會後悔，吃過絕對會上癮！
【藥膳羊肉爐】
料好實在！羊肉沒在客氣的啦！
滿滿一鍋，光是視覺上看起來就頗有爽度！
裡面滿滿料以及大塊羊肉，吃到的絕對是羊肉爐而不是羊骨湯XD
藥膳湯頭清爽甘甜，讓人忍不住一口接一口
羊肉沒有羊騷味，味道非常香且咬勁很好，還放了很多火鍋料，一整鍋羊肉爐，吃暖也吃超級飽！
尾牙狂歡時還有什麼比一起吃著一鍋熱熱的羊肉爐更合適呢
【陶盤海味九孔鮑】
新鮮活九孔鮑魚最好吃的料理方式就是清蒸了
剛蒸出來的鮑魚鮮甜又多汁，保留了鮑魚自然鮮甜，吃到最原始的海味〜
絲瓜搭配新鮮九孔鮑悶煮，綜合了口感及鮮、香、甜，湯頭也好極了！
【精緻甜美點】
餐後的甜點是跟巴掌一樣大的冰淇淋泡芙呢！
圓圓胖胖的菠蘿泡芙，香酥外皮搭配濃濃的卡士達風味，直接吃就等於在吃冰淇淋
，一口咬下盡是冰涼
【寶島鮮果皿】
小珊珊碎碎念：
老闆們看過來！尾牙一定要吃好一點！
10800元可以吃到活龍蝦、石斑等好料，每一道料理都好吃到爆炸、澎派又多份量！
松山新店線美食必推薦的餐廳-宸軒園，鄰近鄰近碧潭、馬公友誼運動公園，cp值超高的哦
，無論家庭聚會、尾牙春酒、外帶年菜、各公司行號舉辦尾牙首選餐廳
【INFO】
【宸軒園粵菜海鮮中興店】
▶地址：新北市新店區中興路一段141號
▶電話：02- 2915-6006
▶營業時間：11:00-2:00/5:00-9:00
▶官方FB：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）
【宸軒園-港式粉.飯.麵安民店】
▶地址：新店區安民街86號
▶電話：02- 8666-0286
▶營業時間：11:00-2:00/5:00-9:00
▶官方FB：宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）