宜蘭蘇澳美食,南方澳美食推薦,宜蘭預約制餐廳,南方澳在地美食

＂主任主任，有一間手作廚房我一直想去耶，但她很有個性是預約制的，我們暑假班結業那天剛好星期五！去嗎去嗎？＂，當然去啊～聽說餐點不錯還有小米酒特調！不過有個傳言說闆娘很漂亮但出餐之前的臉非常嚴肅！走走走，來去阿美mama吃飯啦～～～

0913775226

宜蘭縣蘇澳鎮內埤路175號 請點我開始阿美mama手作廚房導航

11:30–20:00，不定期公休！若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

建議先到阿美mama手作廚房私訊訂位，有訂位成功就可以跟闆娘預定餐點或討論菜單啦！

停車資訊：附近白線停車！

店家環境

因為圍事太太家就住在漁會那邊，所以我們下課回到南方澳之後就兩個人手拉著手，沿著第一漁港的港邊散步來啦～

很可愛的一間小型手作私廚，店門口有一隻非常熱情的白色小狗（小白？？？不要看到白色狗狗就叫小白啦！人家有個很可愛的名字叫阿冏！）～有時會吠幾聲聽起來很兇，但其實牠只是很熱情想找人玩而已啦～害怕的話就不要接近牠就好。店裡左邊就是廚房兼吧台，我們是四個人，闆娘說今天剛好沒人預約，所以我們今天四個人讓我們坐六人座位。目測大約是三桌，可以容納十六人左右。

阿美mama手作廚房菜單

店裡的菜單非常多！落落長一串！想參考的同學請點右邊連結去看看吧！阿美mama手作廚房菜單

我們就請闆娘以每個人500元的價格幫我們全權處理，話說……闆娘在作餐的時候真的非常嚴肅！有人說闆娘臉很臭但我覺得是因為店裡就只有她一個人，作餐的時候當然要認真～笑與不笑跟餐點美不美味又沒差！

週五晚上是我們難得可以微醺的日子，店裡冰箱也有各式的酒類～底下還有闆娘朋友作的小米酒耶！闆娘說不然幫我們弄兩杯小米酒特調吧？

明太子鴨肉串拼泰醬烤松阪

我們進來的時候闆娘已經準備得差不多了，因為有預約時間所以闆娘也比較好拿捏作餐的時間。

那個松阪肉的務必搭配那個泰式醬汁來吃！酸甜帶辣的滋味非常不錯。

明太子鴨肉串真的太好吃了，鴨肉Q彈緊實而且吃起來超多汁！

塔香小卷

看著很辣對吧？但其實就小辣左右而已啦～炒得香噴噴的小卷因為鮮度夠，好好吃啦～

很久沒吃到這麼好吃的小卷，肉質夠厚但又能一口咬斷！小卷的醍醐味就在這一盤塔香小卷裡啦。

透抽炒粿條

來來來，幫同學們複習一下海洋生物知識！其實透抽就是長大後的小卷喔！有人說寸尺小於15公分的叫小卷，大於15公分的就是中卷或叫透抽啦。

這盤透抽炒粿條調味很好，而且加了各式蔬菜最後再撒上海苔增添風味著實的香色味俱全，然後透抽也好吃，是今晚很棒的主食。

鳳檸手撕雞

屬於涼拌的沙拉吧我猜…嗯……就鳳梨…檸檬…金桔…洋蔥跟小黃瓜跟蕃茄……不要問我為什麼這麼支吾其詞啦，啊我就不太吃鳳梨小黃瓜還有蕃茄啊！！！

但是老婆大人非常喜歡這道鳳檸手撕雞，還硬逼著我吃了雞肉，唔！酸酸甜甜的挺好吃而且雞肉一點也不柴啦。

金湯魚片碳爐鍋

很特別的是用黃金泡菜當湯頭去熬煮出來的魚片湯喔！加了辛香料後喝起來微帶辣意挺不錯的。

然後還有丸子跟魚板串，吃起來很方便而且食材都很入味！（姆指

看看這豐富的配料啊，不只有花椰菜啦還有各式的菇菇，而且魚肉也是新鮮又好吃，果然有個船長老爸就是能拿到第一手的新鮮漁獲！

闆娘即興小米酒特調：150還多少來著？（歪頭

我們正在端詳著冰箱裡的啤酒，闆娘說剛好台東的朋友有寄小米酒來，要不要幫我們弄兩瓶即興小米酒特調？當然好啊～豪邁的闆娘就調了兩杯……應該說兩大杯的小米酒特調，小米酒裡加了汽泡水再加上金桔以及酸甜的桑葚超好喝的！當然喝酒不開車開車不喝酒喔，我們可是走路過來的呢！

酒足飯飽之際跟闆娘聊了一下，其實她超好相處的～愛笑也愛家人愛小狗！本來她擔心阿冏太熱情會嚇到我們所以把牠綁在外面，在我們堅持之下才讓阿冏進來，然後牠超開心的在店裡一直跑～還來跟我們撒嬌呢！

然後要走的時候我好奇問了一下，妳是阿美族嗎不然怎麼會取阿美mama這麼可愛的店名？結果阿美是闆娘媽媽的名字啦～（這時闆娘媽媽剛好坐在外面，聽到這段就回頭朝我點了頭，小的連忙起身還禮啊ＸＤ

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