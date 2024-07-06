旅行這麼多次，從充氣式頸枕到品牌頸枕，我也用過各種不同的頸枕，要找到適合自己的頸枕真的只有實際使用才知道

最近嘗試在網路上紅很久的頸枕「UNO KNIT織麻枕」，因為常在國內旅遊的關係，長途車程中，很需要一顆好的頸枕方便睡覺(?)

目前使用UNO KNIT織麻枕一個多月的心得，只能說試過真的回不去啦！！！一起來看看我的使用心得吧

開箱頸枕

收到包裹後，打開來頸枕會用黑色網子包裝

它一共有三個顏色：藍色、綠色及粉色。我最喜歡中性色的藍色，好看又耐髒

跟以前買的頸枕比起來，UNO KNIT織麻枕枕體的高度較高，加粗枕臂，能完整包覆頸部

有機曲線設計延伸至前方能包覆到雙頰及下顎，符合人體工學

UNO KNIT織麻枕的枕套使用吸濕排汗的編織材質，透氣又親膚，長久使用下來不會有悶熱感

UNO KNIT織麻枕的拉鍊設計可將枕套與枕芯分離拆洗

裡面使用頂級竹炭親水記憶棉，可隨意捏壓成形，能縮小頸部與頸枕之間的空隙，使肩頸更貼合，讓身體感到放鬆

竹炭親水記憶棉很適合潮濕悶熱的台灣氣候，因為它涼爽恆溫，不會因為天氣溫度的關係而變軟或變硬

而竹炭可除臭、抑菌，對於每天使用頸枕的人來說是一大優點

扣上釦子避免頸枕因睡著時滑落，一鍵開合非常方便穿脫！

UNO KNIT織麻枕不管什麼角度都可以安心躺、安心睡！360度完整環繞，好好保護肩頸

UNO KNIT織麻枕附一個旅行收納袋

隨意凹折裝進收納袋

收納袋背面的魔鬼氈設計，可隨意扣在行李桿上方便攜帶

使用情境

1.車上頸枕

車子移動過程中，頭容易左右晃動，戴上UNO KNIT織麻枕後就能維持同一姿勢一路睡到目的地

2.家中午睡枕

午後想要小瞇一下，可將UNO KNIT織麻枕當作枕頭使用

3.作為沙發頭部靠枕

坐在低背沙發時，頭部沒有可以支撐的地方，這時就可以使用UNO KNIT織麻枕，看電視或是休息都很適合使用

4.辦公室午休枕

織麻枕收納後小小體積放在辦公室抽屜不佔空間，午休時再拿出來使用

5.辦公室腰靠枕

有些辦公室不是使用電腦椅，這時候就可以放一顆織麻枕作為腰部支撐用，減緩久坐的不適感

6.我喜歡將織麻枕直接掛在登機箱上，方便隨時拿起來使用！也可以使用附贈的收納袋掛在行李箱上喔！

現在生活中離不開UNO KNIT織麻枕，旅行時一定必帶，平常工作中我也常常使用保護我的頸部

使用率超高～推薦給正在尋找命定頸枕的你！