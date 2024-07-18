已經記不得上次造訪「花蓮海洋公園」是多少年前了.....
嗯，抵達遊樂園後，回憶點滴湧上心頭...
啊～～～好多年前，十多年前應該曾來過吧？！
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
剛好前陣子看了在Netflix上看了《哥吉拉-1.0》電影，
沒想到這次在「遠雄海洋公園」竟然能遇到《哥吉拉Godzilla》，
哇！真是太....讓人驚喜嚕！
遠雄海洋公園/花蓮海洋公園
網站：https://www.farglory-oceanpark.com.tw/
地址：974花蓮縣壽豐鄉福德189號
電話：038123199
營業時間：09:00–17:00
走進入城堡外觀的園區內，
我就被眼前這座巨大的哥吉拉雕像吸引住了；
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
這個由日本東寶公司授權的「2米高大型哥吉拉模型」首次在台灣公開亮相，
現場看到還挺震撼的呦！！
雕像栩栩如生，
成為了大家拍照打卡的熱門景點；
親眼看到這個龐然大物，
感覺自己仿佛置身於電影場景中。
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳 菜單
「哥吉拉主題餐廳」販售的餐飲比預期的美味（笑）
那日我點的是「無敵哥吉拉黑堡餐」，
另外還有雞排餐、重量餐、兒童餐...等可選；
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
先瞧瞧別人所點的餐飲
（永遠都覺得別人的比較好吃）
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
那雞排外皮上還用上了跟哥吉拉色彩一樣的黑，
不知道是墨魚？又或是竹炭？
甚是有趣極了！！這裡的每一道菜都充滿了創意和美味，
相信會深受哥吉拉Godzilla的粉絲們所喜愛的。
我點的無敵哥吉拉黑堡餐（NT390元），含飲料
坐在室內食用，椅子的抱枕也是《哥吉拉Godzilla》的授權商品；
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
回到食物上，這款漢堡不僅外觀驚艷，黑色外皮，裡頭包著炸雞排，
搭配特製的醬料與滿滿的花生醬，
意外的美味，且有著熟悉的美式漢堡的滋味，
另外再搭配著薯條，這....瞬間也有偽出國的感覺（笑），
像是到了國外的主題園區，讓人充滿了驚喜。
飲料搭配的也甚是特別，是摩斯拉聖泉藻鹽飲，
這甜味飲料中帶著淡淡的鹹味，入口算是清爽，
且還能喝得到海藻，這....海洋的滋味，
跟今日豔陽的海洋公園很搭，且配漢堡、薯條剛剛好，不會過於罪惡。
吃飽飯後，總是要用甜點來收胃的自己，在這裡也不免俗；
聽說有隱藏版的「哥吉拉霜淇淋」，這......也太可愛了吧？！
當哥吉拉變成萌呆模樣的霜淇淋也太.....討喜了吧？！
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
這是濃濃巧克力霜淇淋再加上餅乾裝點成哥吉拉的模樣，
哥吉拉的頭、腳、噴火....這些都是餅乾做的，
剛好可以拿來挖舀霜淇淋，且還能吃到；
嗯，這....霜淇淋好吃，也好好拍哦！！
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
不過，還融化得挺快的，要把握時間拍攝；
哈哈哈....隱藏版菜單，記得要去問櫃台哦！！
除了美食外，園區還推出了一系列哥吉拉限定商品；
價格算是可愛，比我預期的便宜，
有大小不同的絨毛玩偶，也有不少實用的小玩意，
如：包括哥吉拉限定服飾類、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具...等，
這些都是授權的限定商品哦！
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
還有幾件哥吉拉T恤，設計簡約又時尚，絕對是粉絲們的必備收藏；
嗯，真的很容易手滑，讓人每樣都想要，喜歡哥吉拉的朋友們，
可以挑件小禮物，作為這次旅行的紀念。
遠雄海洋公園為了讓更多大小朋友和哥吉拉迷們能夠一起來朝聖，
特別推出遠雄海洋公園三大優惠入園方案：
-優惠1.臨櫃購票優惠，6/29-8/31期間，現場臨櫃購票全票只要890元（原價990元）。
-優惠2：小怪獸衝起來！12歲以下孩童免費入園。 6/29-8/31期間，12歲以下學童（民國100年後生）本人可享免費入園（現場須出示法定證件），方案需兩人成行，同行者須臨櫃購買全票990元。
-優惠3：當月壽星優惠， 7/1-8/31期間，七、八月壽星本人免費入園，方案需兩人成行，同行者須臨櫃購買全票990元。
這次在遠雄海洋公園的旅行，讓我感受到了《哥吉拉-1.0》的震撼場景，
還親身體驗到了哥吉拉的魅力；
無論是巨大的哥吉拉模型，還是充滿創意的美食，
都讓我感到無比興奮與逗趣；
|遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳
如果你也是哥吉拉粉絲，
這個夏天絕對不要錯過遠雄海洋公園的這場怪獸風暴！
帶上家人朋友，
一起來感受這個獨一無二的活動吧！
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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