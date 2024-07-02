肉食控的天堂！

王品旗下品牌《和牛涮日式鍋物放題》，和牛三吃，挑戰CP值最高！

和牛火鍋吃到飽，小編只推這一家〜和牛涮，絕對是我近期吃到最滿意的一家(點頭)

和牛涮有多家分店，這次吃的是台北羅斯福店，就在羅斯福路二段上，捷運古亭站6號出口

出來就可以看到了，大大的招牌非常的好認

被網友譽為「台北市最難訂位的和牛火鍋」！

小編這邊要溫馨提醒大家 ，來之前記得要先訂位喔，避免興致勃勃到了門口

，得到一句「很抱歉，今天的預約全滿了」就悲劇了…….

手刀訂位：https://maac.io/2pE4w

迫不及待了，大胃王吃貨們〜趕緊跟著小編的腳步吃一波啦！

哇 〜「日本味」十足的火鍋餐廳，彷彿一秒到日本

一進入店裡就可以感受到濃濃的日式風情，木質建材加上日式燈籠，日本感十足

一二樓裝潢別有用心以兩種截然不同的日式經典風格，2樓是日式祭典風，也超好拍的

空間寬敞舒適又明亮適合朋友聚餐或是單人來吃都不錯

每個座位約坐四人，非常寬敞，不會像很多火鍋店桌子小小的都擺不下

每個座位上都有設置服務鈴，按了服務人員就會來點餐服務加湯清潔，是不是超貼心

坐定位後，店員便拿著菜單來到桌前解說點餐規則

和牛涮日式鍋物放題分為五種吃到飽價格，用餐時間限時120分鐘，同桌所有人皆需點相同價位

和牛吃到飽的價位有：究極和牛響宴1880元，頂級和牛套餐858元，極上和牛768元

我們今天就先來品嘗$858頂級和牛，最厲害的就是澳洲純血和牛，擁有可追溯生命週期的100%珍貴日本血統

，肉質柔嫩多汁，油花分布均勻，不用飛日本就可吃到啦

等湯底時間，準備進攻自助吧！

和牛涮除了肉品、和牛壽司與鯛魚燒是採點餐方式，其他食材直接在自助吧自取

自助吧大致分為：主食區、醬料區、飲料區、甜點區、野菜區，還有和牛炙燒壽司

、和牛黑咖哩、鯛魚燒，超過70種美味無限供應

【野菜區】

野菜區非常的有誠意，蔬菜種類超多，多種新鮮的有機鮮蔬野菜，還有奶油白菜、韓國白菜

、水果玉米和栗子地瓜等等，而且有一些是一般火鍋店較少見的

和牛涮的火鍋料選擇同樣很多，而這裡最特別的是肉漿/魚漿冰淇淋，可以自己做肉丸或魚丸

自助吧真的驚豔不已！！品項應有盡有非常豐富，這個價錢真的很超值！

【主食醬料區】

光是麵就有王子麵、粉絲、蒸煮麵、菠菜麵、火龍果麵，還有韓國泡麵

必吃的「和牛黑咖哩」，醬汁濃郁而且肉片也給很多，柔嫩順口的和牛搭配濃郁黑咖哩

，一瞬間就會嗑掉一碗！

​【飲料區】

有研磨咖啡、冬瓜檸檬冰沙、白桃優格冰沙、可樂機與茶包可選擇

吃火鍋配上一杯酸酸甜甜的冬瓜檸檬冰沙呀〜

​【甜點區】

有一大片的自助吧區食材琳瑯滿目最驚豔的是甜點自助區！

除了有一整櫃的小甜品之外，霜淇淋的配料有夠多〜還能DIY鯛魚燒

日式抹茶晶凍、日式經典晶凍、黃豆粉、極上黑珍珠和黑糖蜜，可以DIY搭配霜淇淋一起吃

​【鯛魚燒】

充滿紫薯香氣的鯛魚燒皮，加入綿密芋泥球內餡，再擠上北海道牛奶

及獨家厚奶茶霜淇淋，日式風味極致療癒

7/1全新口味「紫薯芋泥鯛魚燒」，甜滋滋的香氣撲鼻而來，真的有夠香！

療癒飽滿的紫色內餡一口咬下，大大滿足咀嚼中還可以品嚐到綿密芋泥餡

「鯛魚燒霜淇淋」冷熱一起吃！

現做鯛魚燒作為甜筒，層層堆疊獨家厚奶茶、北海道牛奶口味的美味霜淇淋

不僅看起來超夢幻，吃起來外皮酥脆爽口，一口咬下甜蜜在嘴裡散開〜

實在太幸福了(眼冒愛心)！

​【焦糖和牛壽司】

在和牛壽司上刷上特調炙燒醬，搭配砂糖與美乃滋炙燒，卡滋口感與軟嫩和牛，口感多層次

這道焦糖和牛壽司很夯，也有遠從外地而來就為了吃它！

用噴槍炙燒到表面微焦，逼出和牛的鮮香與油脂，加上蔥花點綴，令人食指大動……

原來這就是銷魂的滋味〜

一口塞進嘴裡，入口即化，好吃到尖叫！！！

超級香又嫩口，而且又超大片的

牛肉的油脂香與越光米飯融和，香Q的米飯帶著和牛軟嫩的口感與油脂，愈吃愈香

【和牛壽喜燒雙吃】

採鴛鴦鍋式，一半為壽喜燒雙吃，一半為涮涮鍋湯頭(味噌雞白湯火鍋湯底)

