我家附近的知鳥咖啡熄燈後，進駐了在桃園很有名的豆花店「澎湃豆花」，之前只有在中壢及龍潭有店

去年展店到龜山啦！龜山區除了家芬豆花外，我們最喜歡這家的豆花及仙草！

室外環境



店門外無汽車停車位，可停在文化七路上路邊白線再走過來

店外不遠處有機車停車格

布條寫著飽，澎湃豆花一碗真的份量能讓人吃的超飽

平日非用餐時間也是很多人排隊外帶跟內用

室內環境

在外點餐後，店員會安排位子入座，如遇客滿時，用餐時間為45分鐘

內用低消為一人一份餐點（不包含外帶餐點與暖呼呼薑茶飲品）

國小生以下沒有在低消限制內，若與小朋友共食續加一次為10元（若共食無續加是不會收費的哦）

現在的文青網美店marshall音響是標配了吧

到處都有小植栽，佈置很用心

菜單

續加品項：

點主食冰品豆花、嫩仙草，可免費續加主食：黑糖冰沙/黑糖湯底（無法交換品項續加）

主食熱品豆花，可免費續主食熱豆花與熱黑糖水

燒仙草/紅豆湯/大湯圓無提供續加服務喔

若續加：鮮奶湯底 收費為15元 / 豆漿湯底收費為10元（夏季限定）

配料無法免費續加～配料要加購一種配料為10元

若有續加,無提供打包服務

無續加，吃不完有提供打包服務，但會酌收紙碗費2元～

餐點介紹

鮮奶嫩仙草(紅豆、紫米、芋圓)

份量我覺得滿多的，配料也是給得誠意滿滿，也不會太甜～

芋圓超Q～

鮮奶嫩仙草(綠豆、桂花蒟蒻、珍珠)

個人很喜歡桂花蒟蒻的味道～外面比較少豆花店有這個品項，吃起來真的有桂花的味道很特別！

線上預訂取餐

加入官方line可線上點餐：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=081lalqa

炎炎夏日快到了，快帶著家人、朋友一起來嚐嚐澎湃豆花吧！





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