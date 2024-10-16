中永和火鍋推薦！

我回訪超多次的火鍋愛店 〜樂野鍋物，樂華夜市旁優質海鮮鍋物！

永和火鍋真的越開越多，身為永和人這間真的是我最不想公開的寶藏…….怕以後要排隊而吃不到……

極品海鮮、頂級肉品、職人湯底就在樂野鍋物

【樂野鍋物】就位在中山路一段上，近樂華夜市，黑色招牌引發了許多人的好奇心

，讓人想知道這些「神秘店家」葫蘆裡賣什麼藥？

店內的裝潢是英倫工業風，水泥牆混搭些許紅磚、粗曠工業風的吊燈、黑色金屬感的椅子

，讓人覺得在這樣的工業風格的餐廳內還帶有熱情的氛圍感受

裝潢真的會讓人以為這頓火鍋會很貴，想不到和一般個人涮涮鍋價格差不多

多種特色湯底、巨大的海鮮盤、雙人海陸套餐火鍋，並提供自助飲料、冰淇淋吃到飽

，個人套餐只要＄338起，就能超滿足！

用餐區域一共有兩層樓，擁有不少座位，環境寬敞桌與桌都算有些間隔不會互相打擾

，最小桌是以4人起跳，店內還有一整排的吧台吧檯式單人座，即使一個人來吃也不尷尬〜

最重要的是，這裡還是可以帶毛小孩來用餐的寵物友善餐廳喔，可以帶狗狗一起去吃火鍋超級加分

狗狗可以落地或坐椅子，前提不會隨地大小便或吠叫唷

樂野鍋物還會準備一鍋清水鍋讓主人可以涮肉給毛孩享用！

逛完環境後，先來看看MENU吧，菜單取自於樂野鍋物粉絲頁

肉品份量分為6oz和10oz，雞肉、鴨肉、羊肉、豬肉、牛肉都有

，喜歡吃海陸鍋的也可以+88升等，搭配海鮮七選二

壽星你最大！

【壽星幾年次就送幾顆蛤蜊】或【壽星幾歲就送幾隻蝦】

年幼的壽星可以選擇蛤蜊

年長的壽星可以選擇白蝦

只要當月壽星就來樂野慶生吧！

壽星活動參與辦法：

✔活動僅限內用，壽星蛤、壽星蝦二擇一。

✔需提前一天訂位。

✔訂位時請告知參與壽星蛤或壽星蝦，及壽星的年次或歲數。

✔限當月壽星，用餐當日提供證件核對。

✔同桌低消需滿1500元，兩位壽星需滿3000元以此類推。

✔每日限量5組，壽星活動建議及早預約訂位。

✔店家保有隨時修改與變更活動之權利

壽星們一起來把這好康優惠吃好吃滿！

生日吃大餐了嗎？趕快把所有親朋好友揪起來

自助吧可以無限吃，飲料、冰淇淋、醬料區該有的都沒少

今天我們點了【樂野雙人餐】$1599+壽星蝦，雙人海陸套餐肉跟海鮮都吃的到，吃的超飽很划算！

可以吃到兩種肉盤、海鮮拼盤、菜盤，滿滿一桌超豐盛〜也很快的全部餐點都上齊！

湯底：先來介紹身為火鍋精髓的湯底囉！

【樂野牛奶湯】

鮮乳、鮮奶油與高湯的完美比例，每日新鮮熬煮，搭配起司的香氣，每一口都能嘗到濃醇香

100%超濃醇香！

湯頭喝起來非常清甜，並且帶著淡淡的奶香，香醇的牛奶讓清爽的湯頭增加濃郁的香味

嚐起來鮮香卻不膩口，想要濃郁口感可加入起司，不得不說牛奶鍋真的有夠強，湯底整個很濃醇香

【柴魚昆布湯】

雞骨與豬骨熬製高湯搭配北海道昆布與柴魚片，鮮甜而不膩

昆布與柴魚的鮮美釋放到湯底中，配上不同的食材，更能引起當中的風味

【菜盤】

這菜盤看起來很大份吧！

種類還蠻豐富的，基本的蔬菜、菇菇和火鍋料大致上都有，品質很不錯

基本菜盤也可以更換肉盤或者蛤蜊，讓客人有更多選擇

【附餐】

附餐的選擇也很多，除了白飯之外，還有關廟麵、烏龍麵、冬粉、客家粿條和王子麵

，連附餐選擇都很有特色！

【嚴選肉品*2 10oz】

共有櫻桃鴨、板腱牛、雪花牛、沙朗牛、豬五花、松阪豬可六選二，我們選了雪花牛與松阪豬

火鍋控準備開吃餒〜火鍋控流口水！

【雪花牛】

油花較為豐富且較大，口感更加鮮美、多汁

牛肉片放好多片，每一片都是紮紮實實的一整片，每一片都超好拿不會破很完整

肥瘦相間的肉質吃起來十分順口，口感多汁不甘柴，滑嫩鮮美，唇齒留香的美味〜

【松阪豬】

松阪豬夭壽好吃！

