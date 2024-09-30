這次來到桃園市中壢區的「壢小故事森林 Zhongli Forest Story House」，園區位在中壢國小附近，由三棟日式建築物組成，日治時期是教職員的宿舍，於民國104年被政府列為歷史建築保護。

後來由政府整修再規劃，將這裡定位成親子教育空間，園區內目前有三個館區：讀讀小茶屋、故事憨仔店及御前上茶。

2022年起由真善美社會福利基金會經營，安排一系列課程讓憨兒在這裡學習導覽活動、與民眾進行接觸。





交通資訊

自行開車：



中壢國小地下停車場，從B出口(康樂路出口)右轉步行2分鐘。

停車場地址：320桃園市中壢區延平路622號

火車：

至中壢火車站下車，步行約5分鐘。



公車：

至桃園/中壢/新竹/國光客運中壢總站下車，步行約5分鐘。



高鐵：

至高鐵桃園站下車，搭乘170接駁公車至中壢總站，步行約5分鐘。

壢小故事森林環境

壢小故事森林位在車水馬龍的大馬路旁，四周被大樹環繞，搭配日式房屋，走進來彷彿進入另一個世界，成為都市中的一片寧靜所

壢小故事森林四周都是紅線禁止停車，騎車、開車的朋友記得停放停車場喔～

讀讀小茶屋



讀讀小茶屋內有販售書、冷泡茶，目前試營運中，2024/10/11正式營運後會販售duma造型鯛魚燒！





這一棟原本為教職員宿舍，因為是古蹟的關係，入內需脱鞋子、並穿著襪子，如果沒有穿襪子現場可購買。



日治時代的房屋使用編竹夾泥牆，現場也有保留一步份做導覽展示。







讀讀小茶屋有許多童書，非常適合親子一起來共讀！童書可現場閱讀或購買～

園區到處可見可愛的吉祥物Duma，牠是一隻爆炸頭的台灣黑熊，Duma喜歡讀書、吃蘋果跟愛喝冷泡茶。

讀讀小茶屋也有販售牠的周邊商品，非常可愛！

冷泡茶由亞洲品茶師挑選茶葉，共推出兩款純茶、兩款果香茶～

茶味濃郁，喝起來會回甘！

販賣部隔壁就是閱覽室，裡面一樣有滿滿的書籍

這邊整修後維持得非常好，環境整潔又舒適！

日式壁櫥：在讀讀小茶屋作為書櫃使用，以前則是收納寢具等家用雜物，可保持室內整潔。

園區導覽



平日、假日團體可 預約 憨兒導覽，會帶客人逛整個園區，邊走邊介紹。

這一棵樹是壢小故事森林內最老的樹：茄苳樹

古時候房子為了怕淹水，所以有架高設計。

雨淋板：為了防止竹編夾泥牆因為下雨而損壞，日治時期會在外牆上鋪設了一片片的木板，可防雨和保護建築物結構，是典型的日式住宅外牆特色。

雲形鬼瓦：為日本屋脊上的裝飾瓦，有驅邪避凶脂作用。

通風口：房子底下的通風口，可保持通風對流、預防白蟻滋生、貓鼠等異物進入。

故事憨仔店



這一棟原本是校長宿舍，目前為 基金會主理的柑仔店， 入內也需要脫鞋子。

填寫問卷還可以得到小禮物喔！



除了販售商品外，假日也有舉辦課程活動，採線上報名。

各地捐贈的物資，基金會以較便宜的價格販售～

除了物資外，也有販售憨兒製作的手工手鏈、吊飾。

這一間還保留展示日治時期使用的馬桶。

電視播放壢小故事森林的歷史及重建過程。

御前上茶一樓側邊有洗手間及育嬰室。

二樓上去的平台可以更清楚看到讀讀小茶屋及故事憨仔店兩棟屋頂的磚瓦。

日本和瓦：傳統日式屋頂「黑瓦」，多由日本運到台灣，後期因黑瓦量少，新式屋頂瓦片改用「紅瓦」。

台式紅瓦

御前上茶環境



御前上茶是全國最大的抹茶連鎖店，是台灣的在地品牌。

店內地板保有一部分原建築的馬賽克磁磚，由許多小石塊或有色碎玻璃拼成圖案，在日治時期是高級的建材裝飾。

店內明亮寬敞、座位很多，可以坐在百年古蹟中品嚐抹茶，真是一大享受！

御前上茶壢小店 菜單



每人低消$110，6歲以下免低消。加入會員，消費滿$100可累積1點，集滿點數可兌換商品。

宇治抹茶鬆餅：擁有抹茶香氣的抹茶鬆餅搭配蜜紅豆及抹茶，適合當下午茶小點❤️

宇治抹茶奶酪：初次嘗試抹茶的朋友可以點這款，淡淡的抹茶味奶酪搭配蜜紅豆，口感綿密滑嫩

宇治抹茶生乳酪：吃起來苦甜苦甜，完全不會膩！

玄米米蕨餅聖代：雙色霜淇淋搭配抹茶凍、蜜紅豆、手工豆芙、甜麥仁跟白玉，層次很豐富，吃起來很有飽足感！

抹茶檸檬綠：抹茶綠加上檸檬原汁，檸檬汁中和抹茶的苦味，抹茶中和檸檬的酸味，喝起來很搭～很解渴！

園區必拍景點

園區內有各式吉祥物Duma的拍照景點，來壢小故事森林散步不忘跟Duma合照喔！

園區建築物也好好拍！

雖然壢小故事森林佔地不大，但這邊保有日式的傳統建築，設備及建築修復完善！園區環境及廁所也維護的很乾淨！

推薦給家中有小朋友的家庭～可以來壢小故事森林看書、散步、品嚐下午茶❤️❤️❤️

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