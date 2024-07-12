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鹿港住宿推薦｜鹿港老街十三號民宿 鹿港老街唯一百年老宅民宿 華麗復古風 鹿港兩天一夜行程安排

2024-07-12 18:00:00 SISI人妻 人氣：132
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窩客好文

SISI人妻

發表篇數：141篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

造訪商家：

鹿港老街十三號民宿
place彰化縣鹿港鎮瑤林街13號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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鹿港13號民宿 封面.JPG

鹿港兩天一夜行程安排

我們從北部開車下去，想來個悠閒的兩天一夜，於是睡到自然醒後，中午吃完飯才慢慢開車出發！
第一天：15:00到達民宿check in  放好行李休息一下一樓「好棒雪花冰店」吃雪花冰 ⭢ 逛鹿港老街 ⭢ 「悟時 麵店」吃晚餐 「桂花巷藝術村」逛逛 ⭢ 回民宿休息

第二天：睡到自然醒 午餐吃「LeeLi's」義式葷素餐廳 ⭢ 逛鹿港龍山寺 ⭢ 溫叨 洋果子店」吃冰喝咖啡 買伴手禮「鼎泰興」水蒸蛋糕、「鄭玉珍-鹿港糕餅百年老店」綠豆椪 ⭢ 打道回府

 

關於鹿港老街十三號民宿

鹿港老街十三號民宿為合法民宿：彰化縣民宿138號，是鹿港老街上唯一一家民宿，下樓就可以逛老街，超級方便！
全棟室內外禁煙，雖然無供應早餐，但老街附近很多美食可以享用，不用擔心早餐、宵夜問題～


檢視較大的地圖

🔴 民宿名稱：鹿港老街十三號民宿
🔴 電    話  :  0982 511 171
🔴 地    址  :  505彰化縣鹿港鎮瑤林街13號
🔴 粉絲團  ： https://www.facebook.com/no13oldstreet
🔴 Instagram :  https://www.instagram.com/lukang_13_old_street/
🔴 官方LINE ：@133cvnip
🔴 線上訂房：booking

 

停車資訊

鹿港老街十三號民宿附設停車場，距離民宿約走路5分鐘

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鹿港老街十三號民宿 內部環境

大門口古色古香
一樓是民宿老闆開的冰店「好棒雪花冰

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門口洗手台做成「半邊井」的造型，超可愛！❤️❤️❤️

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好棒雪花冰」店內裝潢很像華麗復古風咖啡店的感覺

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麵茶雪花冰(左)、芒果雪花冰(右)
酷熱的天氣來一碗雪花冰超讚！口味不會太甜～麵茶口味第一次吃到真的很特別！來逛鹿港老街時絕對不要錯過！

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15:00準備check in了～進來一樓大廳先換拖鞋

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民宿提供的是免洗拖鞋，也可以自備拖鞋

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一樓交誼廳超級美！牆壁跟地板的磁磚都有特別挑選過，很適合老宅的氛圍💕
一樓大廳旁有一間四人房，如果跟不太方便爬樓梯的長輩出遊，可以選擇一樓的四人房。

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房間都是使用電子鎖，用房卡逼一下就能開門

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老闆給我們一張鹿港老街十三號民宿附近的景點地圖

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二樓走廊有飲水機跟冰箱

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這次我們住的是二樓「福鹿」四人房房型
房間坪數：9坪，寬敞又明亮！✨✨✨ 雖然是老宅，但有挑高設計，不會有壓迫感～

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窗戶超復古！這邊是打卡景點，要拍好拍滿～

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窗戶往外一看，斜對面就是知名古蹟景點「半邊井

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房間內提供礦泉水、茶包跟即溶咖啡

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老街十三號民宿的四人房房型提供Dyson吹風機

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不得不說Dyson吹風機 風很大又不會過燙，民宿能提供Dyson吹風機 真的好高級！😍

