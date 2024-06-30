{台中美食}臺中隱藏版景觀餐廳：「二十樓」，超推主廚秘製的招牌「大溪地香草咖啡雞」，建議這個時間來，臺中市日夜景盡收眼底

這次要來分享一下台中市區隱藏版高空餐廳：「二十樓」

隱身在台灣大道與五權路交叉口上的商辦大樓，二十樓景觀餐廳不管是日景還是夜景都超美，

超推主廚秘製的招牌「大溪地香草咖啡雞」，獨特的咖啡香氣非常特別好吃，還有店家的「招牌大溪地法式長棍」也很推，

再搭配全台唯一的「大溪地手沖香草黑咖啡」、或者來上一杯氣泡飲還是調酒，三五好友一起享受台中的高空美景真的是太Chill了！！

非常推薦五六點左右到店，可以同時欣賞到台中的高空日景與夜景，不管是情侶約會還是家庭聚餐都超浪漫。

二十樓

地址：台灣大道二段二號20樓（親家台灣大道廣場）

電話：0916-924169

營業時間：週一到週五：11:00~14:30，17:30~21:30，六日：11:30~21:30

粉絲專頁：二十樓

IG：20f.meal

「二十樓」餐廳隱身台灣大道與五權路交叉口的商辦大樓（親家台灣大道廣場）當中，

距離凱悅KTV、日日新電影院都很近，唱完歌看完電影再來二十樓用餐看夜景很剛好。

餐廳目前沒有特約停車，不過餐廳本身大樓（親家台灣大道廣場）就有地下停車場，

附近也有停車格與付費停車場，停車很方便。

可以從地下室搭乘電梯到２０樓餐廳，

如果是騎機車、或步行來的朋友，也可以到一樓坐電梯直達二十樓。

叮咚，電梯門一打開就看到站立是招牌，向左轉就會到達二十樓餐廳。

餐廳座位明亮寬敞，各種沙發座椅與一般座位都可以依照自己的喜好入座。

當然最重要的就是要來座靠窗的景觀座位啦，一眼望出去就可以看到臺中市區的繁華市景。

看著車道上車水馬龍的小車子，彷彿就像小兒的汽車玩具超級療癒。

在每一個座位都有一個點單QR code，只要掃描後就可以線上點餐，

如果想進一步詢問點單跟餐點的問題，也可以直接到櫃臺找工作人員詢問喔！

店內也有推出每日特價餐盒，價格也相當平易近人，還有推出美式咖啡買一送一的活動喔！

（優惠活動方式以現場公告為主）

店家也提供了多元的支付方式，不管是電子支付還是電子載具都沒有問題。

在沙發區以及景觀吧台區都設有插座，真的是超佛心又方便。

大溪地香草咖啡雞 ＄280（附70元飲品，可加價換飲品）

主廚密製餐點，選用了店家獨特的大溪地香草咖啡進行燉煮，一上桌淡淡的香草咖啡香氣就撲鼻而來，

營養滿分的六穀飯，搭配每日新鮮配菜更換的菜色，每一種配菜都分門別類裝好，色香味俱全讓人食指大動阿！

當天配菜最讓人驚艷的應該就是右下角的「麻辣鮮蛤生菜」，吃起來口齒留香超開胃。

主廚秘至的咖啡雞腿油亮有光澤，

雞腿肉滷的非常入味，肉質軟嫩鮮美，稍微一夾就骨肉分離，

入口後還會散發出一陣陣的香草咖啡香氣，真的非常特別好吃，推薦必點。

咖哩鮮蔬牛肉飯 ＄200（附70元飲品，可加價換飲品）

六穀米飯搭配滿滿的牛肉咖哩，還有每日搭配的季節蔬菜，餐點準備超級用心，

咖哩牛肉口感吃起來也相當有水準。

招牌大溪地法式（香草舒肥雞肉）單點＄120

烤的酥脆鬆軟的法式麵包，夾入大量的生菜、黃瓜與番茄，

再放入店家特製的舒肥雞肉軟嫩不乾柴，整體吃起來口感層次多元，吃起來也非常有飽足感！

秋香莓莓芒果氣泡 ＄100

店家自製的氣泡飲，果汁基底搭配新鮮切丁果粒，喝起來酸酸甜甜的滋味讓人好喜歡。

大溪地手沖香草黑咖啡（全台唯一，熱飲限定） ＄130

店家還有推出限量的大溪地進口香草咖啡，獨特的口味更是一絕，

咖啡甘醇濃厚，每喝一口獨特的香草香氣就在嘴中化開，清新高雅口齒留香，喜歡咖啡的朋友千萬不要錯過。

吃飽飯，大約來到日落夕陽的時間，窗外的風景也別有一番風味。

香妃入浴 ＄160

二十樓餐廳也有提供水果釀飲品，有多種口味可以選擇，

這次選了「香妃入浴」，以氣泡水、藍柑橘、伏特加、檸檬汁、滿採桂花釀、水蜜桃釀調配而成，

夢幻的水藍色真的是超美！

二十樓水果釀也非常有趣，店家會提供硬幣，可以自行投幣DIY製作，或者可以直接請店家調製好喔！

（18歲以下禁止飲酒，喝酒不開車）

吃飽飯，再來個甜點+飲料欣賞臺中市區的夜景，真的是太chill了！

香草冰淇淋佐卡士達蜂蜜可朗芙 ＄130

店內也有推出甜點系列，像是將可頌與鬆餅合體的可朗芙，

酥脆有帶點鬆軟可朗芙搭配冰冰涼涼的冰淇淋，加上酥脆的玉米片跟甜滋滋的蜂蜜，真的是好吃到沒話說！

在櫃臺也有店家自售的鳳梨酥，有需要的朋友也可以跟櫃臺詢問。

這次來「二十樓」景觀餐廳用餐， 整體用餐感受相當不錯，

完全打破大家對景觀餐廳食物的印象，餐點等部分相當用心好吃，價格也非常的實在，

很推他們家的「大溪地香草咖啡雞 」還有法式麵包系列，再來一杯獨特的「大溪地手沖香草咖啡」真的是人生一大享受。

非常推薦大家晚餐時間過來，大約5：30的時候進餐廳，邊吃飯邊欣賞臺中市日景，接著黃昏，最後再點甜點+飲料欣賞夜景，

一次就可以欣賞三種不同風貌的臺中市景，非常適合情侶約會，還是舉辦包場活動， 絕對讓人驚艷無比！