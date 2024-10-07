基隆除了廟口夜市之外，還有超多隱藏版景點，其中特色咖啡廳更值得我們去探索！

習慣這家Café隱藏在一棟不起眼的大樓裡，神秘感十足，店內設計絕對是學生與上班族的最愛〜

來基隆廟口夜市不想人擠人，推薦大家一間從主餐到甜點都非常強的一家餐廳

，而且店家還是寵物友善餐廳店員也都好親切

【習慣這家Café】位於基隆東岸廣場過馬路斜對面愛三路98巷弄裡，除了有超粉嫩韓系裝潢

，好看又好拍，店內主打義式料理，整體用餐感覺非常好，絕對會二訪的一家店

藏在基隆的巷弄中超隱密！

因為在平常沒車流的小巷子裡，我們要造訪的時候還一度找不到多繞了一下，門面及所在位置

，確實讓我們很意外，沒想到在這樣的小巷弄裡，竟然藏著一家這麼漂亮的咖啡廳

一踏入店內，讓人彷彿置身一個浪漫華麗的時空，身處鬧市，卻能讓人忘卻外界的喧囂與紛擾

整間店的風格超級韓系，裝潢以大量橘紅色為主視覺，搭配粉色的桌椅

，還有每個角落都超可愛，拍照起來超級可愛又少女風〜

寵物可上椅子，在習慣這家Café，你的毛小孩不僅能進入餐廳，還可以繫好牽繩後坐在椅子上

，享受與主人一起的用餐時光，寵物超級友善的！

這間網美餐廳，燈光美氣氛佳，真的很適合情侶跟姐妹來拍照打卡一起享受下午茶

餐點菜單都有圖片展示，看起來每樣都好吸引人阿！

菜單品項很多元，是一間提供美味早午餐、義大利麵，各式輕食和甜點的複合式咖啡廳

餐點都是現點現做，不過送餐速度蠻快的不會等太久

【蛋蛋三重奏白醬鮭魚鮮蝦麵】

鮭魚卵、明太子、溫泉蛋

超澎湃！ 義大利麵放入滿滿的海鮮〜

上桌香氣撲鼻而來，看似醬汁不多，卻是每條麵都完美的被白醬包裹著，每一口都有濃郁奶香味

香濃白醬拌炒義大利麵， 再加入精選鮮蝦、鮭魚、鮭魚卵， 濃郁鮮美，意猶未盡

習慣這家義大利麵的麵條軟硬適中是我喜歡的口感，更難能可貴的是醬料與麵條皆有入味

，加上一顆溫泉蛋，讓整份餐點更加完美

整體口感有層次且甜香濃郁卻不膩口，真的吃完一盤都不會膩

【大海洋墨魚海鮮燉飯】

干貝、鮮蝦、透抽、鮭魚卵

超豪華吸睛義式燉飯美味上桌！

色香味俱全的特色餐點，專屬的墨魚醬汁再加上豐富的海鮮，光用看的，份量就讓人很滿足

看似黑漆漆的飯，那股來自大海的鮮味，隨著咀嚼不斷在口腔散開〜

真的太好吃了，吃上一口宛如著魔般，完全停不下來，越吃越涮嘴，一不小心整盤就吃光光！

【鬆鬆棒】

將可頌裹滿細糖熱壓出外酥內軟的酥香鬆餅，加上超可愛吸睛的造型，絕對是好吃又好拍

口味一共有：芒果奶香、巧克力脆片、黑糖珍珠、焦糖餅乾

都要！小孩子才做選擇！

這可頌壓製而成的鬆餅，表層更香甜酥脆，有點甜又不會過於甜膩，還能品嘗到可頌原有的香氣

帶著可頌的酥脆、鬆餅的彈性，超奇妙的滋味讓人忍不住一口接著一口！

無論是搭配芒果、鮮奶油，還是Lotus蓮花餅、OREO奧利奧等配料，都非常好吃〜

【習慣這杯奶茶】

對於奶茶控來說，一杯好喝的奶茶，除了奶很重要之外，茶也是關鍵

比起單純的牛奶加紅茶，還加入了手炒黑糖...等等增添香氣與濃厚口感，喝起來的口感比較香濃

，而且還會帶有一點甜味，就是香濃醇厚，好喝極了

習慣這家的這杯奶茶絕對是珍奶控必喝！

【藍莓葡糖氣泡飲】

擁有淡紫色的視覺美感

喝之前用吸管拌一拌還會有水果香氣散發出來很搭氣泡飲喔！！

入口間，微弱氣泡的口感與葡萄的酸甜味蔓延舌尖味蕾，讓小編沉溺在浪漫氣泡氛圍〜

帶寵物還能免費獲贈一份的水果盤，主人也能放心用餐，寵物更吃得開心共度美好時光

小珊珊碎碎念：

都沒想到基隆夜市附近巷子內竟藏有這麼棒的咖啡廳！

整體來說都很喜歡，不僅餐點美味，用餐環境也很溫馨舒適，不僅適合浪漫約會、家庭聚餐

，多人的慶生派對 、各式PARTY包場也很適合，店家也有提供包場buffet料理

而且還是寵物友善餐廳，有毛孩的朋友也可以帶毛孩來用餐唷

【CusTom.ER習慣這家Café】

▶地址：基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓

▶電話：02-2426-0579

▶營業時間：11：30-21：00(五.六.例假至21：30)

▶官方FB：CusTom.ER習慣這家Café

▶官方IG：習慣這家Café（@custom.er2023）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V上椅子 V落地牽繩)