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衣架區

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民宿提供浴巾、毛巾及備品

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浴室超美～超喜歡地板的復古花磚設計

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電視打開就有Netflix可以看

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民宿目前有打卡贈送小禮物活動～「半邊井磁鐵」跟「民宿手機支架」超級可愛！

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民宿附近景點

就位在鹿港老街上，一整條邊吃邊逛、參拜廟宇......等等約1~2小時左右

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很喜歡鹿港老街上悠閒的氛圍，轉角處處有驚喜

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半邊井
2024鹿港小鎮光影藝術節開跑～與日本知名「角落生物」合作，在鹿港各個知名景點都有可愛的造景可以拍照，晚上時段還有點燈喔～早晚有不一樣的風貌

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鹿港城隍廟

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2024鹿港小鎮光影藝術節的地圖

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瑤林街廣場

廣場上有角落生物的大型公仔可以拍照

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晚上點燈

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到鹿港才發現這邊有兩座「天后宮」，真的很特別～兩座廟宇我們都有去參觀
延伸閱讀：鹿港為什麼有兩個天后宮？

 

鹿港新祖宮(勅建天后宮)：

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鹿港天后宮

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桂花巷藝術村

白天這邊有店家可以逛逛～晚上點燈後也很漂亮，晚餐後可以來這邊走走散步

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悟時 麵店

晚餐選擇位在鹿港新祖宮旁邊的小吃麵店，店裡裝潢走日式文青風
除了葷食，也有提供素食麵喔！

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LeeLi's

第二天睡到自然醒，11點退房後，午餐吃「LeeLi's」義式葷素餐廳，店裡有可愛的兩隻柴犬店狗
食物也很好吃！推推

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燉飯、義大利麵都很讚！老公說海鮮類又大又新鮮鹿港住宿推薦｜鹿港老街十三號民宿 鹿港老街唯一百年老宅民宿

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鹿港龍山寺

為國家一級古蹟，上次3月來訪時還在整修，目前已整修完畢可以拍到廟宇的全貌

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鹿港龍山寺佔地一千六百多坪，為三進二院七開間的建築格局，分為山門、五門殿（含戲台）、正殿（含拜殿）、後殿。

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溫叨 洋果子店 鹿港龍山寺

鹿港龍山寺旁的青年旅社兼咖啡店，一樓賣甜點、咖啡與冰淇淋，二樓則為青旅

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龍山寺逛累了就來「溫叨 洋果子店」吃一支冰淇淋吧！

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鹿港民俗文物館:

是臺灣第一座私人博物館，前身為近代顯赫一時的台灣五大家族之鹿港辜家辜顯榮宅邸。

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住宿心得

今年來兩次鹿港旅遊，感受都很好～喜歡鹿港悠閒的感覺
這次住「鹿港老街十三號民宿」老闆非常親切！很像住進親戚朋友家的感覺～
而且可以睡在鹿港老街上近百年的老宅內，真的非常難得
民宿不管是內部裝潢或是硬體設備都非常新，既保有老宅的氛圍，又享受到新設備的服務，大推五顆星⭐⭐⭐！
下次到鹿港玩還會再回訪❤️❤️❤️ 推薦給正在尋找鹿港住宿的你們～

 

🔴 民宿名稱：鹿港老街十三號民宿
🔴 電    話  :  0982 511 171
🔴 地    址  :  505彰化縣鹿港鎮瑤林街13號
🔴 粉絲團  ： https://www.facebook.com/no13oldstreet
🔴 Instagram : https://www.instagram.com/lukang_13_old_street/
🔴 官方LINE ：@133cvnip
🔴 線上訂房：booking

 

文章標籤
老街十三號民宿 鹿港老街 半邊井 鹿港住宿 鹿港旅遊 鹿港飯店 鹿港住宿推薦 鹿港兩天一夜 鹿港老宅民宿 鹿港美食 好棒雪花冰
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