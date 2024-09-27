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{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名推出超嗆辣餐點，還有超美味的頂級鹹蛋黃甜品，還不快吃起來！

2024-09-27 20:30:00 別讓一姐不開心 人氣：96
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別讓一姐不開心

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店
phone04-23800077
place台中市南屯區五權西路二段1112號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNKs

{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名推出超嗆辣餐點，還有超美味的頂級鹹蛋黃甜品，還不快吃起來！

慕名好久終於挪出時間來「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」用餐，

店內森林系Ｘ宮廷風裝潢，用餐環境美到不行，絕對是網美拍照必來的餐廳，

雛菊見的餐點相當豐富多元，從義大利麵、披薩、燉飯、前菜沙拉甜點飲料等等一應俱全，

尤其現在「雛菊見」與高雄知名超高人氣的「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名，推出一系列的餐點，嗆辣夠味吃起來超級過癮，

再搭配超可愛的鹹蛋黃巴斯克、生乳酪夾心甜點，每一道菜都讓人愛不釋手，還不會打電話訂位約起來。

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

地址：台中市南屯區五權西路二段1112號

電話：04-23800077

營業時間：11:00~21:00（中午不休息）

官網https://daisyhouses.com/

粉專雛菊見DAISY HOUSE

IGdaisy_house.tw

線上預約https://lihi.cc/8XiE3

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

「雛菊見DAISY HOUSE」從高雄的第一間雛菊鬆餅開始，就受到大家的喜愛，

之後陸續在高雄、台南、台中，甚至到澎湖都開設了「DAISY HOUSE」，

尤其台中南屯店挑高屋頂以及充滿現代感森林美術館風格，真得是讓人愛不釋手，

每到用餐時刻總是客滿客滿再客滿。

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」的位置就在一高屯交流道附近，距離74號道路也很近，

交通上相當方便，非常適合親戚朋友一起來聚餐。

停車上也相當方便，路邊都有停車格，餐廳旁邊就有收費停車場（沒有特約），平日半小時25，假日半小時30元。

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一走進店內馬上就會發出驚嘆聲：也太美了吧！！

挑高樓中樓的設計風格，讓用餐空間相當舒適寬敞，

加上充滿現代感的大理石地板，加上木質桌椅以及籐椅設計，彷彿一秒踏入異國宮廷國度。

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獨特的樓中樓設計，可以俯瞰整個一樓用餐空間，別有一番風景。

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「雛菊見」的餐點相當多元，不管是正餐的義大利麵、燉飯還是PIZZA，或者是前菜沙拉通通都有，

