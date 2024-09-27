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{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名推出超嗆辣餐點，還有超美味的頂級鹹蛋黃甜品，還不快吃起來！

慕名好久終於挪出時間來「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」用餐，

店內森林系Ｘ宮廷風裝潢，用餐環境美到不行，絕對是網美拍照必來的餐廳，

雛菊見的餐點相當豐富多元，從義大利麵、披薩、燉飯、前菜沙拉甜點飲料等等一應俱全，

尤其現在「雛菊見」與高雄知名超高人氣的「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名，推出一系列的餐點，嗆辣夠味吃起來超級過癮，

再搭配超可愛的鹹蛋黃巴斯克、生乳酪夾心甜點，每一道菜都讓人愛不釋手，還不會打電話訂位約起來。

雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

地址：台中市南屯區五權西路二段1112號

電話：04-23800077

營業時間：11:00~21:00（中午不休息）

官網：https://daisyhouses.com/

粉專：雛菊見DAISY HOUSE

IG：daisy_house.tw

線上預約：https://lihi.cc/8XiE3

「雛菊見DAISY HOUSE」從高雄的第一間雛菊鬆餅開始，就受到大家的喜愛，

之後陸續在高雄、台南、台中，甚至到澎湖都開設了「DAISY HOUSE」，

尤其台中南屯店挑高屋頂以及充滿現代感森林美術館風格，真得是讓人愛不釋手，

每到用餐時刻總是客滿客滿再客滿。

「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」的位置就在一高屯交流道附近，距離74號道路也很近，

交通上相當方便，非常適合親戚朋友一起來聚餐。

停車上也相當方便，路邊都有停車格，餐廳旁邊就有收費停車場（沒有特約），平日半小時25，假日半小時30元。

一走進店內馬上就會發出驚嘆聲：也太美了吧！！

挑高樓中樓的設計風格，讓用餐空間相當舒適寬敞，

加上充滿現代感的大理石地板，加上木質桌椅以及籐椅設計，彷彿一秒踏入異國宮廷國度。

獨特的樓中樓設計，可以俯瞰整個一樓用餐空間，別有一番風景。

「雛菊見」的餐點相當多元，不管是正餐的義大利麵、燉飯還是PIZZA，或者是前菜沙拉通通都有，

當然也少不了大人小孩都超愛的甜點系列。

非常建議大家可以邀請親朋好友一起來用餐，點雙人到～六人的分享餐，可以吃到多種店內不同的美味餐點，價格也相對優惠許多啊！

更多點單可以參考官網：https://daisyhouses.com/menu/

雛菊見也不定時會推出聯名系列餐點，像之前就有跟「人頭馬 ST.REMY」推出聯名產品，

而這一次「雛菊見」則是跟高雄知名度超高的「鯤鯤酸菜魚KUNKUN」聯名，

推出了一系列的酸菜魚料理，絕對是必點的料理啊！

這次我們直接點了四人分享餐，還單點了一些餐點，一整個超級澎湃啊！

手作麵包

麵包上抹上奶油以及香草，再稍微烤過後，外皮帶些酥脆裡面鬆軟，相當有口感。

前菜：墨西哥雞肉煎餅

墨西哥煎餅外皮烤得相當酥脆，餅皮中的雞肉搭配濃郁的起司，再搭配店家特製的莎莎醬，吃起來很涮嘴，

一旁還有一大碗的脆薯，根本就是小孩的最愛啊！

最佳配角：馬鈴薯千層佐松露奶油醬

馬鈴薯一片片蒸烤後再堆疊起來進行酥炸，起鍋後的馬鈴薯千層吃起來口感酥脆，入口後馬鈴薯綿密香甜，

再搭配店家的松露奶油醬，口感更加滑順，

最後還可以淋上特製的阿根廷青醬，帶有微辣的口感吃起來更加有層次。

最佳配角：金沙香酥魚皮

新鮮魚皮進行高溫油炸過後，外皮酥脆可口不油膩，

再沾裹上濃郁的金沙鹹蛋黃醬汁，好吃到一片接著一片停不下來。

粉紅羅宋湯（含牛肉）

傳統的羅宋湯加入番茄、蔬菜熬煮，再加入甜菜根，微微粉色湯底添加不少色彩，

湯頭屬於濃郁口感，牛肉軟嫩香甜入口即化，可以搭配手工麵包沾裹著湯汁，根本就是義式極品。

鯤鯤頂港酸菜魚墨魚麵

台式口味的酸菜魚跟義大利麵蹦出新火花，

店家選用肉質Ｑ彈細緻的烏鯉魚，搭配店家特製調味醬汁與墨魚麵完美的結合，

每一口都可以吃到酸、麻、辣多重層次的口感，喜歡吃辣與海鮮的朋友絕對會喜歡。

鯤鯤頂港酸菜魚Pizza

雛菊見的披薩真的是無極限，竟然也可以跟鯤鯤酸菜魚聯名，

手工現打的餅皮，屬於薄餅吃起來脆口有嚼勁，香濃的起司與酸菜魚意外的合拍，牽絲的起司中和了酸辣口感，

但完全不會搶走彼此的風采，記得一定要熱熱吃最好吃。

軟殼蟹金沙蟹黃燉飯

滿滿的蟹管肉加入金沙蛋黃拌入到燉飯當中，當中還加入了杏鮑菇增加不少口感，

最後再放上一整隻酥炸的軟殼蟹與鮭魚卵，吃起來鮮味十足，讓人忍不住一口接著一口吃光光。

丘中有甜：金沙流心巴斯克

手工製作的巴斯克，鬆軟濕潤綿密入口即化，再搭配特製的鹹蛋黃淋醬，雙重口味一次滿足，

再搭配一杯咖啡、茶飲超級搭，不管是飯後甜點還是下午茶都很可以。

尤其是盤上超可愛的手工太空熊熊餅乾，真的是可愛到捨不得吃啦！

圓圓雪月：鹹蛋黃乳酪夾心餅乾

雛菊見自己手工製作的月球餅乾，中間夾著店家特別使用頂級奶油乳酪以及手工製作的鹹蛋黃，

乳酪綿細又濃郁的奶香以及鹹蛋黃獨特的鹹香口感，

其中還特別加入了焦糖，整體吃起來鹹甜鹹甜入口即化，口感超級豐富。

熱氣球棉花糖鬆餅塔

最後再來一份來雛菊見必點的招牌甜點，一上桌馬上請相機先吃，真的是太吸睛，

造型超可愛的棉花糖，再加上鬆餅跟巧克力冰淇淋，根本就是太犯規了，大人小孩都愛不釋手啊！

這次帶家人孩子來「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」用餐，真的是滿意到不行！

森林系宮廷風加上挑高的樓中樓設計，讓用餐環的高雅舒適賞心悅目，餐點也非常多元豐富，

尤其這一次店家跟高雄超知名的「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名推出一系列的聯名餐點，每一道菜都讓人相當驚豔，

還有頂級鹹蛋黃甜品：『圓圓雪月』和『丘中有甜』，真的是好吃又好看，

難怪店家google評論有超過一萬多筆的評價，還接近滿分的4.9分超高分數，絕對值得一來再來！