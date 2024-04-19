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龜山豆花店｜桃園超美豆花店 澎湃豆花 豆花 仙草 冰沙免費續加 百元以下甜品店

2024-04-19 17:00:00 SISI人妻 人氣：306
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窩客好文

SISI人妻

發表篇數：138篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：澎湃豆花林口店
place桃園市龜山區興華五街75號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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綠豆蒜製研所 封面-01-01.jpg

我家附近的知鳥咖啡熄燈後，進駐了在桃園很有名的豆花店「澎湃豆花」，之前只有在中壢及龍潭有店
去年展店到龜山啦！龜山區除了家芬豆花外，我們最喜歡這家的豆花及仙草！

 

 

🔴 甜點店名稱：澎湃豆花林口店
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/penpai7375/
🔴 instagram：https://www.instagram.com/pengpai7375/
🔴 地址： 333桃園市龜山區興華五街75號1樓
🔴 電話： 03 327 8773
🔴 營業時間：
週一至週六［中午12：00-晚上20：30］內用最後點餐時間至20:00
週日［中午12：00-下午18：00］內用最後點餐時間至17:30
🔴 官方line：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=081lalqa
🔴 Ubereat外送：

 

室外環境


店門外無汽車停車位，可停在文化七路上路邊白線再走過來
店外不遠處有機車停車格

澎湃豆花林口店2.jpg

 

布條寫著飽，澎湃豆花一碗真的份量能讓人吃的超飽

澎湃豆花林口店5.jpg

 

平日非用餐時間也是很多人排隊外帶跟內用

澎湃豆花林口店1.jpg

 

室內環境

在外點餐後，店員會安排位子入座，如遇客滿時，用餐時間為45分鐘
內用低消為一人一份餐點（不包含外帶餐點與暖呼呼薑茶飲品）
國小生以下沒有在低消限制內，若與小朋友共食續加一次為10元（若共食無續加是不會收費的哦）

澎湃豆花林口店6.jpg

 

現在的文青網美店marshall音響是標配了吧龜山豆花店｜桃園超美豆花店 澎湃豆花 豆花 仙草 冰沙免費續

澎湃豆花林口店8.jpg

 

到處都有小植栽，佈置很用心

澎湃豆花林口店10.jpg

 

菜單

續加品項：
點主食冰品豆花、嫩仙草，可免費續加主食：黑糖冰沙/黑糖湯底（無法交換品項續加）
主食熱品豆花，可免費續主食熱豆花與熱黑糖水
燒仙草/紅豆湯/大湯圓提供續加服務喔
若續加：鮮奶湯底 收費為15元 / 豆漿湯底收費為10元（夏季限定
配料無法免費續加～配料要加購一種配料為10元
若有續加,無提供打包服務
無續加，吃不完有提供打包服務，但會酌收紙碗費2元～

澎湃豆花林口店14.jpeg

 

餐點介紹

鮮奶嫩仙草(紅豆、紫米、芋圓)
份量我覺得滿多的，配料也是給得誠意滿滿，也不會太甜～

澎湃豆花林口店11.jpg

 

芋圓超Q～

澎湃豆花林口店13.jpg

 

鮮奶嫩仙草(綠豆、桂花蒟蒻、珍珠)
個人很喜歡桂花蒟蒻的味道～外面比較少豆花店有這個品項，吃起來真的有桂花的味道很特別！

澎湃豆花林口店12.jpg

 

 

線上預訂取餐

加入官方line可線上點餐：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=081lalqa

龜山豆花店｜桃園超美豆花店 澎湃豆花 豆花 仙草 冰沙免費續

 

炎炎夏日快到了，快帶著家人、朋友一起來嚐嚐澎湃豆花吧！

 

🔴 豆花店名稱：澎湃豆花林口店
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/penpai7375/
🔴 instagram：https://www.instagram.com/pengpai7375/
🔴 地址： 333桃園市龜山區興華五街75號1樓
🔴 電話： 03 327 8773
🔴 營業時間：
週一至週六［中午12：00-晚上20：30］內用最後點餐時間至20:00
週日［中午12：00-下午18：00］內用最後點餐時間至17:30
🔴 官方line：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=081lalqa
🔴 Ubereat外送：


 

文章標籤
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