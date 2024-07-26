來到四面環海的沖繩，建議一定要安排至少一間海景餐廳，悠閒地吹吹海風吃頓飯，山の茶屋・楽水是你的好選擇

山の茶屋・楽水位於沖繩南部的玉城，蓋在一個小山丘上，整座山丘上都是他們的相關企業，有姐妹店浜辺の茶屋、民宿、按摩的 SPA 館

我們到訪的時候是用車上附的導航輸入 MAP CODE，結果被導到餐廳附近的另一條路上，尷尬的是那邊是一條山路的盡頭，也沒得停車😅

建議大家用車上的導航搭配 google map，然後 google 的目的地可以直接設成 停車場 ，比較不容易走錯喔

停車場遇到可愛小貓 💖

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山の茶屋・楽水環境

山の茶屋・楽水位在小山坡上，跟著木製的指路牌就會看到長長的階梯

其實不會很難爬啦，就你看到的這條爬上去就差不多到了，不到 3 分鐘路程不用擔心

樓梯底下還有附上竹子給大家當拐杖！爬上去之後也有地方可以回收竹杖，不用擔心拄著走上去後沒地方放🤣

山の茶屋・楽水的門面，是一棟小木屋，門口並沒有太顯眼，但是非常可愛，有種隱藏在林中的秘境感

入內後因為有其他客人，我們並沒有拍到太多照片， 它是挑高兩層樓的空間，整體感覺蠻空曠的，大部分座位都在二樓的位置

入內需要拖鞋，地板很乾淨，很有到朋友家作客的感覺

▼ 二樓長這樣，非常別有洞天！右側的榻榻米窗外看出去就是海！！！

▼ 餐廳裡還有一面非常大的珊瑚礁岩！超級壯觀！

建議提前訂位並且註明想要窗邊座位，才能收穫這一窗的美景 ► 網路訂位

山の茶屋・楽水餐點

菜單都有寫英文，並不難懂，點餐的服務人員英文也很好，溝通完全沒問題

山の茶屋・楽水還蠻特別的，它是一間「素食餐廳」，不過它的「素食」是日式的素食定義，也就是會含有魚湯

我當時去的時候其實也不知道，還好點餐人員有特別告知我，不過我看現在已經有直接寫在 menu 上了！台灣的蔬食朋友就不用擔心會誤吃到魚的成分~~

酵素玄米御膳 ¥2200

超美的一份套餐！一天只限定 15 客，售完為止，不確定旺季時會不會容易賣完，大家在訂位時可以順便問問看能不能預留餐點

它原始的配置是會有一道炒昆布，但 menu 上有特別註明裡面含有鰹魚醬汁，所以點餐的時候我有告知我不吃魚，廚房就幫我換成海葡萄沙拉 (其實不管你是不是吃素我都蠻建議換~~因為海葡萄也是沖繩名產啊)

我很喜歡這份套餐的原因是它裡面幾乎包含了所有沖繩的特色料理，像是海葡萄、醋漬海蘊、花生豆腐、紅芋餅都是，可以直接吃到最道地的沖繩！

さちばるそば Sachibaru Soba ¥1925

這碗沖繩麵也是來到沖繩必吃！

可以看到菜名裡そば (soba) 就是蕎麥麵，不過沖繩的蕎麥麵和日本本島又不太一樣，日本的そば就是用蕎麥粉去做，但沖繩的そば卻是用小麥粉 (明明沒有用蕎麥不知道為什麼硬要叫そば 😅)

為了區分兩者不同，「沖繩蕎麥麵」大多會直接簡稱為「沖繩麵」

傳統的沖繩麵會用豬/雞骨高湯混合柴魚高湯做湯底，大多會加入豬肋排或三層肉，在山の茶屋・楽水我們則非常幸運能吃到蔬食的版本！我超開心的！

高湯雖然不含動物成分卻溫潤有層次，裡面有奧武島的海葡萄、多種蔬菜、薑、豆腐、小麥植物肉(類似車麩的口感)

其中我覺得最讓人眼睛一亮的是店家自製的風乾小番茄，酸甜滋味非常特別，是畫龍點睛的提味

▼ 金黃色的豆腐表面煎得恰恰超級多汁！小麥植物肉沒有明顯的素肉感，很好吃！

▼ 撒上七味粉更對味！

さちばるピザ Sachibaru Pizza ¥1815

原本想說披薩都有含起司無法吃，結果店員說可以幫我客製不加起司就是 vegan 版本，超級開心的！

這道披薩其實和瑪格莉特應該是一樣的醬底，味道都是以番茄為主軸，但上面的蔬菜更豐富，有鳳梨、小番茄、紅甜椒、青椒、秋葵，不只配色很美，也能吃到多種不同的口感和口味

這道披薩和上一道沖繩麵都使用「島麦かなさん」這個牌子的小麥，它是沖繩的在地小麥品牌，種植的時候不會用農藥和化學肥料

薄皮脆而不硬，有嚼勁但不刮嘴，慢慢嚼可以吃到麵香讓人非常滿足，而且它是用真正的窯烤出來的喔！

▼ 窗邊座位剛好可以看到烤披薩的窯

山の茶屋・楽水真的是寶藏小店，完全沒有因為賣景而犧牲餐點品質，是間兼顧美景和美食的完美餐廳！

推薦大家安排 1~2 個小時來感受悠閒氛圍，吃完飯也別忘了繼續往小山丘上爬

▼ 壯觀的大樹

路程是輕鬆的，大概 15 分鐘就能到達「さちばるの庭」，有免費的展望台可以往下看整片海灘 (我們因為時間的關係沒有爬到展望台，超級可惜😭你們可以到 官網 看展望台的照片，我覺得很值得一去)

另外再推薦順遊一樣在沖繩南部的 Gangala 之谷 ，我們當天的行程就是午餐吃完山の茶屋・楽水，直接開車去 Gangala 之谷，路程很順時間也很剛好喔

✉ 延伸閱讀： 【沖繩景點】GANGALA之谷｜提著煤油燈去鐘乳石洞裡探險

詳細資訊

山の茶屋・楽水 ｜ IG ｜ FB ｜ 官網

地址 沖縄県南城市玉城字玉城 19-1〔 Google 地圖 〕(建議直接導航 停車場 )

MAP CODE 232 469 578*34

電話 098-948-1227

營業時間 11:00~16:00 (15:00 最後點餐)，週三四公休

素別 日式素食含魚、奶、蛋、五辛 (菜單無標示，但可詢問服務人員並調整)