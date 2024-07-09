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同學們，我們來去看飛機吧！！！好啦其實這趟來航棧綠洲最主要的不是看飛機，而是可以一邊吃炸雞一邊看飛機啦～

我非常愛吃的福來雞炸物百滙已經搬來大園的航棧綠洲好一陣子了，這回總算約到大家都有空的時間就來給他捧場一下啦，畢竟我也好久沒吃到福來雞的多汁炸雞了，一想到就會流口水呢……而且聽說這裡可以看飛機，那太適合帶小朋友來這裡玩了呢。

福來雞炸物百匯-航棧綠洲總店

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桃園市大園區三民路一段538號 請點我開始福來雞航棧綠洲總店導航

上午11:00 – 下午7:30，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：底下就有停車場喔～在航棧綠洲只要有消費就能抵兩個小時真不錯。如果一樓停車場滿了會開放旁邊的臨時停車場，也是免費的喔。

第一次來還稍微找了一下，原來上二樓的樓梯就在面對航棧綠洲的右手邊～停車場旁也有個很醒目的看板。

店內環境

上了二樓就可以看到我們今天要來看飛機的福來雞囉！以貨櫃屋為主體型態打造的玻璃屋呢。

福來雞的玻璃屋門口有用餐需知請同學們稍微留意一下，比如說玻璃屋內部的座位只提供來福來雞用餐的客人使用～點餐取餐及用餐完畢的回收都採自助式等等。

找好位置後就可以來前面貨櫃屋這裡拿菜單點餐，點好餐會拿到一個震動號碼機記得把它擺在桌上啊，等它開始震個不停的時候就可以去前面拿餐啦！

咦？點餐處旁邊還有個往上的樓梯呢？

喔喔喔，這應該就是頂樓了吧？視野更好而且店家也很貼心搭設遮陽篷。

玻璃屋裡非常的明亮，而且也考慮到舒適度的問題所以冷氣溫度調節得很剛好，本來以為今天太陽那麼大坐在裡面應該會很悶的，沒想到非常的舒服呢。

才剛選好位置放下東西，＂轟隆～～＂一陣低沉的引擎嘶吼聲越來越近，隔壁桌的小男孩超興奮地指著玻璃屋後方的小陽台大喊飛機要來了！

阿公也開心地把小孫子扛到肩膀上，問著小孩說有沒有看得更清楚啊？飛機就是所有小朋友們的最愛呢！（大心

年輕媽媽也抱著小女兒到前面看飛機，小女孩可興奮了呢。

福來雞菜單品項

好啦好啦飛機飛走啦，咱們來趁機看看菜單吧？個人非常推薦的是這裡的美式多人分享炸雞餐，份量夠而且非常的好吃！福來雞真的是我個人炸雞店的唯一選擇喔！

喔喔？原來現在也有個人漢堡獨享耶，等等來試試蜂蜜芥末雞腿堡好了。

餐點品項介紹

炸物拼盤：250元

有鮮嫩的雞塊，薯條以及越吃越香的雙色ＱＱ球喔！點一份再搭個飲料就可以悠閒地在這裡聊天看飛機了，嗯！如果沒有開車來的話來瓶啤酒就太棒了啦～這悶熱的夏天裡喝點冰冰涼涼的啤酒，用炸物下酒也是一大樂事啊，但切記就是開車不喝酒喝酒不開車喔！飲酒過量有害健康！

海鮮拼盤：280元

想吃點不一樣的炸物嗎？沒問題沒問題，海鮮拼盤有鱈魚條，花枝丸以及深海魷魚頭！

Ｑ彈爽口的花枝丸讓人一顆接一顆往嘴裡塞，非常好吃。

鱈魚條也是很多小朋友愛吃的品項。

美式全家餐：380元

每個人都愛吃炸雞！福來雞的美式全家餐讓你一次享用到雞腿雞翅跟腿排！而且這裡的美式炸雞的皮特好吃口感酥脆又不會太厚，外脆內多汁～非常推薦三五好友來這裡點這個全腿餐吃吃喔。

福來大雞腿：90元

福來雞還在中豐路的時候我就超愛吃他們家的台式炸雞福來大雞腿了，雖然標榜薄皮炸雞，但是皮的脆度還是很夠！重點是啊………

雞腿扒開之後那個肉汁真是……嘖嘖嘖，太迷人了！而且放久了還是非常的多汁呢。

福來全雞：499元

如果人夠的話啊我也建議可以點這個福來全雞，跟福來大雞腿一樣的薄皮脆肉多汁，每份都會附那個手扒雞的手套吃的時候就一個人負責把雞分解好大家一起吃。

特別感謝美樂蒂小姐姐自願幫大家進行全雞的大部分解！看看那個流瀉而下的甜美肉汁，真的讓人口水直流呢。

蜂蜜芥末雞腿堡套餐：180元（套餐內容為雞腿堡+薯條+可樂或雪碧1杯）

想吃點主食類的餐點嗎？來試試看這個新推出的蜂蜜芥末雞腿堡吧！超大塊美式炸雞的去骨雞腿排加上新鮮的生菜，再淋上香氣十足讓人胃口大開的蜂蜜芥末醬，一口咬下超滿足啊～而且還有附薯條跟飲料，一個人來福來雞也可以悠哉地享用美食呢。

福來雞看飛機示意圖

咳咳，因為電腦的繪圖程式還沒重新安裝，所以就簡單畫一下啦！（臉紅

那天我們是星期二下午去看飛機的，大約在福來雞待了兩個半小時左右，期間許多的飛機飛過～下午一點到三點左右幾乎都是從藍色箭頭方向飛來的，因為小陽台可以遠眺到機場的飛機起飛喔！然後啊大約下午三點多的時候，反而是從橘紅色的方向飛過比較多呢，但這都是我當天的印象啦沒有特別去查什麼航班什麼的，給想看飛機的同學們權充參考一下啦。

像這台恰巧跟咖啡廳那個可愛的招牌同方向的飛機就是從橘紅箭頭方向飛來的。

咦？眼尖如我遠遠看到一台彩繪飛機，換上長焦一拍就拍到這台長榮航空的彩繪飛機呢，真開心！

店家/景點資訊

店家名稱：福來雞炸物百匯-航棧綠洲總店

所在地址：臺灣桃園市大園區三民路一段538號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 上午11:00-下午7:30

店家電話：033936768

評價：★★★★★

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