



說起客家菜，我想在桃園的選擇有太多太多....

我們已經不知道吃過多少家客家菜店，

最後總是會有幾間自己的愛店，

而當地人也都有著自己習慣與熟悉的店；

我想，對於當地人來說，

客家菜，應該就是一般的生活日常美食吧！

我們喜歡龍潭美樂地我家小館的「油雞」，

嗯，目前好像都還沒吃到比他們家好吃的油雞，

即使離我們有點遠、漲價、人多....等，但都是會想吃（笑）

三塊厝懷舊美食餐館

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電話：033812341

地址：337桃園市大園區中正東路一段681號

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:00

店休日：星期二

那日，我們又想吃油雞，想說找找看是否有機會能取代美樂地我家小館呢？

就這樣的找到了這家「三塊厝懷舊美食餐館」，

我們運氣不錯，還好去得早，不然週末沒預定，可就吃不到嚕

店不大，桌數也不多，感覺都是熟客居多；

老闆娘穿得有些花枝招展，且相當熱情與有些翹皮的感覺。

「三塊厝懷舊美食餐館」的菜單挺簡單的，

A4紙一張，裡頭有不少熟悉與想吃的菜，

如果好吃的話，我們下次還會再來；

今日就先點最想吃的「三塊厝油雞」。

等待菜上桌的時候，

老闆娘先送來招待的小菜～涼拌洋蔥，

上頭還灑上了花生粉與芝麻，

入口清爽，開胃，

嗯，還挺喜歡的。

今日天氣熱，所以我沒點湯，

拿了瓶蘋果西打，

嗯，這是自己最喜歡跟熱炒店搭配的飲料，

且有小時候的味道（笑）

三塊厝油雞 NT380元

嗯，其實不算便宜；但我們還是想試試，

當油雞上桌時，沒有美樂地的香，

油嫩度也輸給了美樂地，但算是好吃的油雞嚕

不過，價格也似乎比美樂地高了點

菜埔蛋 NT130元

這個菜埔蛋好香，且好好吃哦！

有烘蛋的口感，滿滿的入口蘿蔔乾與蔥花，

不會太死鹹，吃得到蛋香，

是喜歡的口味；

嗯，油應該也是放得夠，但不會吃得滿嘴油。

客家小炒 NT240元

這應該也是熟悉的客家菜

有鍋氣，裡頭魷魚、豆乾、肉絲也都相當入味，

嗯，這算是OK囉

也是道相當下飯的美味

搭配上雞油拌飯，讓人一口接著一口，好滿足呀！！

炒山蘇，我忘了多少錢，

一般來說，我們並不常點，

那日可能是因為老闆有推薦，又還是......

所以就點了

這山蘇算是嫩的，

加上辣椒與小魚乾簡單清炒，

吃起來增加纖維質，幫助消化囉！

兩人點這樣吃，份量不算少，

我們吃得好飽！

老闆娘送上了飯後甜點與水果

哇！當季的西瓜，

還有客家麻糬耶

嗯，這麻糬做得不錯，還挺細膩，又有嚼勁哦！！

「三塊厝懷舊美食餐館」店內環境有點復古，

播放的是五六年級生熟悉的國語歌曲，

有：小虎隊....等

很復古的小店，食物也算是還不錯吃

下次有機會，我們還會再來試試嚕

這裡的客家菜相較於中壢吃到的客家菜似乎更清爽些，

應該算是改良過的客家菜，

店內感覺也很有家庭的感覺，挺溫馨的。

美食，其實就在生活周遭，

我喜歡天天吃不一樣的店，

有探險的心情；

最後也會留下一些是自己喜歡的小店，

「三塊厝懷舊美食餐館」地點有點偏僻（對我們來說）

紀錄一下，以免自己忘記嚕

生活日常吃美食，是幸福的一件事呀！！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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