



已經記不得上次造訪「花蓮海洋公園」是多少年前了.....

嗯，抵達遊樂園後，回憶點滴湧上心頭...

啊～～～好多年前，十多年前應該曾來過吧？！

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

剛好前陣子看了在Netflix上看了《哥吉拉-1.0》電影，

沒想到這次在「遠雄海洋公園」竟然能遇到《哥吉拉Godzilla》，

哇！真是太....讓人驚喜嚕！

遠雄海洋公園/花蓮海洋公園

網站：https://www.farglory-oceanpark.com.tw/

地址：974花蓮縣壽豐鄉福德189號

電話：038123199

營業時間：09:00–17:00

走進入城堡外觀的園區內，

我就被眼前這座巨大的哥吉拉雕像吸引住了；

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

這個由日本東寶公司授權的「2米高大型哥吉拉模型」首次在台灣公開亮相，

現場看到還挺震撼的呦！！

雕像栩栩如生，

成為了大家拍照打卡的熱門景點；

親眼看到這個龐然大物，

感覺自己仿佛置身於電影場景中。

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳 菜單

「哥吉拉主題餐廳」販售的餐飲比預期的美味（笑）

那日我點的是「無敵哥吉拉黑堡餐」，

另外還有雞排餐、重量餐、兒童餐...等可選；

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

先瞧瞧別人所點的餐飲

（永遠都覺得別人的比較好吃）

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

那雞排外皮上還用上了跟哥吉拉色彩一樣的黑，

不知道是墨魚？又或是竹炭？

甚是有趣極了！！這裡的每一道菜都充滿了創意和美味，

相信會深受哥吉拉Godzilla的粉絲們所喜愛的。

我點的無敵哥吉拉黑堡餐（NT390元），含飲料

坐在室內食用，椅子的抱枕也是《哥吉拉Godzilla》的授權商品；

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

回到食物上，這款漢堡不僅外觀驚艷，黑色外皮，裡頭包著炸雞排，

搭配特製的醬料與滿滿的花生醬，

意外的美味，且有著熟悉的美式漢堡的滋味，

另外再搭配著薯條，這....瞬間也有偽出國的感覺（笑），

像是到了國外的主題園區，讓人充滿了驚喜。

飲料搭配的也甚是特別，是摩斯拉聖泉藻鹽飲，

這甜味飲料中帶著淡淡的鹹味，入口算是清爽，

且還能喝得到海藻，這....海洋的滋味，

跟今日豔陽的海洋公園很搭，且配漢堡、薯條剛剛好，不會過於罪惡。

吃飽飯後，總是要用甜點來收胃的自己，在這裡也不免俗；

聽說有隱藏版的「哥吉拉霜淇淋」，這......也太可愛了吧？！

當哥吉拉變成萌呆模樣的霜淇淋也太.....討喜了吧？！

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

這是濃濃巧克力霜淇淋再加上餅乾裝點成哥吉拉的模樣，

哥吉拉的頭、腳、噴火....這些都是餅乾做的，

剛好可以拿來挖舀霜淇淋，且還能吃到；

嗯，這....霜淇淋好吃，也好好拍哦！！

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

不過，還融化得挺快的，要把握時間拍攝；

哈哈哈....隱藏版菜單，記得要去問櫃台哦！！

除了美食外，園區還推出了一系列哥吉拉限定商品；

價格算是可愛，比我預期的便宜，

有大小不同的絨毛玩偶，也有不少實用的小玩意，

如：包括哥吉拉限定服飾類、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具...等，

這些都是授權的限定商品哦！

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

還有幾件哥吉拉T恤，設計簡約又時尚，絕對是粉絲們的必備收藏；

嗯，真的很容易手滑，讓人每樣都想要，喜歡哥吉拉的朋友們，

可以挑件小禮物，作為這次旅行的紀念。

遠雄海洋公園為了讓更多大小朋友和哥吉拉迷們能夠一起來朝聖，

特別推出遠雄海洋公園三大優惠入園方案：

-優惠1.臨櫃購票優惠，6/29-8/31期間，現場臨櫃購票全票只要890元（原價990元）。

-優惠2：小怪獸衝起來！12歲以下孩童免費入園。 6/29-8/31期間，12歲以下學童（民國100年後生）本人可享免費入園（現場須出示法定證件），方案需兩人成行，同行者須臨櫃購買全票990元。

-優惠3：當月壽星優惠， 7/1-8/31期間，七、八月壽星本人免費入園，方案需兩人成行，同行者須臨櫃購買全票990元。

這次在遠雄海洋公園的旅行，讓我感受到了《哥吉拉-1.0》的震撼場景，

還親身體驗到了哥吉拉的魅力；

無論是巨大的哥吉拉模型，還是充滿創意的美食，

都讓我感到無比興奮與逗趣；

遠雄海洋公園 哥吉拉（Godzilla）主題餐廳

如果你也是哥吉拉粉絲，

這個夏天絕對不要錯過遠雄海洋公園的這場怪獸風暴！

帶上家人朋友，

一起來感受這個獨一無二的活動吧！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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