壽喜燒雙吃「關西風味煎燒和牛壽喜燒」，再注入壽喜燒醬汁變成「關東風味涮煮和牛壽喜燒」

首先服務人員會先灑上白糖，再將洋蔥、蔥段爆香，再加入和牛以數種海鮮蔬菜調製出來的

祕製壽喜燒汁煎燒，最後夾起和牛後再倒入壽喜燒高湯

邊炒口水邊流…….

爆香完的湯頭，整個鍋的湯底會很香濃又甘甜，搭配自己喜愛的火鍋料，隨意煮都好吃

爆炒湯底涮肉片更是好吃到用吞的XD

關西風味煎燒和牛壽喜燒，好吃到一秒流淚！

特製壽喜燒醬汁及糖將牛肉汁煎封起來，完整提升牛肉的味道及口感，超好吃超香！

火鍋就擺滿一整桌超豐盛啊〜

極上和牛套餐九種肉可點：澳洲純血和牛、和牛霜降、和牛雪花、和牛胸腹肉

、安格斯雪花牛、安格斯霜降牛、國產脆皮豬五花、梅花豬肉、國產滑嫩雞腿肉

天吶〜這頂級和牛的色澤和油花是不是超級迷人！

我們已經迫不及待要開動啦

【極上和牛霜降】

擁有完美的霜降紋理，以及玫瑰般的色澤

肉質鮮嫩，口感柔順飽滿，牛鮮味濃郁，入口香甜，享受入口即化的極致美味！

真的好好吃喔〜

【澳洲金牌純血和牛】

是2022-2023年度澳洲和牛品牌賽獲得金牌的品種，擁有可追溯生命週期的100%珍貴日本血統

，生長在純淨原生態的環境中，以優質穀飼餵養500天

和牛獨特的香氣讓人相當驚艷！

一口咬下滑嫩多汁，牛肉的鮮味充滿口中〜

最厲害的是，一般火鍋店的和牛很油很膩吃兩片就受不了了

，小編以前吃過澳州和牛，覺得很無感啊….

和牛涮的純血和牛完全不會膩，肉超級柔嫩，而且又很多汁，真的是超〜好〜吃〜的！

隨便吃個三四盤就回本了啦XD

【極上和牛雪花】

含有較多油花，肉質略為紮實，瘦肉中帶有油脂吃起來的口感不柴不膩

鮮嫩中帶有微Q口感，入口滿滿和牛清香

【極上和牛胸腹肉】

胸腹肉帶有筋、肉、油花的肉塊，嚼勁十足且肉汁豐富

牛胸肉脆口不油膩是我吃涮涮鍋必點

【梅花豬肉】

好的肉片只要簡單涮涮就好吃

和牛涮他們家的肉，品質很有水準，豬肉很鮮甜

雖然是豬肉，但是小編覺得跟牛肉的嫩不相上下耶，非常驚艷！

【安格斯雪花牛】

大家一定吃過一般雪花牛，但你一定沒吃過這麼香嫩的

安格斯雪花牛肉質嫩度和鮮甜滋味就是不一樣，油脂的香氣令人難以抗拒，口感豐富且不膩

【安格斯霜降牛】

雖然不能跟極上和牛霜降媲美，不過，安格斯霜降牛表現也不錯

吃下去時的口感軟嫩Q彈適中恰到好處

【國產脆皮豬五花】

看起來很肥，但吃起來有脆感有彈性，獨特的口感讓人難以忘懷〜

【國產滑嫩雞腿肉】

壽喜燒和國產雞腿肉搭檔，絕配！

彈嫩鮮美的雞腿肉入鍋燉煮，噴香氣息隨之蔓延開來，入口享受精華雞汁瞬間迸發

小珊珊碎碎念：

和牛涮的肉質真的很頂！！！尤其是澳洲純血和牛不吃真真真〜真的會後悔呀！！！

甜品選擇也爆炸多，也打破我對吃到飽，完全顛覆我對壽喜燒餐廳的印象！

和牛涮不只CP值超高，食材的美味度更是令我回味不已，絕對是我近期吃到最滿意的一家〜

【Info】

【和牛涮 日式鍋物放題-台北羅斯福店】

地址：台北市大安區羅斯福路二段27號

營業時間：週一至週四、週日：11:00-23:00、週五至週六 11:00-01:30

預約電話：0223910269

官方粉絲團：和牛涮 日式鍋物放題

IG：和牛涮 日式鍋物放題（@wagyushabutw）• Instagram 相片與影片

官方網站：和牛涮日式鍋物放題

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