薄片的松阪豬，保持了豬肉的嫩滑口感，並將豬肉的鮮味和湯底充分融合

涮個三、五秒讓它帶一點微粉嫩吃起來相當的滑口，甜度、化口度都相當不錯

好吃到讓大家深陷在它的魅力當中無法自拔，一片接著一片停不下來

【壽星蝦】

50歲送50隻蝦蝦蝦免費送你啦！

當天剛好有當月壽星，所以我們就得到這麼一大盤免費的蝦子！

歲數＝白蝦的支數，聽說目前最高紀錄好像是高齡102歲，真的蝦爆了！！！

蝦子都很新鮮，而且差不多都是中等尺寸！幾乎每一隻白蝦都是手機大，真心大隻沒在騙！

建議先將蝦子掛在鍋邊，蝦頭泡在鍋裡30秒後，再整隻推下海去煮XD

生日很快樂 ，趕快預約約起來〜

【海鮮拼盤】

澎湖明蝦*1+天使紅蝦*4+黑金蝦*5+草蝦*5+廣島生蠔*2+北海道干貝*2+透抽*1+蛤蜊*12

超澎湃！超巨大海鮮拼盤，飽到翻肚！

這盤有點很誇張的海鮮拼盤一上桌，讓我必須再次確認價格，真的沒有看錯

，這定價簡直太佛心了，也太超值了吧！

這能在火鍋店吃到海港等級的海鮮食材，真的很過癮〜

【草蝦】

外表有墨綠色針點、肌肉紋理透明且殼硬，煮熟後顏色較紅、口感爽脆鮮甜

草蝦真的很大隻又肥美，Q彈的肉質，蝦香濃郁，綿密令人回味的口感

【黑金蝦】

黑金蝦透明的蝦殼隱隱透出白蝦的甘美肉質

濃郁鮮美的蝦汁、甜美Q彈的口感與一般人工飼養大不相同

蝦肉的彈牙口感讓人一吃就愛上〜

【廣島生蠔】

廣島當地盛產的生蠔肥美飽滿，生蠔肉滑嫩鮮甜，號稱『大海中的牛奶』！

真的超大顆，顆顆飽滿

生蠔稍微燙一下即可，入口肥美滑嫩，鮮甜多汁，吃得到大海鮮甜滋味〜

【透抽】

一整隻大透抽！

看他色澤新鮮、肉厚飽滿的樣子實在很欠吃

透抽肥美多汁，非常適合用昆布湯頭去涮，即使不沾醬也能吃到透抽的鮮甜

【蛤蜊】

蛤蜊真的超大一顆！

經過嚴選的蛤蜊每顆都大顆又肥嫩，一入口就是濃烈的海味，吃起來相當新鮮Q嫩

【北海道干貝】

生食級干貝千萬不能煮太熟，煮太熟會整顆縮起來

北海道的干貝就是這麼的大顆且飽滿

湯汁好甜美呀〜〜好吃好吃！

【天使紅蝦】

天使紅蝦，跟分享盤子差不多長了，這樣的Size，一次給4隻很佛心！

天使紅蝦肉質跟一般蝦不一樣，因此煮熟後殼不好剝，所以樂野鍋物很貼心先剝殼再煮

，更能呈現出深深的蝦味味道

蝦頭中擁有滿滿蝦膏，蝦肉質緊密、口感濃郁、略帶甜味

，肉質豐富而彈牙，並且有著淡淡的海洋風味

令人讚嘆 〜是最近吃過最好吃的天使紅蝦

【澎湖明蝦】

比愛瘋還大，讓你驚嘆的大SIZE，誘人食指大動！

來自澎湖海域的野生大明蝦，肉質厚實有彈性到不可思議，明蝦香濃馥郁的蝦膏

是普通蝦類無法比擬的香甜滋味〜

在樂野鍋物享受不用飛澎湖

【泰國明果冰淇淋】

帶你一秒飛向泰國！

泰國明果冰淇淋是泰國高級飯店愛用品牌，嚴選優質原料及紐澳天然乳脂，口感綿密細緻

有白玉荔枝、黃金榴槤、泰式奶茶3種口味，獨特香氣以及醇濃口感

吃完火鍋就是要吃冰，才會是個完美的Ending啊

消費滿$1000就送你一張肉盤或蛤盤兌換券※限下次內用開鍋使用※

滑到此文章的您還不快來跟上一波嗎？

小珊珊碎碎念：

整頓吃下來覺得以中價位的火鍋而言絕對對得起他的價格，主要是食材等級都在水準之上

，海鮮真的新鮮的沒話說！

愛吃新鮮海鮮的朋友，來樂野鍋物一定會很心滿意足的離開，就算是不愛吃海鮮的朋友

，多種品質極佳的肉品一定也能包君滿意

吃很飽(認真覺得飽) 、又好吃，cp值真的很高！

【INFO】

【樂野鍋物】

▶地址：新北市永和區中山路一段166號

▶電話：02- 2231-0777

▶營業時間：平日：11：30-14：30/17：30-22：30

例假日11：30-14：30/17：00-22：30(週一公休)

立即訂位➡https://lin.ee/ZauSAXz

▶官方FB：樂野鍋物 LeYe Hot Pot

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