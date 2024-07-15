桃園 平鎮 Degrees° café 度°

「Degrees° café 度°」這是一家皮皮發現的店，

他說已經開了有段時間，找一天去瞧瞧吧？！

於是那日我們就先來喝了個下午茶，

趁著週日皮皮不在家的時候，我來吃個早午餐吧？！

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

Degrees° café 度°

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553110223122

IG：https://www.instagram.com/degrees.cafe

地址：324桃園市平鎮區環南路22號

電話：034916566

營業時間：10:00–20:00

店休日：星期二

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

嗯，有點奢侈的空間，裡頭空間大，座位不少，

且間距挺遠的，在裡頭挺舒服的，

對了，店內的音樂兩次造訪都放的還不錯呦；

大片玻璃，還能瞧見外頭往來的車輛與行人....

我一直想，這裡以前是什麼呢？銀行？還是？

室內空間簡潔的設計，有些北歐、韓系的感覺，

雖說是外露的行架，但似乎也不算是工業風，

裡頭有些點綴的綠植，雖非真植物，

但對空間內的色彩搭配，感覺還挺舒服的；

這裡感覺很適合家庭聚會、三五好友聚會，

那日還瞧見了有來帶寵物來，原來這裡也是寵物友善餐廳、咖啡廳呀！

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

這裡的感覺讓我想起了在布拉格的咖啡館，

咖啡館，其實也算是間餐廳，店內除了咖啡、飲料外，

更多藏有好吃的美食；

我想，「Degrees° café 度°」就是這樣一間店。

食物，讓我有些驚喜，想法中有創意，且又好吃；

咖啡，也是水準之上

（兩次都未試手沖，之後有機會再試試看，看到有不少客人點手沖）

第一次造訪時，我跟皮皮點了蒸氣美式咖啡跟伊豆培茶歐雷，

本想說點個甜點，但後來看到「鹹豬肉沙拉左金桔油醋醬」覺得很誘人，

所以就來個不一樣的下午茶（笑）

蒸氣美式咖啡（NT115元）、伊豆培茶歐雷（NT130元）

兩杯飲料都很好喝，且價格也算是可愛

蒸氣美式咖啡，美式咖啡中加入了氣泡，讓咖啡口感變得不同，

氣泡也變得更加細膩，

喝得出來這裡的咖啡豆，應該用得還算是不錯吧？！

另外，伊豆培茶歐雷味道也是調配的剛剛好，

自己一直很喜歡日本的培茶，今日喝到的培茶歐雷，

香氣與味道搭配得剛剛好，不會死甜或是味道過重，

除了培茶選的不錯外，用量與奶的搭配比例也應該是經過多次調整的吧？！

是喜歡的味道，且適合現在炎熱的夏天。

桃園 平鎮 Degrees° café 度° 鹹豬肉沙拉左金桔油醋醬

鹹豬肉沙拉左金桔油醋醬（NT250元）

果然沒讓我失望，更讓我眼睛為之一亮耶！

這....鹹豬肉份量不少，且切片擺放搭配生菜沙拉有可口的感覺

入口時，這鹹豬肉的滋味也是剛剛好，

吃得到鹹豬肉的味道，但又不會過於死鹹；

嗯，這應該是近期吃過最喜歡的鹹豬肉了。

生菜的新鮮入口輕易吃得出來，

另外沙拉搭配的醬汁竟然是用「金桔油醋」

哈哈哈，好有在地滋味，在這個客家人眾多的地方，

選擇這樣的創意醬汁，真的很棒！

更意外的是，搭配起來好適合，且入口還能吃得到熟悉的桔味，

今天不搭配醬油，搭配了油醋，

東、西方的結合，喜歡；

且這樣的創意是好吃的，而非是創意料理後常有的驚嚇！

嗯，為了這個份料理，我還會再訪的......

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

後來，週日的早晨我一人造訪「Degrees° café 度°」

嗯，真的是早午餐，所以店要10點鐘才開門，

之前，我想過好幾次要來，不過都是早上8、9點（太早）

那日，挑了個10點鐘造訪，

只有我跟另一個客人，不過到中午12點時，就熱鬧極了，

我想，大家都是來吃午餐的嚕

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

我點了早午餐（10:00~15:00限定）創藝歐姆蛋捲另外加購了150元套餐

裡頭有主廚精選湯品加上飲料一杯，我加價點了紅心芭樂美式（＋45)

