陶之飲 客家美食

工藝行旅，離開台北後的第一站從美食開始；

抵達苗栗縣公館鄉時剛好已是午餐時間，

這次安排的是到苗栗公館當地知名的特色餐廳「陶之飲」；

陶之飲 客家美食

如其名，這家客家美食餐廳是結合了陶藝與美食，

店內使用的餐具、餐盤可都是在當地特別訂製的陶製食器，

沒想到這樣的一間看似熱炒的客家餐廳，竟然如此講究，

生活中的工藝，讓食物味覺、視覺都更美好😍

陶之飲 客家美食

陶之飲 客家菜館

陶之飲粉絲頁

地址：36350苗栗縣公館鄉成功路23號

電話：037222408

營業時間：11:00–20:00

店休日：星期二

陶之飲 客家美食

嗯，讓我驚喜到，原來在台灣許多角落，吃飯也能如此有儀式感，

跟日本一樣，也這麼重視「食器」呀！

且還不是文青小店，而是一間已經傳承到第三代的老店，

「陶之飲」老闆繼承了媽媽（民國50-80年）當總舖師的手藝和口味，

當日也遇到的第二、第三代的老闆。

陶之飲 客家美食

「陶之飲」據說是無菜單料理

（不過我不確定，因當天是配好的桌菜，我是回來之後，在網路上整理才發現）

據說，老闆依據季節變化，將傳統料理融合在地農特產，

如紅棗、芋頭和福菜，創造出一道道特色菜餚和米點，深受大家的喜愛。

陶之飲 客家美食

那日的客家燜筍做得很棒，

我很喜歡這個調味，燜筍也挺嫩的，

這應該是近期吃到最喜歡的客家燜筍囉

陶之飲 客家美食

紅燒肉有加酒，這有我小時侯的味道，

且不會過於肥，也不會過甜，

也沒有加上一些有的沒有，

陶之飲 客家美食

印象中傳統樸實的美味，

也相當下飯，一個不留意就會讓人多吃好幾口飯哦！！

陶之飲 客家美食

客家小炒，口味算重，裡頭的肉絲應該是有另外醃製過的吧？

入口時跟中壢吃得相較下顯得較不油膩

哈哈哈，可能中壢的食物正如董月花說的：「中壢的土雞，又油又香......」

陶之飲 客家美食

雞肉配客家桔醬，絕配的好味道，

這雞肉不會過柴，有點甘蔗雞的口感，

沾上點客家桔醬，就是熟悉的客家美味。

陶之飲 客家美食

店內受眾人喜愛的「鮮魚燒」，

新鮮的魚加上蔥、辣椒、薑絲一起蒸煮，

不一會兒的時間，魚就熟了，

入口時，魚肉鮮嫩美味，底下的湯汁鮮甜，讓人一口接著一口；

拿來拌飯也相當不錯（笑）

陶之飲 客家美食

福菜肉片湯，也挺有古早味的；

很久沒吃到如此少葉的福菜（應該是福菜吧？有人說是酸菜？）

搭配上搭配半肥半瘦的豬肉，竟也不油膩，

湯頭還不錯，自己也默默喝了好幾碗。

陶之飲 客家美食

薑絲大腸，是一到自己不吃的客家美食（因我不吃內臟）

不過，當上桌時，我可以聞得到那股酸勁，

有點久沒遇到這樣的薑絲大腸，感覺很酸.....

我問了坐旁邊的跳耀的宅男，

他說：不會很酸....那應該是聞起來酸，吃起來不酸，

味道應該也是挺不錯的，我看同桌的大家都吃的津津有味。

陶之飲 客家美食

還有這菜圃蛋，這.....外觀模樣感覺像是淋上的醬油醬燒一般，

不過，又沒有（笑）

表皮焦酥香，但這模樣有點燒焦的模樣，

大夥笑著說，該不會是阿嬤忙不過來吧....（哈哈哈）

我是覺得真的燒糊了，不過，可是香氣逼人呦

陶之飲 客家美食

炒龍鬚菜，搭配了肉絲、辣椒、胡蘿蔔、蒜...

雖說看起來有點老，但入口時還挺嫩的，

應該是現在的季節野菜，也是自己挺喜歡的口味。

陶之飲 客家美食

最後用客家麻糬為甜點收胃，可真是太⋯滿足囉！

有嚼勁的麻糬加上花生粉與糖粉，

這味道簡單又美味，每家的口感與滋味略有不同，

「陶之飲」的更有嚼勁，更接近我印象中的古早味。

「陶之飲」店內中國風格的木製裝潢，

搭配上訂製陶器食器，讓吃飯更有儀式感；

此外，店內許多角落也有一些藝術作品可欣賞，

我瞧著柱子掛著的畫像，工作人員還會主動上前來介紹，

陶之飲 客家美食

嗯，這....真的跟印象中的傳統客家菜餐廳很不同；

似乎藝術（工藝）就這樣融入在生活中，感覺很好。

陶之飲 客家美食

下一次，當朋友們漫遊苗栗公館，

不妨來到「陶之飲」，

品味那一份傳承數十年的古早客家味，

享受一場舌尖與視覺的的美食盛宴。

工藝行旅首發團 陶之飲 客家美食

這次是參加了國立台灣工藝研究發展中心 所舉辦「工藝行旅首發團」；

未來還會以文化與工藝為路徑，

陸續推出全台各區適合各族群的100條工藝行旅路線哦！

工藝行旅首發團 陶之飲 客家美食

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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