老闆〜！今年我們尾牙哪裡吃？

頂級食材宴客，年終尾牙推薦餐廳，不用花大錢也能吃得很澎拜！

【宸軒園粵菜海鮮中興店】位在新店中興路一段上，鄰近新店區公所捷運站

，從1號出口步行約8分鐘，開車來的朋友開車可沿中興路找路邊停車位或者

uTagGO 俥亭新店行政園區市政廳地下停車場(新北市新店區北新路一段86號)

宸軒園可以說是台北平價粵菜，老闆之前待過京星有一定的口碑，以細膩有層次的調味

，呈現獨家的私房菜色，經典粵菜結合飲茶餐點價格卻是台北市三分之一不到

寬敞明亮且優雅的用餐空間，一樓和地下一樓皆有用餐座位，亦提供有多人用餐圓桌和靠窗座位

一樓還有一間私人包廂，是與親友們聚餐的完美空間，在獨立的包廂中無須擔心他人的眼光

寬敞的包廂位於宸軒園地下一樓，隱密不會被打擾的獨立空間，也有提供KTV

，還可以嗨唱狂歡，最適合部門尾牙春酒或多人聚餐，絕對能讓人賓至如歸

讓大家久等了〜宸軒園的年菜也開始預訂了唷，想必大家一定跟小編一樣期待吧

年菜餐廳內用、年菜外帶、宅配年菜就來宸軒園，不要再煩惱年夜飯去哪吃了！

今年趕快手刀訂起來吧！

尾牙當然要來點不一樣的！今天先來試吃了〜

尾牙宴菜單，超級優惠起桌價只需要8800+10%的價格就可以吃到媲美飯店等級的桌菜

宸軒園好料上桌！2024尾牙不能錯過的精緻美饌奢！！

今天就來先睹為快$10800+10%就可以吃到活龍蝦、石斑等好料，看看我們吃了哪些好料吧

【煙燻鮭魚四拼】

入席沒多久第一道冷盤就上桌了，大家同時發出驚呼聲〜這冷盤也太浮誇太大盤了吧！！！

超霸氣！要出動兩個人才扛得動巨無霸海鮮拼盤！

豐盛多樣的冷盤菜色，每一樣都是能溫和喚醒胃腸的開胃好選擇〜

裡面有涼拌海蜇皮、煙燻鴨腿、日式佃煮蜜黑豆、煙燻鮭魚、沙拉蟹味棒

精心選用在地食材製作的迎賓四小碟，不誇張，這每一碟都超好吃！

【金蒜軟殼蟹糯米飯】

經典不敗的台灣辦桌不可或缺的佳餚，一定會有米糕啦

米糕本身很香，可以吃得到香菇的味道，吃起來香而不膩，軟黏中又是粒粒分明

，真的讓我不禁一口接一口

軟殼蟹是輕鬆入口的大小，麵衣酥脆輕盈，軟殼蟹的鮮甜與蒜香結合的很好

，蟹本身炸的也夠透所以殼輕易的就化在口中了

【黑胡椒肋排雙拼】

肋排香氣逼人的黑胡椒，一手一根大肋排霸氣品嚐！

肋排肉質Q彈又帶有一點點煙燻香氣，調味不會太鹹，沒有肉腥味

黑胡椒粉帶來的辛辣與肉塊的鮮嫩相融合令人愛不釋口

蝦仁捲，蔥花+甜美鮮蝦仁，薄薄的酥脆麵衣包裹著滿滿的餡料

，吃的到真材實料鮮蝦的鮮甜滋味與Q彈口感，餡料飽滿，口感層次豐富，蝦香涮嘴〜

【魚翅佛跳牆】

每年尾牙最期待的就是這一味

食材有排翅、軟嫩豬肚、酥香排骨、綿密鬆軟的芋頭等食材，是不是真的超級豐富！

集山珍海味精華於一甕，交疊出濃郁鮮美的口感，湯頭甘醇溫潤口味恰恰好

，還可以吃得到各種高檔食材原始鮮甜美味〜

【金蒜波斯頓龍蝦】

尾牙有這道口感和視覺都更添華麗感！

不管看幾次都令人口水直流啊……..

肉質紮實的波士頓龍蝦，以蒸煮的方式逼出蝦肉的鮮甜，龍蝦鮮甜佐以迷人蒜香

，難以忘懷的垂涎滋味〜

搭配吸附醬汁的手工粿條超對味，超Q

【甘露海石斑】

清蒸石斑，平安順遂魚與「餘」同音，象徵著「年年有餘」

堅持選用活石斑僅以清蒸烹調保留原味

魚肉質嫩滑，帶有淡淡的魚味，別有一番風味和口感〜

【金牌脆皮雞】

是他們的招牌，雞肉配上蒜酥再點椒鹽，光看就讓人食指大動

外皮酥脆「咬下去會發出咔滋聲」加上每一口烤雞都是鮮嫩多汁、口感十足

​整塊入口真是驚為天人，果然是很好吃，沒吃過會後悔，吃過絕對會上癮！

【藥膳羊肉爐】

料好實在！羊肉沒在客氣的啦！

滿滿一鍋，光是視覺上看起來就頗有爽度！

裡面滿滿料以及大塊羊肉，吃到的絕對是羊肉爐而不是羊骨湯XD

藥膳湯頭清爽甘甜，讓人忍不住一口接一口

羊肉沒有羊騷味，味道非常香且咬勁很好，還放了很多火鍋料，一整鍋羊肉爐，吃暖也吃超級飽！

尾牙狂歡時還有什麼比一起吃著一鍋熱熱的羊肉爐更合適呢

【陶盤海味九孔鮑】

新鮮活九孔鮑魚最好吃的料理方式就是清蒸了

剛蒸出來的鮑魚鮮甜又多汁，保留了鮑魚自然鮮甜，吃到最原始的海味〜

絲瓜搭配新鮮九孔鮑悶煮，綜合了口感及鮮、香、甜，湯頭也好極了！

【精緻甜美點】

餐後的甜點是跟巴掌一樣大的冰淇淋泡芙呢！

圓圓胖胖的菠蘿泡芙，香酥外皮搭配濃濃的卡士達風味，直接吃就等於在吃冰淇淋

，一口咬下盡是冰涼

【寶島鮮果皿】

小珊珊碎碎念：

老闆們看過來！尾牙一定要吃好一點！

10800元可以吃到活龍蝦、石斑等好料，每一道料理都好吃到爆炸、澎派又多份量！

松山新店線美食必推薦的餐廳-宸軒園，鄰近鄰近碧潭、馬公友誼運動公園，cp值超高的哦

，無論家庭聚會、尾牙春酒、外帶年菜、各公司行號舉辦尾牙首選餐廳

【INFO】

【宸軒園粵菜海鮮中興店】

▶地址：新北市新店區中興路一段141號

▶電話：02- 2915-6006

▶營業時間：11:00-2:00/5:00-9:00

▶官方FB：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

【宸軒園-港式粉.飯.麵安民店】

▶地址：新店區安民街86號

▶電話：02- 8666-0286

▶營業時間：11:00-2:00/5:00-9:00

▶官方FB：宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）