嗯，一開始看價格，覺得這樣的早午餐有些貴氣，

不過，等餐飲上桌之後，也就不這麼覺得嚕

只能說在中壢、平鎮來說，這價格的早午餐，並不便宜！

我想，也許是如此，所以大家都挑了午餐時間來吃午餐，

午餐價格跟早午餐差不多，嗯，來說說餐點嚕

其實，早午餐的菜單讓我掙扎了許久，好幾樣都想吃（笑）

只有一個人，所以就只能選一樣，好吃話，下次再找皮皮一起來吃

創藝歐姆蛋捲＋紅心芭樂美式（NT475元）

創藝歐姆蛋捲我在google評論中有看到有人評得很不好，

可是我卻是意外的喜歡，

哈哈哈，真心覺得這樣的創意搭配的不錯呦

桃園 平鎮 Degrees° café 度° 創藝歐姆蛋捲

我想，我這輩子一定有吃過數百個，甚至近千個歐姆蛋捲，

梅干菜＋豆乾，這樣的組合我第一次吃，

沒想到這麼搭，且有著濃濃的在地味，客家味道，

這...好適合找外國友人來吃哦！

桃園 平鎮 Degrees° café 度° 創藝歐姆蛋捲

熟悉的食物，接地氣的在地味道，巧妙的結合

梅干菜＋豆乾在歐姆蛋內，一開始我擔心會太油膩，

沒想到比例拿捏得剛剛好，在蛋卷內每口都能吃得到梅乾菜，

還能搭配豆乾丁的口感與味道，有處理過，所以每口我都挺喜歡的；

不過，飲食是很個人化的，

也許，我不喜歡太過重口味與油膩的梅干菜，所以覺得間日搭配得剛剛好。

餐盤上其他搭配的就是麵包、火腿、培根、生菜、優格，

這就是西式的早午餐，其實加上歐姆蛋也是西式的啦（笑）

生菜搭配的是蜂蜜油醋，裡頭還能瞧見藜麥，

微甜的滋味，搭配生菜相當不錯，清爽又好吃，

里歐麵包旁放著的是松露奶油，

塗抹麵包或是搭配火腿吃，都可以嚕

火腿與培根我覺得就四平八穩，也沒啥好或不好

（可能是這兩樣我本來就沒有愛，火腿我比較喜歡德式的吧？！）

主廚精選湯品今日是義式番茄湯，裡頭料好實在哦！

滋味上吃得到蕃茄味與蔬菜的鮮甜，

跟國外吃到的較為不酸，我想應該是番茄的品種不一樣吧！

不過，這湯應該也是大家會喜歡的

上桌時熱騰騰，香氣十足，

熱、冷入口都不錯喝哦！！

桃園 平鎮 Degrees° café 度° 紅心芭樂美式

我搭配的飲料是紅心芭樂美式，

這上次就很想試了；

上桌時服務人員說要攪拌了喝哦！

桃園 平鎮 Degrees° café 度° 紅心芭樂美式

上頭真的能瞧紅心芭樂，

上回喝紅心芭樂美式是在高雄，

今日的紅心芭樂美式，我覺得應該有比高雄的那間名店喝到的更好喝

紅心芭樂跟咖啡完美的結合，喝得出咖啡也能感受到紅心芭樂特有的香氣

微酸甜的紅心芭樂美式，適合那日超過30度的高溫

桃園 平鎮 Degrees° café 度°

「Degrees° café 度°」的服務也很好，

桌上擺放有餐具、杯子跟整瓶的檸檬水（還有牙線）；

在上餐時，額外增加的餐具（刀）也會紙套裝好，

看到有帶包包的我們，會詢問是不是要置物籃....等

覺得挺貼心，又親切

店內有可以插電的座位，但不多，這....就有些可惜了；

洗手間也是乾淨且貼心，準備了許多女性用品....

嗯，真是好奇，店主是怎麼樣的人呢？

那日我只問了這裡是新開幕不久而已，

在網路上查了一下，看到朋友萍子說：Degrees° café 度°來自一家三姊弟，抱有想開餐廳與咖啡廳的夢想，三姐弟憑著每個人自身專長，一人會廚藝，一人會煮咖啡，而有了這間店，期望能用食物帶給人幸福，每一處都可感受到細節，耐人尋味。Degrees ° Café～度° 意旨：人生本就是一場旅程，旅途過程無論結果，請先放寬心情允許自己用一種不同的「角度」感受著著世界不同的「溫度」！

Degrees° café 度°，是咖啡店？更是間餐廳？

我想，應該用創意來結合在地元素，提供有想法的一間美味好店。

嗯，還挺喜歡的；離家也近，之後還會再來的呦

.............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡



