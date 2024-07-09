{台中美食}樂成燒/台中樂成宮美食，新鮮牛奶麵包與義式吉朵拉雙味冰淇淋完美熱壓搭配，拜拜完吃一口，願望馬上樂見其成！

這幾天來台中樂成宮走走，

發現樂成宮旁邊開了好多美食，其中最特別的就是這一家「樂成燒」

高純度的牛奶麵包，加入吃美味的義式吉朵拉的雙風味冰淇淋做熱壓，

麵包與冰淇淋完美的合拍，就像樂成宮裡的月老一樣，如此甜蜜香甜，難怪叫做樂成燒啊！

樂成燒

地址：台中市東區旱溪街46-3號（樂成宮內廣場）

電話：0958-312793

營業時間：週一至週五：10:30~17:30，週六至週日：10:30~20:00

粉絲專頁：樂成燒

IG：lechengshao

台中的樂成宮，可以說是台中當地非常著名的在地信仰，供奉的主神是天上聖母，也就是我們俗稱的媽祖，

當地大家也都稱為「旱溪媽祖」，距今已經有兩百多年的歷史，是國家的三級古蹟，其中最有名的應該就是「旱溪媽祖熱境十八庄」的活動。

另外聽說樂成宮的月老也非常靈驗喔！

如果大家有興趣的話，可以到樂成宮的官網參考：https://www.lecheng.org.tw/

「樂成燒」就在樂成宮廣場內的第一家商店，昭和式風格裝潢很日本。

樂成燒主要是以牛奶麵包熱壓冰淇淋做完美的結合總共有五種口味：

香草可可 ：香草巧克力搭配餅乾脆脆，口感豐富，帶來雙重享受！

抹茶紅豆 ：濃郁抹茶結合細膩紅豆，傳統風味的完美詮釋。

芒果香草 ：芒果香草與繽紛巧克力米的夢幻組合，給你多層次的味覺體驗。

草莓里O ：草莓甜蜜碰上經典OREO，創造出獨特的美味。

花生赤糖 ：黑糖花生搭配餅乾脆脆，香甜酥脆，令人難以抗拒。

（擷取自官網）

店家會先將牛奶麵包切半之後，放入熱壓機。

接著再將各種口味的冰淇淋放入到麵包中，再將牛奶麵包與冰淇淋進行熱壓。

熱壓後圓滾滾飽滿的樂成燒相當討喜。

本來以為熱壓後的冰淇淋會融化，結果完全沒有，現場請工作人員幫忙對半切開後，冰淇淋幾乎沒有融化。

牛奶麵包稍作熱壓之後，變得比較扎實，不過麵包仍然香軟棉密，

店家的給的冰淇淋相當大方，滿滿的冰淇淋吃起來綿密香甜，

這次點的是草莓里Ｏ，新鮮草莓製作的義式冰淇淋，可以吃到草莓果粒，酸甜的口感搭配經典的OREO，

吃起來增加不少口感，一口吃下非常有層次，非常好吃！

第一次吃到在樂成宮吃到超特別的「樂成燒」

新鮮牛奶麵包熱壓義式吉朵拉冰淇淋，完全沒有油炸冰淇淋的油膩感，吃起來更加清爽健康，

下次來樂成宮拜拜，千萬不要忘記來份樂成燒，相信祈求的每一件事情都能「樂見其成」啊！