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前陣子下班的時候發現有一台餐車時不時就會出現在水利會旁邊，是專賣現作義大利麵與燉飯的餐車呢！我對於這種撲鼻而來的香氣一點抵抗力都沒有啊～於是就買了兩碗回家吃，我個人非常推薦橄欖油清炒系列！太太則是對青醬情有獨鍾喔。跟老闆聊了一下才知道他們平常的晚餐時段都有來後寮一路這裡，中午跟星期六全天都是在中福路363巷那裡接外送平台的單子當然也可以去那裡自取啦，但老闆也常被＂包車＂或者被邀請去參加市集，想知道在今天去哪吃好吃的義大利麵嗎？還是去跟老闆加一下他們的Line群喔他每天都會在上面PO說有沒有出車。

Pasta義大利麵&燉飯

0989488643，0913277637

現作餐車：桃園市中壢區後寮一路157號 請點我開始Pasta義大利麵燉飯導航

16:30~20:00，基本上星期一到五都會在這，但因為老闆有時會去跑市集，所以出車日期請依店家Line群組公告為準。

週日休息。

停車資訊：附近是有收費停車場啦，但來取餐還是騎車或走路來方便點。

雲端廚房：桃園市中壢區中福路363巷19號。雲端廚房目前大致上都是星期一~五的中午以及星期六的全天，可自取及美食平台取貨！

10:30~14:30，16:30~20:00

店家環境

基本上是以外帶為主的現作餐車，也可以打電話或是加入老闆的Line群來預約取餐。

Pasta義大利麵&燉飯菜單

大家看看菜單啊，如果沒有特別要求的話一份義大利麵或燉飯130元起就有了！

這兩鍋都是我的！

老闆炒麵都是用優質的橄欖油去炒的喔～然後起鍋前會加一點點料理白酒，吃的時候超級香喔！

德式香腸義大利麵（清炒）：140元

剛起鍋我迫不及待地就端到旁邊去拍照了，蓋子一開那個撲鼻的香氣啊～～～

總不好意思蹲在餐車旁就開吃吧？還好家裡近走路三分鐘就到，配料真的多！而且吃進嘴裡真的香氣四溢麵條也很Q呢～再加上起鍋前老闆有加了一點料理白酒，特愛後段的那些許殘留在鼻腔裡的酒香呢。

青醬雞柳義大利麵：140元

跟你們說喔，這個青醬都是老闆親手作的，吃的時候還能品嚐到淡淡的松子香氣超棒的～雖然說青醬是綠的豌豆跟花椰菜也是綠的，但配料真的很多喔雞肉也給得超大方的。

回家倒在盤子裡就會發現其實份量很大一份！連我自誇整條巷子最會吃的人都覺得吃一碗就很飽了ＸＤ

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自從加了老闆的Line群之後他每天都會公告說有沒有出車，今天下班前收到訊息立馬就衝來買了！

加菇菇：50元

剛好老闆在做其他客人的麵，原來可以另外加價再多加一份這麼大分量的菇類啊～有杏鮑菇袖珍菇香菇等等的超豐富喔。

上回臨走的時候老闆說有空來試試他的焗烤！好啊我這個人很好說話的啦你有揪我就來一份吧～順便再加一份菇菇吧！

原來老闆的自誇不是沒有道理的，我點的是清炒香蒜培根麵加焗烤加菇菇，辛苦一天了可以犒賞一下自己嘛。他先把麵炒好之後放進鋁箔盒裡，接著撒上大把的乳酪絲！然後先用火雞先烤一陣子～烤到表面帶點微焦的時候再放涼一下，接著才由闆姐接手放進烤箱裡開始烤！沒錯是闆姐喔～老闆的姐姐喔！

嗚呼！也太香了！剛從烤箱端出來的焗烤麵太讓人受不了了啦～

咦？闆姐妳怎麼封起來了？這盒不是我的嗎？我今天太餓了想直接蹲在旁邊吃耶～闆姐笑說這是別的客人預訂的啦，讓我有點耐心我的麵正在烤箱裡。

香蒜培根麵加焗烤加菇菇（140+40+50）：230元

燙燙燙！剛出烤箱的焗烤真的燙～但香氣超加倍的。

看看這會牽絲的起司～～～

培根也是多到滿出來，再加上菇菇我真的快看不到我的義大利麵了啦～超好吃喔！

蹲在路邊吃飽後看著老闆四個爐子火力全開正忙著處理其他客人預訂的餐點，越來越多客人愛吃他們家的義大利麵跟燉飯了真不錯啊～（大心

店家/景點資訊

店家名稱：Pasta義大利麵&燉飯

所在地址：臺灣桃園市中壢區後寮一路157號

營業時間：一 二 三 四 五 六 16:30-20:00

店家電話：0989488643

評價：★★★★★

備註資訊：

不定期出車,請到店家Line群接收出車訊息





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