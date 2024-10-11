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宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。

圍事小哥 人氣：29
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窩客好文

圍事小哥

發表篇數：327篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Dada coffee
phone0985-907987
place宜蘭縣蘇澳鎮存仁路172巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

宜蘭咖啡廳,蘇澳咖啡推薦,DaDa coffee,大坑罟

宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

那天剛去馬賽發送完這一期的蘇澳人鎮刊，想說等晚一點再回去南方澳拍媽祖文化節的一些花絮，隨手拿起手機谷歌一下附近有沒有不曾去過的咖啡廳可以去坐坐，咦？有間DaDa coffee離我好近開車不到十分鐘，而且竟然有著五顆星的評價啊！跟著谷歌姐姐報的路我就一直開，啊哩…原來是在大坑罟這裡啊。

Dada coffee

0985907987

文章重點

宜蘭縣蘇澳鎮存仁路172巷1號 請點我開始Dada coffee導航

09:00–18:00，每週一公休，若遇國定假日等臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：路邊白線停車，店家門口空地有位置也可停喔。

嗯，不好意思我開過去又開回來才發現這間DaDa coffee，外表看起來不算起眼，反正來都來了，就進來看看吧！

店家環境

雖然店裡不大但坐起來很舒服呢，加上我坐的這張桌子店裡一共有三張可以給客人坐的桌子。點好咖啡看到桌上有著國軍召募的DM，老闆說那是他學弟拿來放的啦，原來老闆是海陸退伍的士官長啊！（立正

宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

天氣剛好的時候也可以到外面的露天雅座吹吹風發發呆。

宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

DaDa coffee菜單

看著品項也沒很多，但是同學們注意到了嗎？美式咖啡一杯50！連手沖精品一杯也只要100元啦！

宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

黃金曼特寧：100元

是的你沒看錯，手沖精品咖啡一杯只收你100啦！比較可惜的是我愛喝的耶加雪菲剛好沒貨，所以選了黃金曼特寧，中深烘的豆子口感低酸，但非常醇厚濃郁，帶著木質與焦糖的香氣非常不錯。

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鬆餅：60元

剛出爐的鬆餅淋上巧克力醬跟鮮奶油，再附你一杯蜂蜜這樣60元啦～鄉親啊沒事就多來這裡喝咖啡吃鬆餅啊。

宜蘭蘇澳咖啡廳推薦-DaDa coffee，樸實無華卻又是讓我流連忘返的一間小小咖啡廳，老闆非常爽朗好相處喔。 @圍事小哥的幸福相框

美式黑咖啡：50元

跟老闆聊得很開心，又加點了一杯手沖的美式咖啡，這樣一大杯也只要50元，學長我懷疑你是開店來交朋友的？

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越聊越投緣，原來學長跟我一樣也是平常就做自己想做的事（開咖啡廳），休息的時候就會被朋友拉出去做事～學長是水電專門的喔！（握手

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大坑罟這裡最近在做有關於陸蟹的生態探查，而且還有獨木舟小旅行也舉辦過牽罟也就是以前所謂的地曳網的捕魚體驗！是個很有趣的社區大家也可以來走走喔。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：Dada coffee
  • 所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮存仁路172巷1號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-18:00
  • 店家電話：0985907987
  • 評價：★★★★★

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