{台中美食}全台第一家爬蟲主題餐廳胖鬣蜥城市特寵餐廳 ，餐點選擇多樣好吃，各種爬小孩陪吃飯，還可以近距離體驗互動，絕對是台中必來的親子餐廳！

我們家小孩一直都對小動物、爬蟲類超有興趣，前些日子還養了一隻肥尾守宮，

這次也特別帶小孩來台中非常知名的寵物餐廳「胖鬣蜥城市特寵餐廳」，

可以邊吃飯邊觀察欣賞各種爬蟲類，有守宮、烏龜、變色龍，還有超大的澤巨蜥跟超可愛的狐獴，

用餐完還可以加價與指定的爬小孩進行互動，

這裡的工作人員都很友善，爬蟲類等各種動物也都照顧得非常好，非常推薦喜歡小動物的朋友來用餐體驗呦！

胖鬣蜥城市特寵餐廳

地址：台中市西區美村路一段546巷2號

電話：0436111766

營業時間：週一公休，週二～週日：12:00~20:00

粉專：胖鬣蜥 Fatty Iguana

IG:fattyiguana

訂位網站：https://reserve.oddle.me/fattyiguana

「胖鬣蜥城市特寵餐廳」是全台灣第一家以爬蟲為主題的寵物餐廳，

胖鬣蜥也對於生態、環境環保都非常重視，店內的寵物們照顧的都非常好，各種爬蟲類們的環境也相當舒適乾淨，

可以一邊用餐一邊欣賞觀察各種可愛的爬蟲類們，真的超幸福！

「胖鬣蜥城市特寵餐廳」位在美村路一段的巷子內，

巷內店家前方可以停放機車，不過店家前方的巷子比較小汽車不好會車，

建議可以把車停在美村路上的停車格，或者是停在周邊的停車場再走過來會比較方便。

一進門就是櫃台區，店家會幫大家進行帶位，

同時在店家的櫃檯前方，有可以「點台」互動的各種爬蟲類孩子，

大家可以在用餐後再參加體驗活動，或者單純來參加體驗活動也可以喔！

一進門就馬上先被門前兩側的區域吸引，

左邊除了有蠑螈跟蜥蜴外，在樹枝上竟然還隱藏著變色龍，看著變色龍呆萌的神情，真的是太可愛了啦！

另外一邊的櫥窗則是超可愛的一對狐獴，一直在探頭探腦活蹦亂跳活動力十足。

在櫃檯旁邊有一區座位，屬於沙發座位，喜歡狐獴的朋友可以選擇坐在這一區喔！

轉個彎就到了主要的用餐區域，中間是餐桌，兩側則是放置了許多玻璃櫥窗，裡面都住著不同的爬蟲類朋友。

店家目前採用的線上ＱＲcode點餐的方式，現場也有提供紙本菜單可以參考。

有早午餐、飯類、輕食、蔬食、點心、甜點以及各種飲品，點主餐類還能加價升級不同組合的套餐，吃飽又吃巧，

其中超推薦一定要點他們的特調飲品，每一種都超級吸睛，還可以DIY擺放裝飾。

貼心提醒：店家的菜單會不定期調整，實際菜單以店家公共為主喔！

用ＱＲcode上就會有座位、用餐人數，各項餐點上也都會有餐點的圖片可以參考，

如果不想吃飯也沒有關係，線上還有桌遊可以線上購買抵消費。

伊瓜納愛吃早午餐：羅馬來的豬肉捲 ＄420

非常澎湃的早午餐，就算是午、晚餐時間也可以點，

除了主餐之外，還會有鮮蔬沙拉、起士軟法、水果、蔬菜、蛋料理以及薯塊

紅酒燉牛肉 $350

店家選用澳洲特選牛頰肉進行燉煮，肉質Ｑ軟有嚼勁，紅酒風味香氣十足，

再搭配醣心蛋、小菜、生菜沙拉以及甜點奶酪，飽足感十足。

點主餐還會有附上飲品，有紅茶、綠茶可以做選擇，

也可以換成其他飲品可以折價60元。

熱量炸彈：一群脆薯、飛天雞米花、當日例湯

這次除了點主餐之外，還可以搭配各種套餐組合，吃飽又吃巧，

