宜蘭羅東美食,胖達夯燒烤,羅東宵夜,羅東美食推薦,宜蘭羅東涼麵

會認識達哥是因為我媽咪之前在南方澳教會的長青食堂當志工，達哥是長青食堂的主廚喔！每天要準備幾十位長輩的午餐然後還幫行動不便的長者送餐，後來我跟太太為了蘇澳鎮刊的取材去採訪了達哥才真正熟起來。後來達哥的階段性任務結束了，他說閒著也是閒著就打算跟太太兩個人弄間小食堂之類的，走！圍事來帶大家吃吃看達哥的手藝～

胖達夯燒烤

0953910543

宜蘭縣羅東鎮復興路一段176號 請點我開始胖達夯燒烤導航

星期一到五 11:00～13:30，16:30~23:00，六日 11:00~23:00

但是！達哥就算午休的時候也都在店裡啦～有客人想吃他也會作喔！！！

目前暫無公休日喔！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：竹義路上白線停車

店面環境

達哥的店剛開沒多久，內用位置不多啦但他的手藝天良說真的好！

這張是當時去採訪南方澳長青食堂的照片啦～

胖達夯燒烤菜單

雖然店名叫夯燒烤但其實達哥主打的是涼麵！雞絲涼麵有著超豐富的五種配料～四種風味俱佳的口味！份量夠又好吃真的是CP值超級高啦.

當然啦一定有賣燒烤的嘛，我是習慣點烤串套餐喔！烤串任選四樣才180很划算啦～然後可以吃看看達哥的現作日式烤飯糰！熱熱吃超美味。

烤串套餐（烤串類任選４種）：180元

因為單點一串烤串要50元～雖說不貴啦但一次買四串便宜當然選套餐啦我！然後還加點了一份＂私房限量烤物＂，基本上會是白蝦跟羊小排之類的喔看達哥有準備什麼囉。

我選的是雞肉豬肉羊肉跟牛肉串，味道真的不錯而且天良說也不貴，然後達哥很堅持現烤！因為坊間挺多店家為了方便快速，通常都嘛把肉串先炸或烤到差不多就放旁邊，等有客人點的時候再抹醬汁去烤台加熱～不過達哥說他覺得現烤的才好吃！所以有點烤串的同學得有點耐心囉。

忘了說那兩塊羊小排，入味多汁又軟嫩，我本來想咬一口然後拍那個肉汁流出來的畫面啊，結果一放進嘴裡就…咦！不見了！兩塊羊小排就這樣消失了然後我手上只剩骨頭啦～（臉紅

雞絲涼麵（泰式）：80元，味噌貢丸湯：25元

這麼大一份！而且配料超級多！老婆愛吃原味麻醬的，但我吃過泰式的就回不去了～達哥的涼麵醬都是自己親手調好再封包，然後都會附上那個蒜泥醬！肯定要全加下去啊～～～達哥他做吃的這麼多年，對於食材要求非常高～連涼麵本人吃起來都特別軟Q～

然後這碗味噌湯料也是多到爆炸，濃醇好喝！如果你不加貢丸的話一碗只要十塊錢啊鄉親啊～～～聽老婆說加蛋包更好吃，改天要來試試看啊～（口水

日式烤飯糰（鮪魚）：60元

之前就吃過達哥幫我們做的烤飯糰，好吃到小朋友們搶著吃然後還把海苔啦芝麻啦全都倒出來吃得一乾二淨！但現場看才知道烤飯糰這麼費工啊。

因為每一顆飯糰都是達哥跟嫂子親手作的，除了鮪魚也可以選牛肉跟豬肉口味喔～烤到兩面微焦上色之後那個三角柱的另外三個面啊也都超仔細的烤得微帶焦香啊～（謎之音：還三角柱哩，最近幫孩子上課上出職業病了嗎主任？ＸＤ

烤好後抹上特製的日式醬油！再撒上香鬆包上海苔就完成了。

哇～～～這才叫香色味俱全啊～難怪孩子們搶著吃，連我都覺得好好吃～外脆內柔的口感真的太棒了。

明太子手羽（一份一支）：60元

天良說我第一次看到這麼飽滿的明太子手羽！這時剛好嫂子在旁邊收拾聽到我的驚呼之後啊就開始唸了，她說達哥實在是太挑剔了！明太子塞不夠的不要！不小心撐破的不要！

因為要買回南方澳給我媽咪跟太太吃所以就請達哥烤了三支，一口咬下除了雞肉的鮮甜Q彈之外啊～明太子在嘴裡嗶嗶波波的口感真的太有意思了啦～聽說還有隱藏版的檸檬雞翅？今天不行了啦吃太多了，改天再來買啊～

歹勢啊這是回到家咬了一口才臨時用手機拍的，這樣大家就知道明太子真的是塞好塞滿來了吧！

對食材的堅持以及調味的用心，達哥做出來的各式餐點真的都非常好吃～有經過路過的話啊真的要來試試喔大家！

店家/景點資訊

店家名稱：胖達夯燒烤

所在地址：265臺灣宜蘭縣羅東鎮復興路一段176號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00

店家電話：0953910543

評價：★★★★★

備註資訊：

google map上有午休時間,但老闆都在店裡啦也可以來點餐喔





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