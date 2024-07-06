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旅行必備的UNO KNIT織麻枕 親膚細膩的針織技術 完美貼合肩頸腰背

2024-07-06 18:00:00 SISI人妻 人氣：103
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SISI人妻

發表篇數：139篇

文章類別：生活-居家雜貨

UNO KNIT織麻枕封面-01.jpg

旅行這麼多次，從充氣式頸枕到品牌頸枕，我也用過各種不同的頸枕，要找到適合自己的頸枕真的只有實際使用才知道
最近嘗試在網路上紅很久的頸枕「UNO KNIT織麻枕」，因為常在國內旅遊的關係，長途車程中，很需要一顆好的頸枕方便睡覺(?)
目前使用UNO KNIT織麻枕一個多月的心得，只能說試過真的回不去啦！！！一起來看看我的使用心得吧旅行必備的UNO KNIT織麻枕 親膚細膩的針織技術 完美貼

 

開箱頸枕

收到包裹後，打開來頸枕會用黑色網子包裝
它一共有三個顏色：藍色、綠色及粉色。我最喜歡中性色的藍色，好看又耐髒

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跟以前買的頸枕比起來，UNO KNIT織麻枕枕體的高度較高，加粗枕臂，能完整包覆頸部
有機曲線設計延伸至前方能包覆到雙頰及下顎，符合人體工學

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UNO KNIT織麻枕的枕套使用吸濕排汗的編織材質，透氣又親膚，長久使用下來不會有悶熱感

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UNO KNIT織麻枕的拉鍊設計可將枕套與枕芯分離拆洗

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裡面使用頂級竹炭親水記憶棉，可隨意捏壓成形，能縮小頸部與頸枕之間的空隙，使肩頸更貼合，讓身體感到放鬆
竹炭親水記憶棉很適合潮濕悶熱的台灣氣候，因為它涼爽恆溫，不會因為天氣溫度的關係而變軟或變硬
而竹炭可除臭、抑菌，對於每天使用頸枕的人來說是一大優點

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扣上釦子避免頸枕因睡著時滑落，一鍵開合非常方便穿脫！

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UNO KNIT織麻枕不管什麼角度都可以安心躺、安心睡！360度完整環繞，好好保護肩頸

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UNO KNIT織麻枕附一個旅行收納袋

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隨意凹折裝進收納袋

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收納袋背面的魔鬼氈設計，可隨意扣在行李桿上方便攜帶

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使用情境

1.車上頸枕
車子移動過程中，頭容易左右晃動，戴上UNO KNIT織麻枕後就能維持同一姿勢一路睡到目的地

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2.家中午睡枕
午後想要小瞇一下，可將UNO KNIT織麻枕當作枕頭使用

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3.作為沙發頭部靠枕
坐在低背沙發時，頭部沒有可以支撐的地方，這時就可以使用UNO KNIT織麻枕，看電視或是休息都很適合使用

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4.辦公室午休枕

織麻枕收納後小小體積放在辦公室抽屜不佔空間，午休時再拿出來使用

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5.辦公室腰靠枕

有些辦公室不是使用電腦椅，這時候就可以放一顆織麻枕作為腰部支撐用，減緩久坐的不適感

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6.我喜歡將織麻枕直接掛在登機箱上，方便隨時拿起來使用！也可以使用附贈的收納袋掛在行李箱上喔！

旅行必備的UNO KNIT織麻枕 親膚細膩的針織技術 完美貼

 

現在生活中離不開UNO KNIT織麻枕，旅行時一定必帶，平常工作中我也常常使用保護我的頸部
使用率超高～推薦給正在尋找命定頸枕的你！

 

🔴 商品名稱UNO KNIT織麻枕
🔴 官網：https://unovoyage.com/
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/unclesign/
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/unovoyage/
🔴 Youtube：https://www.youtube.com/c/unovoyage
 

文章標籤
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