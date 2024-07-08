|陶之飲 客家美食
工藝行旅，離開台北後的第一站從美食開始；
抵達苗栗縣公館鄉時剛好已是午餐時間，
這次安排的是到苗栗公館當地知名的特色餐廳「陶之飲」；
|陶之飲 客家美食
如其名，這家客家美食餐廳是結合了陶藝與美食，
店內使用的餐具、餐盤可都是在當地特別訂製的陶製食器，
沒想到這樣的一間看似熱炒的客家餐廳，竟然如此講究，
生活中的工藝，讓食物味覺、視覺都更美好😍
|陶之飲 客家美食
陶之飲 客家菜館
地址：36350苗栗縣公館鄉成功路23號
電話：037222408
營業時間：11:00–20:00
店休日：星期二
|陶之飲 客家美食
嗯，讓我驚喜到，原來在台灣許多角落，吃飯也能如此有儀式感，
跟日本一樣，也這麼重視「食器」呀！
且還不是文青小店，而是一間已經傳承到第三代的老店，
「陶之飲」老闆繼承了媽媽（民國50-80年）當總舖師的手藝和口味，
當日也遇到的第二、第三代的老闆。
|陶之飲 客家美食
「陶之飲」據說是無菜單料理
（不過我不確定，因當天是配好的桌菜，我是回來之後，在網路上整理才發現）
據說，老闆依據季節變化，將傳統料理融合在地農特產，
如紅棗、芋頭和福菜，創造出一道道特色菜餚和米點，深受大家的喜愛。
|陶之飲 客家美食
那日的客家燜筍做得很棒，
我很喜歡這個調味，燜筍也挺嫩的，
這應該是近期吃到最喜歡的客家燜筍囉
|陶之飲 客家美食
紅燒肉有加酒，這有我小時侯的味道，
且不會過於肥，也不會過甜，
也沒有加上一些有的沒有，
|陶之飲 客家美食
印象中傳統樸實的美味，
也相當下飯，一個不留意就會讓人多吃好幾口飯哦！！
|陶之飲 客家美食
客家小炒，口味算重，裡頭的肉絲應該是有另外醃製過的吧？
入口時跟中壢吃得相較下顯得較不油膩
哈哈哈，可能中壢的食物正如董月花說的：「中壢的土雞，又油又香......」
|陶之飲 客家美食
雞肉配客家桔醬，絕配的好味道，
這雞肉不會過柴，有點甘蔗雞的口感，
沾上點客家桔醬，就是熟悉的客家美味。
|陶之飲 客家美食
店內受眾人喜愛的「鮮魚燒」，
新鮮的魚加上蔥、辣椒、薑絲一起蒸煮，
不一會兒的時間，魚就熟了，
入口時，魚肉鮮嫩美味，底下的湯汁鮮甜，讓人一口接著一口；
拿來拌飯也相當不錯（笑）
|陶之飲 客家美食
福菜肉片湯，也挺有古早味的；
很久沒吃到如此少葉的福菜（應該是福菜吧？有人說是酸菜？）
搭配上搭配半肥半瘦的豬肉，竟也不油膩，
湯頭還不錯，自己也默默喝了好幾碗。
|陶之飲 客家美食
薑絲大腸，是一到自己不吃的客家美食（因我不吃內臟）
不過，當上桌時，我可以聞得到那股酸勁，
有點久沒遇到這樣的薑絲大腸，感覺很酸.....
我問了坐旁邊的跳耀的宅男，
他說：不會很酸....那應該是聞起來酸，吃起來不酸，
味道應該也是挺不錯的，我看同桌的大家都吃的津津有味。
|陶之飲 客家美食
還有這菜圃蛋，這.....外觀模樣感覺像是淋上的醬油醬燒一般，
不過，又沒有（笑）
表皮焦酥香，但這模樣有點燒焦的模樣，
大夥笑著說，該不會是阿嬤忙不過來吧....（哈哈哈）
我是覺得真的燒糊了，不過，可是香氣逼人呦
|陶之飲 客家美食
炒龍鬚菜，搭配了肉絲、辣椒、胡蘿蔔、蒜...
雖說看起來有點老，但入口時還挺嫩的，
應該是現在的季節野菜，也是自己挺喜歡的口味。
|陶之飲 客家美食
最後用客家麻糬為甜點收胃，可真是太⋯滿足囉！
有嚼勁的麻糬加上花生粉與糖粉，
這味道簡單又美味，每家的口感與滋味略有不同，
「陶之飲」的更有嚼勁，更接近我印象中的古早味。
「陶之飲」店內中國風格的木製裝潢，
搭配上訂製陶器食器，讓吃飯更有儀式感；
此外，店內許多角落也有一些藝術作品可欣賞，
我瞧著柱子掛著的畫像，工作人員還會主動上前來介紹，
|陶之飲 客家美食
嗯，這....真的跟印象中的傳統客家菜餐廳很不同；
似乎藝術（工藝）就這樣融入在生活中，感覺很好。
|陶之飲 客家美食
下一次，當朋友們漫遊苗栗公館，
不妨來到「陶之飲」，
品味那一份傳承數十年的古早客家味，
享受一場舌尖與視覺的的美食盛宴。
|工藝行旅首發團 陶之飲 客家美食
這次是參加了國立台灣工藝研究發展中心 所舉辦「工藝行旅首發團」；
未來還會以文化與工藝為路徑，
陸續推出全台各區適合各族群的100條工藝行旅路線哦！
|工藝行旅首發團 陶之飲 客家美食
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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