當日例湯是玉米濃湯，湯頭濃郁用料也非常實在，炸物也炸得相當酥脆不油膩。

來到胖鬣蜥超級推薦一定要點他們家的特調飲料，除了口味獨特之外，

還可以自己DIY創作屬於自己的專屬特調。

跟著飲料來的時候，還會附上DIY的材料，

有棉花糖以及超級可愛特製的糖片，都是可以直接食用。

兩小孩一看到超漂亮的特調，還有彩色棉花糖＋特製糖片都超級開心，馬上開始DIY佈置專屬的飲品。

獅度不要太高 ＄170

以紅茶為基底加入草莓醬以及鮮奶泡，整體看起來呈現夢幻的粉紅色，超級討喜，

喝起來香甜可口，奶香與草莓風味非常搭配，香甜濃郁順口。

微笑守宮 ＄190

以氣泡水為基底，加入水蜜桃＋柳橙醬汁，喝起來有種維Ｘ露Ｐ的口感，

再加上鮮奶油上的棉花糖與守宮糖片，一整個超級可愛啊！

布朗尼＋冰淇淋 ＄140

吃飽飯當然要來個甜點啊！

這次點了巧克力布朗尼＋冰淇淋，冰淇淋還灑上了超可愛的恐龍造型糖片，真的超級可愛都快捨不得吃啦！

吃飽飯，就可以開始到餐廳觀察各種的爬蟲類，有守宮、烏龜、帝王蛇蜥....，每一個櫥窗都維持得相當乾淨舒適，完全不會有異味，

在這裡的孩子也太幸福了！

在一樓還有一個超大的櫥窗，裡面住著一隻超大的澤巨蜥，一直吐出藍綠色的蛇信，超酷的！

除了一樓之外，還可以到二樓參觀。

二樓除了有用空間之外，也有許多爬蟲類孩子可以觀察。

如果店長或工作人員有空的時候，還會帶著大小朋友一起來觀察。

在大櫥窗裡有黃樹巨蜥，和枯葉龜

當時店長還特別說，黃樹巨蜥的智商蠻高的，竟然會使用工具來捕捉獵物呢！

在二樓的後方，大家可以來尋找一下躲在樹中的綠水龍！

聽店長說，這棵大樹是店家為了收容這個綠水龍，所以特地為他打造的，真的是太有心了！

參觀完店內的爬蟲孩子們後，我們家小孩決定要跟守宮進行互動，

在互動前店家會請體驗的人簽署同意書，主要還是希望大家能愛護店內的寵物。

這一次我們要來豹紋守宮進行互動，

在互動之前，有超帥氣的店長來講互動體驗過程中的注意事項，像是如何抓取守宮、觀察守宮的時候要注意什麼事情等等，

接著還幫我們介紹一下豹紋守宮的習性，以及一些有趣的特徵等等，還特地跟孩子介紹了如何分辨公、母的方法，相當有趣。

介紹完後就會把時間交給體驗的朋友，可以盡情地跟守宮進行互動，店家還有提供小蟲蟲可以進行餵食，

小孩子們觀察的超級認真，真的是非常零距離的互動，小孩都超級開心。

最後在準備回家的時候，店長正好放狐獴出來散步，

也讓現場的顧客可以跟狐獴進行近距離的接觸，狐獴也不太怕生，非常活潑可愛，

一直在大廳裡跑來跑去找食物，真的是超級幸運啊！

這次來孩子來胖鬣蜥城市特寵餐廳用餐，真的是覺得太棒了！

店內的寵物都是以爬蟲類為主，像是蜥蜴、守宮、烏龜、蛇、變色龍等等，種類相當多，還有超級可愛的一對小狐獴，

重點是環境都維持得相當乾淨舒適，櫥窗裡的小寶貝們環境也都相當寬敞舒適，照顧得相當好。

餐點選擇相當多樣，從各式的主餐、早午餐、點心飲料等等都頗有水準，超級推薦必點他們家的特調飲品，還可以自行DIY佈置裝飾。

還可以額外付費與想要的寵物做近距離的互動與體驗，店家工作人員也都非常友善，如果對店內任何寵物有問題，他們也都很願意回答，

真心非常推薦給各位喜歡爬蟲類的朋友，尤其是親子家庭，絕對是必來的親子餐廳啊！