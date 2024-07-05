夏天必吃,中壢涼麵,桃園中壢美食,元智美食,老章川渝涼麵,辣味涼麵

最近天氣實在太熱了，工作了半天到該吃中飯的時候了啊～但什麼都吃不下只能猛灌涼水。這時我靈機一動，涼麵！吃涼麵最棒了！二話不說傳了訊息問陳大哥今天有沒有賣讓他給我留兩份，下班的時候過去吃～下午的時候啊就在工地一邊拉線一邊想著晚上有涼麵吃晚上有涼麵吃，靠著這個想法來自我催眠才勉強撐到下班！川渝涼麵我來啦～～～（飛奔

老章川渝涼麵

032850044，0939119442

桃園市中壢區興仁路二段67巷69號 請點我開始老章川渝涼麵導航

11：00~13：00，17：00~20：00

目前暫無公休日！若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：嗯，騎車來吧騎車來……因為前兩天去的時候才發現現在興仁公園停車場兩邊都不開放臨停了！

店家環境

沒來過的同學們可以仔細看一下陳大哥賣涼麵的這個攤車喔，這可是他自己設計然後收集材料一釘一錘從頭到尾親手製作的呢！旁邊的側板掀起來就是客人用餐的桌子，底下裝四個輪子就可以推著到處去賣了呢～

每個細節都工工整整，果然是木工界的前輩啊。

老章川渝涼麵菜單

是的你們沒看錯，店裡就只有賣辣味涼麵一種商品！不過你可以選純涼麵或純板條，我個人非常喜歡綜合的也就是涼麵加板條啦～然後我個人不怎麼能吃辣，所以這裡我吃小辣就覺得很剛好～

衝到元智附近的時候大哥剛備好料，看著就很豐盛呢！

有非常好吃的川耳，水煮蛋，豆干絲還有海帶芽莖絲！那個海帶芽莖絲的口感超級棒的喔。

小黃瓜紅蘿蔔絲香菜跟玉米粒，再加上增加口感與香氣的花生米就更棒了。

不同於一般常吃的涼麵是先放涼麵再把麻醬等等醬汁倒在麵上，要吃的時候再自己拌來吃。老闆會先把涼麵放到這個專用的料理桶裡，再加上各式香料醬汁還有他自己炒的辣妹子來仔細攪拌均勻。雖然等等吃的時候還是要自己動手把配料什麼的跟麵拌在一起啦，但至少涼麵的部份已經先拌好醬了，稍加攪拌就好不用一直攪一攪攪到手會酸XＤ

有沒有人跟我一樣很好奇什麼是辣妹子啊？老闆說他拜師的時候師傅就說這個是辣妹子啦，我認真的查了一下資料啊，好像是重慶小麵專門在使用的一種四川香辣醬，老闆都是自己炒的喔～麻辣鮮香！而且還帶著一點點的回甘滋味很不錯，但對於很會吃辣的人我覺得你們應該點大辣～像我這種程度小辣的就很剛好了。

老闆會在已經拌好醬汁的涼麵上頭仔細放進各種配料，一共有九種喔！

辣味涼麵：90元

喔喔喔！我夢寐以求的辣味涼麵啊！！！這麼多種的配料看起來實在好豐盛。

來吧快點把料拌勻準備開動了！對了我會喜歡加板條的原因是可以吃到兩種口感，而且板條吸附的醬汁也比較多～不聊了我要開動了！！！嗯～～～川耳非常好吃，又脆又爽口而且料理的時候加的調味料也很棒………啊，實在是太迷人了～感謝招待！（鞠躬

啊對了對了，常來吃的同學們應該有機會遇到，陳大哥有時候會提供一些他自己做的特殊小菜，本來都是他準備自己吃的啦但跟客人聊得開心的時候他也會很大方地請客人吃喔！上次我吃到清淡的竹筍關東煮，因為沒加任何的油腥所以可以先放冰箱冷藏然後再拿出來直接吃！夏天吃起來更加的清爽而且也很甜呢～～～咦？大哥你拿這個給我是………喔喔喔！他自己做的麥芽糖啦！而且很妙的是還加了香菜，他說他小時候就是吃這種麥芽糖的，算是懷舊小點心囉。

要走的時候老闆也剛好把我要外帶的那碗涼麵準備好，份量一樣很大配料一樣有九種！回去放冷藏明天早上就可以吃好吃的辣味涼麵當早餐啦～（開心

店家/景點資訊

店家名稱：老章川渝涼麵

所在地址：臺灣桃園市中壢區興仁路二段67巷69號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11：00~13：00-17：00~20：00

店家電話：032850044，0939119442

評價：★★★★★





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