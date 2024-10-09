富士急樂園內可說是「動」、「靜」皆宜，

園區內有世界第一個以法國人氣繪本「麗莎和卡斯柏」為主題的「麗莎與卡斯柏小鎮La vill de Gaspard et Lisa」

小鎮真的很美…放慢腳步好好欣賞，也可以買點輕食、甜點享用。

動態則是有接近40種的遊樂設施，並且具備有多項被金氏世界紀錄認證為世界第一的遊樂設施；

這些設施超刺激…連我們在一旁看得都膽戰心驚，也聽到在玩的遊客一直發出驚聲尖叫

在享受各項遊樂設施、與參觀小鎮的同時能眺望富士山美景…真的是很特別的體驗

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富士急樂園

1969年，作為富士急行（股份公司）遊樂園產業的富士急遊樂園盛大開幕，座落於富士山腳下並被大自然環抱的這座遊樂園的歷史就此開始。

現在園區內擁有接近40種的遊樂設施，並且具備有多項被金氏世界紀錄認證為世界第一的遊樂設施；同時您也可以在享受各項遊樂設施的同時眺望富士山美景。

園區內也同時設有日本唯一以湯瑪士火車頭造型的主題樂園「湯瑪士樂園」和世界第一個以法國人氣繪本「麗莎和卡斯柏」為主題的主題樂園「麗莎與卡斯柏小鎮」。

取自官方介紹：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/about/index.html

詳細交通資訊見官網：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/access/index.html

麗莎與卡斯柏小鎮La vill de Gaspard et Lisa

以法國著名圖畫書動漫角色莉薩（Lisa）和加斯帕德（Gaspard）為主題樂園。

最特別的是這裏有「小艾菲爾鐵塔、鮮花盛開的噴泉花園與富士山自然景色」…真的很美

並且路上、店家為歐式風格…很好拍。

來到這裏我們沒有特別逛商店，只是享用跟團安排的下午茶…

吃完便悠閒的坐在噴泉旁欣賞美景…什麼都不想做

富士急樂園地圖

取自官方： https://www.fujiq.jp/zh-CHT/ shop/lisagas_shop.html

我們是從圖片中的紫色路徑那條進入，沿路商店走歐式風格…

並且我們是待在箭頭最尾的噴泉、旋轉木馬那一區欣賞富士山美景

從停車場入口再經過富士急樂園商店，走出商店後彷彿來到另一個國度 - 法國小鎮

莉薩（Lisa）和加斯帕德（Gaspard）

有許多場景都非常好拍

若是有特殊節日會有更多節慶的照景可以拍照

這張應該是旁邊的刺激雲霄飛車

而這裏的建築都是走歐系風格…讓你有種置身於法國街頭的感覺

雖然店家不多，食物主要以甜點、輕食為主，並且有店家販售麗莎與卡斯柏相關產品

店家相關資訊 (取自官方網站)：拉班納、BON BON BAGEL、Les Rêves Salon de Thé巴黎劇院、奶油蛋捲、糕點店、麗莎與卡斯柏小鎮商店

➤ 【拉班納】山梨縣的第一！香蕉專賣店在富士急樂園

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/labanane.html

商品：巧克力香蕉、香蕉汁、香蕉雞尾酒、飲料

➤ 【BON BON BAGEL】 (Bon Bon百吉餅)

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/bonbonbagle.html

商品：彩虹炸面包、原味百吉餅、軟冰淇淋、面包圈、酒類、熱湯、飲料

➤ 【Les Rêves Salon de Thé巴黎劇院】 “夢幻茶館”就像巴黎劇院

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/salon.html

商品：午餐、冰品、甜點

➤ 【奶油蛋捲】在露台座位晚餐“烤麵包”

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/brioche.html

商品：甜點、麵包、簡餐

➤ 【糕點店】富士五湖樂園區流行的“富士山餅乾”，

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/patisserie.html

商品：餅乾、巧克力(“藤山餅乾香草x白巧克力)、爆米花

➤ 【麗莎與卡斯柏小鎮商店】如果您想購買Lisa和Gaspard的商品，請在這裡確定！

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/shop/?category-area=lisagas

*每間店營業時間不一樣，請至官方查詢*

如前面提到並沒有特別逛商店，只是享用跟團安排的下午茶

下午茶被安排在「Les Rêves Salon de Thé巴黎劇院」，由粉紅色的門進入

Les Rêves Salon de Thé巴黎劇院 (官方介紹)

在法文中是「夢想茶沙龍」的意思。顧名思義，餐廳內的氛圍讓人想起巴黎劇院

1樓為外賣專賣店，人氣第一名是“保質期5分鐘的泡芙”

若是可以建議一定要到二樓看看，到這裏可以透過落地窗欣賞富士山與麗莎與卡斯柏小鎮美景

連結：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/restaurant/salon.html

從二樓看出去是不是超級無敵美呢?!

從二樓的角落窗邊拍向富士山的方向

若是想搭乘旋轉木馬為一人 ¥ 800/一次

座位上方抬頭看到是藝術畫作

仔細找找會發現有麗莎與卡斯柏的蹤影

因為是跟團所以點心由旅行社提供的套餐 (蛋糕、飲料)

飲料有熱茶、果汁可以選

可愛的蛋糕

我們待在噴泉前方這一區一個小時以上

小孩與同團小朋友在這裏也玩得超級無敵開心…

在逛小鎮時…不免被富士急樂園吸引住目光…因為一直聽到尖叫聲

若是喜歡刺激的朋友真的不要錯過…

接近40種的遊樂設施，並且具備有多項被金氏世界紀錄認證為世界第一的遊樂設施

我們沒有進入樂園…但從停車場拍了幾張樂園的照片

這設施的軌道是不是超級驚人呢?

若是旅行有安排到富士山，不妨來富士急樂園走走

雖然出發前對這景點很陌生，但來了之後愛上「麗莎與卡斯柏小鎮La vill de Gaspard et Lisa」

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麗莎與卡斯柏小鎮La vill de Gaspard et Lisa 地址：5 Chome-6-1 Shinnishihara, Fujiyoshida, Yamanashi 403-0017日本 山梨縣富士吉田市新西原5-6-1 官方網站：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/area/lisagas/index.html?page=s2 營業時間：https://www.fujiq.jp/zh-CHT/schedule/#cnt4 (請上官方網站看營業時間) 麗莎與卡斯柏小鎮為無料不需付門票 *相關訊息請依官方公佈為主*

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