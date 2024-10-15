{宜蘭住宿}宜蘭礁溪：冠翔泉旅Crownshine Resort，2024全新整修開幕，自然森林系造景超級療癒，免費泡湯還有兒童遊戲區，超級適合親子來旅遊。

2024年暑假看到宜蘭礁溪：「冠翔泉旅」飯店重新整修開幕，

推出了買一送一的活動，立馬下定帶家人來一趟礁溪溫泉之旅。

新整修的飯店設施相當乾淨舒適明亮，房間的空間也相當寬敞，在房間內就可以泡溫泉，

飯店早餐可以選擇早餐buffet的方式，或者選擇11點過後更改為九宮格餐點，整體都相當不錯，

飯店泡湯池使用大量植栽點綴讓泡湯環境相當舒適，還有一池溫泉魚可以泡腳吃角質。

全新改裝的兒童遊戲區，空間相當寬敞，有switch、賽車，還有多種兒童遊戲設施，非常適合親子一起來住宿。

冠翔泉旅Crownshine Resort

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號

電話：03-9875599

官網：https://www.crownshine.com.tw/

粉專：冠翔泉旅Crownshine Resort

2024暑假在網上看到宜蘭礁溪的「冠翔泉旅」之前因為疫情停業同時進行整修，

在今年暑假全新翻修開幕，還推出了限量買一送一的活動，還有包早餐，好幸運訂房成功，立馬來體驗一下新飯店，

後來翻了一下文章，竟然在十年前也有來住過，有種懷念的感著啊（https://0rz.tw/tDXxa）

飯店沒有地下停車場，都是停在飯店對面的戶外停車格。

一進門就有工作人員幫忙開門幫忙拿行李，服務非常好，

飯店的大廳很氣派，大理石地板光澤明亮，簡約的櫃檯搭配綠色植栽背景很舒服，

一旁大廳休息區的沙發很蘇西，還備有自助式迎賓茶水可以享用。

chenk in 後會拿到兩張感應房卡，溫泉手環以及按摩的折價券。

這次我們住的是三人房型，樓層的介紹以及房號都是用金屬投光的樣子，

就像是圓石的感覺相當有禪意，房間走道上都鋪上地毯，走路行李經過都不太會有吵雜聲。

三人房的房型蠻寬敞的，一張雙人床以及一張單人床，

白色粉刷搭配木紋裝潢擺設相當有質感，也因為飯店是剛開幕，設施都相當新穎乾淨。

事先預定好的雙床圍，再進房前也都已經放置好。

房間裡的擺設相當簡約，深得人心，

有提供免費的茶水，還有當地有名的牛舌餅跟三星蔥餅乾，冰箱裡的飲品也都是無料免費享用。

飯店內推廣環保，沒有提供礦泉水，不過有玻璃瓶裝水，飲用完可以到飲水機裝水，

房間裡面本身就有溫泉，所以有提供浴衣，更貼心的是竟然還有準備小孩的浴衣，超加分，

另外飯店提供的拖鞋也是可以免費帶回家喔！

浴室採用的是大型落地窗隔開，可以使用床簾遮擋，也不會覺得不好意思。

事先預定好的消毒鍋也已經放置在浴室，還有超大風量的吹風機。

有一個泡湯池還有淋浴設備，預約好的澡盆組也都是準備好在浴室，

飯店使用的是台灣在地品牌茶籽堂。

馬桶則是一旁獨立的玻璃門內，有免治馬桶很加分。

飯店的地下一樓有親子活動的空間，

有一大區域的兒童遊戲空間，有各種積木、車子、桌遊以及各種扮家家酒的遊具，很適合小小朋友來玩。

另外也有遊戲機台、賽車還有switch可以借用，

而且都是免費，雖然有限制時間，不過如果沒有人排隊的話，工作人員也不會特別來告知時間。

在頂樓有空中花園，雖然有放置休憩的桌椅，

不過老實說，真的是太熱太熱了，走過看過就可以啦。

來冠翔泉旅住宿，絕對不能錯過他們家的溫泉，

前往溫泉區的時候，必須先走出飯店到另外一個半戶外空間的溫泉區，會有櫃檯人員確認票券，也可以免費索取浴巾使用。

他們家的溫泉採取的是半開放的空間，有鐵皮屋頂遮陽，空氣流通也相當舒適完全不會有悶熱感，

而且在泡湯周邊種植了不少植栽，有種來到森林野溪泡湯的感覺，不過植栽多多少少就會有些蚊蟲啦。

溫泉大致分成兩個大區區，第一區的溫泉溫度比較低些，也有些水療spa的設施，

不管是溫度還是深度都蠻適合小朋友的，

其中還有一區溫泉魚，不用再去溫泉公園付費泡溫泉魚池，在這裡就可以把腳皮吃得超乾淨。

第二區的溫泉溫度都比較高，而且還會加入不同風味的溫泉，整體泡湯的感覺相當舒適。

砲完溫泉可以直接在溫泉區的更衣室裡梳洗，整體環境也是相當明亮乾淨舒適。

這次我們住宿的方式是買一送一還有包含早餐，

當時早餐可以選擇更換成午餐，正好因為旅遊行程的關係，我們就一天享用早餐，一天就換成了九宮格午餐，同時來跟大家分享。

餐廳就在一樓大廳，有一大面的落地窗，餐廳的自然採光相當好，讓人用餐起來心情相當愉悅。

早餐選擇相當多樣，食材也都相當不錯，不管是中式、西式通通都有，

還有小朋友很喜歡的造型饅頭，整體來說直相當不錯。

第二天我們選擇換成午餐享用，

會以房間人數提供九宮格餐食，擺盤上相當精美漂亮，讓人食慾大增，

不過因為吃過第一天的早餐後，發現其實餐點會跟早餐的品項重疊性蠻高的。

除此之外，除了九宮格餐食外，也有自助吧台可以自由取用，

像是沙拉、水果、蛋糕、咖啡、飲品等等。

其中最不一樣的，就是中餐有提供莫凡彼的冰淇淋喔！小孩吃飽飯後吃到冰淇淋一整個超開心。

這次趁著冠翔泉旅再重新開幕推出買一送一活動的時候來嚐鮮一下，

當時入住的房型是三人房三天兩夜包含早餐7800元，

整體來說感受相當不錯，飯店重新裝潢之後，感受相當舒適，尤其加入了大量天然植栽的選用，讓入住的感覺就像踏入大自然中平靜舒適，

工作人員的素質也相當好，都會主動與客人微笑問好，態度也相當親切，

飯店除了有溫泉外，還有提供兒童遊戲室，對於親子住宿來說也相當推薦，

飯店的交通位置上也很不錯，走路10分鐘就可以到礁溪最繞鬧的湯圍溝溫泉公園以及中山路上，

如果要說說缺點的話，大概就是飯店沒有室內停車場，都是在戶外，如果遇到下雨天會麻煩一些，不過整體來說相當推薦給想要來礁溪旅遊的親子家庭喔！