當然也少不了大人小孩都超愛的甜點系列。

非常建議大家可以邀請親朋好友一起來用餐，點雙人到～六人的分享餐，可以吃到多種店內不同的美味餐點，價格也相對優惠許多啊！

更多點單可以參考官網：https://daisyhouses.com/menu/

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

雛菊見也不定時會推出聯名系列餐點，像之前就有跟「人頭馬 ST.REMY」推出聯名產品，

而這一次「雛菊見」則是跟高雄知名度超高的「鯤鯤酸菜魚KUNKUN」聯名，

推出了一系列的酸菜魚料理，絕對是必點的料理啊！

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

這次我們直接點了四人分享餐，還單點了一些餐點，一整個超級澎湃啊！

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

手作麵包

麵包上抹上奶油以及香草，再稍微烤過後，外皮帶些酥脆裡面鬆軟，相當有口感。

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前菜：墨西哥雞肉煎餅

墨西哥煎餅外皮烤得相當酥脆，餅皮中的雞肉搭配濃郁的起司，再搭配店家特製的莎莎醬，吃起來很涮嘴，

一旁還有一大碗的脆薯，根本就是小孩的最愛啊！

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最佳配角：馬鈴薯千層佐松露奶油醬

馬鈴薯一片片蒸烤後再堆疊起來進行酥炸，起鍋後的馬鈴薯千層吃起來口感酥脆，入口後馬鈴薯綿密香甜，

再搭配店家的松露奶油醬，口感更加滑順，

最後還可以淋上特製的阿根廷青醬，帶有微辣的口感吃起來更加有層次。

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最佳配角：金沙香酥魚皮

新鮮魚皮進行高溫油炸過後，外皮酥脆可口不油膩，

再沾裹上濃郁的金沙鹹蛋黃醬汁，好吃到一片接著一片停不下來。

{台中美食}雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店

粉紅羅宋湯（含牛肉）

傳統的羅宋湯加入番茄、蔬菜熬煮，再加入甜菜根，微微粉色湯底添加不少色彩，

湯頭屬於濃郁口感，牛肉軟嫩香甜入口即化，可以搭配手工麵包沾裹著湯汁，根本就是義式極品。

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鯤鯤頂港酸菜魚墨魚麵

台式口味的酸菜魚跟義大利麵蹦出新火花，

店家選用肉質Ｑ彈細緻的烏鯉魚，搭配店家特製調味醬汁與墨魚麵完美的結合，

每一口都可以吃到酸、麻、辣多重層次的口感，喜歡吃辣與海鮮的朋友絕對會喜歡。

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鯤鯤頂港酸菜魚Pizza

雛菊見的披薩真的是無極限，竟然也可以跟鯤鯤酸菜魚聯名，

手工現打的餅皮，屬於薄餅吃起來脆口有嚼勁，香濃的起司與酸菜魚意外的合拍，牽絲的起司中和了酸辣口感，

但完全不會搶走彼此的風采，記得一定要熱熱吃最好吃。

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軟殼蟹金沙蟹黃燉飯

滿滿的蟹管肉加入金沙蛋黃拌入到燉飯當中，當中還加入了杏鮑菇增加不少口感，

最後再放上一整隻酥炸的軟殼蟹與鮭魚卵，吃起來鮮味十足，讓人忍不住一口接著一口吃光光。

{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNK

丘中有甜：金沙流心巴斯克

手工製作的巴斯克，鬆軟濕潤綿密入口即化，再搭配特製的鹹蛋黃淋醬，雙重口味一次滿足，

再搭配一杯咖啡、茶飲超級搭，不管是飯後甜點還是下午茶都很可以。

尤其是盤上超可愛的手工太空熊熊餅乾，真的是可愛到捨不得吃啦！

{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNK

 

圓圓雪月：鹹蛋黃乳酪夾心餅乾

雛菊見自己手工製作的月球餅乾，中間夾著店家特別使用頂級奶油乳酪以及手工製作的鹹蛋黃，

乳酪綿細又濃郁的奶香以及鹹蛋黃獨特的鹹香口感，

其中還特別加入了焦糖，整體吃起來鹹甜鹹甜入口即化，口感超級豐富。

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熱氣球棉花糖鬆餅塔

最後再來一份來雛菊見必點的招牌甜點，一上桌馬上請相機先吃，真的是太吸睛，

造型超可愛的棉花糖，再加上鬆餅跟巧克力冰淇淋，根本就是太犯規了，大人小孩都愛不釋手啊！

{台中美食}「雛菊見DAISY HOUSE」首次與「KUNK

這次帶家人孩子來「雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店」用餐，真的是滿意到不行！

森林系宮廷風加上挑高的樓中樓設計，讓用餐環的高雅舒適賞心悅目，餐點也非常多元豐富，

尤其這一次店家跟高雄超知名的「KUNKUN鯤鯤酸菜魚」聯名推出一系列的聯名餐點，每一道菜都讓人相當驚豔，

還有頂級鹹蛋黃甜品：『圓圓雪月』和『丘中有甜』，真的是好吃又好看，

難怪店家google評論有超過一萬多筆的評價，還接近滿分的4.9分超高分數，絕對值得一來再來！

 

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一姐爸

別讓一姐不開心http://jack74327.pixnet.net/blog




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