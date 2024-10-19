{台中美食}台中咖啡推薦：Cozy coffee可集咖啡台中博二店，用餐空間舒適不限時免費wifi+插座，必點拿鐵咖啡系列，口感濃郁香醇超推薦

身為咖啡控的一姐爸，每天都一定要一杯咖啡才能過活，

發現最近大家都很推的「Cozy coffee 可集咖啡」在台中科博館附近開了新店，趕快來踩點跟大家分享

店面乾淨明亮舒適，兩層樓座位超多，不僅提供免費wifi、插座還不限時，還有提供包場服務，

超推他們家拿鐵、貴妃荔枝紅茶，再來一份軟法或鬆餅當午餐或下午茶很剛好，

現在還有提供會員跨店寄杯活動，到全台各地可集咖啡都可以兌換，還有寄10杯再送2杯的活動，

喜歡喝咖啡的朋友一定不能錯過超美味香醇的Cozy coffee 可集咖啡。

Cozy coffee 可集咖啡（台中博二）

地址：台中市西區博館二街127號（全聯福利中心旁，靠近科博館、赤鬼牛排台灣大道店）

電話：04-23100917

營業時間：週一～週五：7:00~20:00，週六、日：08:00~19:00

官網：https://www.cozycoffee.com.tw/

粉專：Cozycoffee可集咖啡台中博二門市

查看了一下可集咖啡的官網，

發現Cozy coffee 可集咖啡是從2021年開始創立，從第一間三重門市開始，3年期間就在台灣北中南地區開設不少門市，台中的博二門市也在2024年正式開幕。

除此之外，可集咖啡也引進世界各地許多知名莊園咖啡豆，自家進行精心烘焙，咖啡品質相當穩定而有水準，難怪可以在短短時間開這麼多間門市啊！

可集咖啡（台中博二）的位置在台中科博館、赤鬼牛排台灣大道店附近，

旁邊就是全聯福利中心，附近就有停車場，以及路邊停車，不管是汽車還是機車停車都很方便。

店內以白色為基底與湛藍色調，搭配木質桌椅與掛畫，

再加上前方大大的落地玻璃門窗設計，自然採光盡情的灑落店內，顯得高雅舒適相當有質感。

店內還有二樓用餐空間，空間寬敞舒適明亮，

很適合來一杯咖啡點心，不管是來讀書、辦公，還是悠閒慵懶的追劇都很可以啊！

如果是選擇內用的朋友，可以選好喜歡的座位後，掃描座位上的點餐QR code，直接線上點餐超方便。

當然店內也有提供紙本點單，習慣看紙本或者是外帶的朋友也可以輕鬆點餐，

店內除了有各式咖啡、茶飲外，也有提供像是厚片、熱壓吐司、軟法以及鬆餅等品項，

不管是當做早餐、午餐、還是下午茶，甚至是晚餐都很可以啊！

在畫點單的時候發現，店內的許多座位上都有插座可以免費使用，而且還有wifi也都是無料使用，真的是太福心了，大大加分。

如果對於餐點想要多詢問的，也可以直接到櫃台，現場工作人員都很和善，產品介紹都非常清楚。

另外也發現在櫃檯邊還有點單上沒有的甜點蛋糕，如果喜歡的話也可以直接到櫃台選購。

現場點餐的時候，發現可集咖啡現在有推出加會員享好禮的活動，

還有寄杯活動，寄滿10杯就再多送2杯，而且還可以跨店取用，超級方便。

除此之外，門市也有提供包場方案，很適合公司行號進行外地開會或舉辦迎新、尾牙聚會，讓員工可以喝到好咖啡精神都來啦！

拿鐵咖啡 16oz $105

內用餐點店家還很用心的拉花，真的是超驚喜。

拿鐵咖啡喝起來口感濃郁香醇相當順口，帶點烘焙口感與奶香完美結合，喝上一口後，再也回無法回去喝超商的咖啡了。

漂浮美式 ＄105

美式口感甘醇，帶有豐富麼果香與酸氣，搭配香甜的香草冰淇淋，喝起來口感豐富相當有層次。

建議可以先單喝咖啡，感受美式單純的回甘，再與冰淇淋一洗享用，，

再稍微攪拌一下讓冰淇淋與美式咖啡充分的融合後，再喝一口都有著不同風味，相當推薦。

貴妃荔枝紅茶 ＄60

可集咖啡除了咖啡超推之外，沒想到茶飲也是讓人驚艷，

茶香十足，每一口都可以喝到清新的荔枝果香，相當爽口茶韻十足，

建議可以點微糖，更能帶出貴妃荔枝紅茶的茶香與韻味。

起司培根蛋沙拉軟法 ＄140

店家的餐點都是點餐後現場製作，超大份量的軟法，包裹著滿到快掉出來的蛋沙拉，還有超大片的培根跟起司，

一旁還有新鮮沙拉，不管是當做早餐、下午茶，甚至是午餐都相當有飽足感。

蜂蜜奶油鬆餅 ＄115

現烤的鬆餅，外皮酥脆裡層鬆軟綿密，搭配綿密的鮮奶油與香甜蜂蜜，

每一口都讓人愛不釋手，再搭配咖啡、茶飲當作下午茶很可以。

如果上班時間或趕時間沒有辦法駐足在店內也沒有關係，

不管是咖啡還是餐點都可以直接外帶。

這一次來Cozy coffee 可集咖啡的台中博二店享用餐點，整體感受相當不錯，

交通位置上相當便利，附近不管是汽車還是機車都有停車位置，

店內環境裝潢的相當明亮整潔，座位寬敞舒適，而且還不限時的的提供免費wifi與插座，實在是太佛心，

餐點品項必點拿鐵咖啡系列，香醇濃郁的口感保證讓人一喝成主顧，

除此之外店內還有提供各樣像是厚片、熱壓吐司、可頌、軟法、鬆餅等餐點，不管是當做早餐、早午餐、午餐、甚至下午茶還是晚餐都很可以，

如果你是身為咖啡控的朋友，絕對要來Cozy coffee 可集咖啡，保證不虛此行啊！